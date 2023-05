Anmeldelse: Sonos Era 100

Sonos Era 100 er næsten den perfekte lille, fleksible højttaler. Den tilbyder en bred vifte af lyd, Bluetooth og Wi-Fi, en line-in-mulighed, understøttelse af masser af streamingtjenester, stemmestyring og spiller rigeligt højt til de flestes brug. Men den er mindre raffineret i sin bas, end det er normalt for Sonos, og med en højere pris end forgængeren er den et mindre oplagt køb, end Sonos One var.

Sonos Era 100: Anmeldelsen kort

Sonos Era 100 er afløseren for Sonos One - den kompakte højttaler, som vi ofte har rangeret som den bedste løsning for de fleste, siden den udkom i 2016. Det er en stor arv at leve op til, og det gør Era 100 ved at forbedre nogle af de ting, vi har efterlyst ved Sonos One.

Sonos Era 100 tilføjer et bredere lydbillede, så højttaleren fylder et rum bedre, den tilføjer mere bas for et større dynamisk område, og den tilføjer Bluetooth, så du kan afspille musik trådløst fra et utal af kilder. En adapter kan endda tilføje en 3,5 mm line-in, så du kan tilslutte kablede musikkilder. Er den bedste trådløse højttaler på markedet lige blevet bedre på alle måder?

Ja, det er den faktisk. Men den skal ikke kun have ros: Bassen har ikke fået den opgradering, vi forventede, og så er prisen også højere end Sonos One. På andre områder nærmer Era 100 sig nu high-end-højttalere, men lydkvaliteten er ikke blevet så meget bedre, at det retfærdiggør hele prisstigningen.

Hvad koster Sonos Era 100?

3,5 mm line-in/Ethernet-adapter er ekstra tilbehør

Lanceret den 28. marts 2023

Vejledende pris 2.099 kroner

Sonos Era 100 blev lanceret i slutningen af marts 2023 og har en vejledende pris på 2.099 kr., hvilket er betydeligt dyrere end Sonos One, som den erstatter. Frem til lanceringen kostede Sonos One 1.699 kr., men nu er prisen hos Sonos sat ned til 1.444,15 kr. Derudover er den også dyrere end Sonos One SL, som du lige nu kan få til 1.274,15 kr. hos Sonos (nedsat fra 1.499 kr.)

Den højere pris betyder også, at Sonos Era 100 nu pludselig bevæger sig ind på markedet for endnu bedre højttalere, herunder Apple HomePod 2, som har flere drivere og understøtter Dolby Atmos-understøttelse.

Sonos One (især SL) sad godt på et niveau over Amazon Echo, men under mere seriøse højttalere. Men med prisstigningen har Era 100 en klar ambition om at komme ind blandt gode højttalere i en højere prisklasse.

Sonos Era 100: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Specifikationer: Sonos Era 100 Drivere 2x tweeters, 1x midwoofer Forstærkere 3x Class D-forstærkere Mål 120 x 183 x 131 mm Forbindelse Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5mm line-in & Ethernet via adapter) Streamingunderstøttelse Sonos app, Apple AirPlay 2 Stemmestyring Alexa, Sonos Voice Control Øvrige funktioner Sonos multi-room control, Sonos hjemmebiograf, understøtter stereoparring

Sonos Era 100: Funktioner

Kan tilføje 3,5 mm line-in og Ethernet med adapter

Vinklede diskanthøjttalere for ultrabred lyd.

Bluetooth og Wi-Fi-lyd indbygget

Sonos' mål med Era 100 er at levere stereolyd fra en enkelt højttaler og samtidig fjerne behovet for at placere sig præcist i et "sweet spot" for at få den bedste lyd. Samtidig har tanken også været at Era 100 skulle have mere bas, noget, som Sonos One har manglet en smule. Selv med akustisk musik får man ikke den fulde effekt uden fyldig bas.

Sonos Era 100 har en ny oval woofer til bas og mellemtone og så to vinklede diskanthøjttalere i toppen. Den ene vender mod venstre og den anden mod højre. Diskanthøjttalerne har en vinkel på 100 grader mellem dem, og hver diskanthøjttaler har en waveguide-ramme foran sig, der spreder lyden over 180 grader pr. diskanthøjttaler. Det betyder, at diskanthøjttalerne har en samlet spredning af lyden på 270 grader, ifølge Sonos.

Højttaleren er også udstyret med Bluetooth, og det en klar forbedring i forhold til Sonos One. Det er Bluetooth 5.0 (Sonos siger, at den vil blive opgraderet til 5.2 i fremtiden, hvilket kan frigøre flere funktioner), og du kan parre den med hvad som helst uden at skulle gå gennem Sonos-appen. En knap på bagsiden starter parringstilstand, og så er du forbundet.

