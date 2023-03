Anmeldelse: Sonos Era 300 - Tager Dolby Atmos til nye højder

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Sonos Era 300: Anmeldelsen kort

Sonos Era 300 er den første højttaler (som ikke er en soundbar) fra firmaet med Dolby Atmos-understøttelse med drivere, der sender lyden op- og til siderne for at skabe rumlig lyd. Den er meget større end Sonos Era 100 og betydeligt mindre end Sonos Five - den passer på de fleste måder mellem de to, men den står på egne ben, når det gælder om at levere rumlig lyd.

Sonos Era 300 er en premium-højttaler til 3.699 kr. Den ikke billig, men der er masser af højttalere på vores liste over de bedste trådløse højttalere (Åbner i nyt vindue), der rammer din pengepung endnu hårdere, og Era giver faktisk rigtig god værdi for pengene. Takket være dens mange drivere og lydbehandling leverer den en mere ekspansiv lyd end nogen enkeltstående højttaler, og selv når der "bare" er tale om stereomusik er der en meget klar fornemmelse af, at venstre og højre kanal er adskilte.

Og med Dolby Atmos-musik tager Sonos Era 300 det hele til et nyt niveau. Lydene kommer både fra venstre og højre, de får højde, og de kan bevæge sig rundt rummet uden at miste kvalitet og intensitet. Det lyder