Hvis du har højttaleren stående derhjemme, vil du i hverdagen nok mest bruge Sonos wi-fi, til at afspille musik via Sonos-appen og musikstreamingtjenester eller bruge Apples AirPlay 2 fra Apple-enheder.

Ligesom Sonos One er det en smart højttaler, men den understøtter kun Alexa og Sonos' eget stemmestyresystem (som kun styrer musikken og ikke sender noget til skyen). Google Assistant er blevet fjernet fra listen (Google og Sonos slås for meget om patenter til at blive enige på den front). Så hvis du er vant til at bruge Sonos One til at kommunikere med Google, så vil Era 100 lige på det punkt være en nedgradering.

USB-C-porten på bagsiden kan bruges til at tilslutte en adapter, der tilføjer 3,5 mm line-in eller Ethernet-tilslutning, hvilket gør den endnu mere fleksibel - men du skal betale ekstra for at tilføje den funktion.

Funktioner: 4.5/5

Sonos Era 100: Lyd

Bassen er stærk, men ikke altid helt præcis

Kan spille fantastisk højt

Den brede lyd er god, men det føles ikke helt som stereo

Lydkvaliteten på Era 100 er imponerende, bl.a. fordi åbner lydbilledet og er meget udtryksfuld. Sonos har en tendens til at fremhæve detaljerne, og det sker også her. Era 100 kan levere præcise detaljer i både i komplekse og enkle stykker musik, og bevarer samtidig dynamikken med styrke og klarhed.

Vokal og diskant er særligt godt leveret, masser af saft og kraft og realisme. Det har vi set før hos Sonos, for Sonos One kunne det samme og var uovertruffen til prisen selv seks år efter lanceringen.

Forskellen fra Sonos One på dette område er bredden af lydbilledet - opgraderingen til to diskanthøjttalere, der er vinklet væk fra hinanden, har helt sikkert skabt et bredere lydbillede, selv om Sonos One ikke ligefrem var dårlig til dette før. Men når vi nu bevæger os uden for vores normale "sweet spot", er det tydeligt, at Sonos Era 100 er bedre til at holde kvaliteten i lydbilledet længere end Sonos One.

Den langt større opgradering af den samlede lyd er den ekstra bas, der leveres af en 25 % større woofer. Den gør helt et godt stykke arbejde - der er meget mere dunkende lyd, når man lytter til f.eks. elektroniske hits, og instrumenter som klaveret får meget mere resonans, så de kommer tættere på virkeligheden.

Det nye dybere register er en smule for hårdt. Ikke så meget, at det er rigtig negativt, men alligevel får vi her en noget hårdere bas end i Sonos One. Så det virker som om bassen ind imellem presser sig for meget på. Det er især, når vi spiller på relativt lav volumen, og når vi kommer op over cirka 30 % lydstyrke, bliver bassen mindre hård.

Den kraftigere bas er noget, du også finder i f.eks. HomePod 2 eller Sonos Era 300. Her får du også dyb bas, der dog hos de to dyrere højttalere er endnu mere præcis og rytmisk. Men at vi overhovedet lydbilledet fra Sonos Era 100 med de to dyrere højttalere er selvfølgelig imponerende og viser, hvor god Era 100 er.

Vi sammenligner den med HomePod 2, fordi de, er så tæt på hinanden i pris, og størrelse. Men generelt set leverer HomePod 2 et mere naturligt lydbillede, hvor Sonos virker lidt mere kunstig. Men det er nok kun noget de fleste vil lægger mærke til ved en direkte sammenligning. Sonos er dog fortsat den mere fleksible løsning med hensyn til funktioner.

Sonos siger selv, at det er meningen, at Era 100 skal give lytterne en følelse af stereolyd, selv om man kun har én højttaler. Selv om lyden er virkelig god, så synes vi ikke helt, den rammer de forventninger. Jo, den leverer et bredere lydbillede, men den rigtige stereolyd, som vi oplever fra to højttalere, får vi stadig ikke her, selv om du stadig kan få rigtig meget lækker lyd fra kun én højttaler.

I sidste ende synes vi, at Era 100 er en forbedring i lyden i forhold til Sonos One, men der er ikke tale om revolutionerende forbedringer. Så hvis du allerede har et par Sonos One'er og overvejer at erstatte dem med to af disse for at få en fyldigere bas, ville vi bruge pengene på en Sonos Sub Mini i stedet.

Alligevel er det en sjov højttaler, der virkelig bringer alle elementerne fra numre frem, i et kompakt format. Samtidig er den i stand til at spille overraskende højt uden at falde fra hinanden.

Lyd: 4/5

Sonos Era 100: Design

Lidt større end Sonos One

Moderne, enkelt design

Fås i sort eller hvid

Selv om Era 100 er lidt kraftigere end Sonos One, formår Era 100 stadig at bevare en kompakt form. Den kan placeres på en hylde uden at dominere den på nogen måde. Det ovale design er meget i overensstemmelse med Sonos' nuværende designsprog med et hårdt gitter omkring, som heldigvis er let at støve af.

På toppen er der et sæt touch-kontroller til styring af musik og lydstyrke samt et hul til mikrofonen. På bagsiden er der en fysisk kontakt til at deaktivere mikrofonen helt, plus knappen til Bluetooth-parring og USB-C-porten.

Den fås i sort eller hvid, og begge er ret anonyme, hvilket er godt, fordi de er så neutrale, at de glider i baggrunden set i forhold til resten af indretningen.

Design: 4/5

Sonos Era 100: Værdi for pengene

Masser af detaljer og slagkraft til prisen

Mere fleksibel end mange rivaler

Overordnet set føles den højere pris ikke 100 % retfærdiggjort

Selv om Sonos Era 100 på alle måder er bedre end sin forgænger, så havde vi gerne set den til en lidt lavere pris. Selv om vi efterhånden er vant til højere priser, så synes vi, at Sonos rammer lidt over mål med prisen her. Jo, Bluetooth er en stor forbedring, og lydmæssigt højttaleren også fået et løft i forhold til forgængeren. Men sammenligner du med Sonos One SL, som leverer fremragende lyd, men er uden stemmestyring - så er der 600 kroners forskel (fra normalpris).

Hvis du ser den som den længe ventede opdatering af Sonos One, der blev lanceret for seks år siden, så føles opdateringerne ikke helt overvældende. Som nævnt, synes vi, at lyden er en forbedring, men ikke en "wow, sikke en forskel"-forbedring. Glem ikke, at understøttelse af 3,5 mm line-in og Ethernet kræver, at du tilkøber en adapter.

Værdi for pengene: 3.5/5

Stereo par

I vores test har vi også lyttet til et setup med to Sonos Era 100 i et stereopar. Dvs. den ene højttalere leverer lyd fra højre kanal, den anden fra venstre. De skal bare parres i Sonos appen. Det er et nemt setup, og så får du altså en lyd, der virkelig løfter humøret. Stereoseparationen bliver endnu tydeligere, og du får den ægte stereolyd. Samtidig virker bassen også mere præcis, så du får virkelig utrolig god lyd, Ja, det er dyrere end at købe en enkelt Sonos Era 100, men løftet i lydkvalitet er alle pengene værd.

Skal du købe Sonos Era 100?

Swipe to scroll horizontally Funktioner Med Bluetooth og valgfri line-in-understøttelse er denne højttaler super fleksibel.. 4.5/5 Lyd Klar og så detaljeret lyd med et bredt lydbillede, selv om bassen kan være en smule klodset. 4/5 Design Ret kompakt, med en stilfuld, enkel og veludført finish. 4/5 Værdi for pengene Det er et godt køb, prisen er bare en smule højere, end vi er fuldt ud tilfredse med. 3.5/5

Køb den, hvis...

Du vil have stor lyd af høj kvalitet fra en lille højttaler.

Den spiller højt, har masser af detaljer i musikken og har et bredt lydbillede, og hvis du har brug for at spille højt, kan Era 100 også levere smæk for pengene.

Du vil have fleksible tilslutningsmuligheder

Sonos-app med mange streamingtjenester, AirPlay 2, Bluetooth og endda understøttelse af valgfri line-in - der er så mange måder at få lyd ind på, at det fungerer for de fleste.

Køb den ikke, hvis

Du vil have ægte stereolyd

På trods af de vinklede diskanthøjttalere får du kun en antydning af stereo her, men ikke noget, der kan sammenlignes med den ægte vare.

Du ikke er vild med bas

Era 100 er på ingen måde overdrevent basagtig, men bassen er mindre afbalanceret end resten af lydbilledet, og derfor vil den skille sig ud for dem, der fokuserer på mere følsom lytning.

Sonos Era 100: Så testede vi

Testet med musik fra Sonos-appen og via AirPlay 2 og fra en bærbar computer

Brugt i hjemmet i samme omgivelser som de sammenlignede højttalere

Testet i løbet af en uge, lyttet til ca. 10 timer i alt

Vi har haft HomePod 2, Sonos One og Sonos Era 300 i det samme rum til test, så vi kunne foretage direkte sammenligninger mellem dem.

Vi har testet Sonos Era 100 i en uge, og inden testen gik i gang, lod vi Era 100 afspille musik i cirka 15 timer, før vi satte os ned og test-lyttede. Vi afspillede musik på den via Sonos-appen, herunder numre fra Spotify og Apple Music, og streamede lyd til den fra forskellige kilder via AirPlay 2 fra iPad. For at teste Bluetooth-forbindelsen parrede vi den med en Android mobil og en bærbar computer og afspillede musik derfra.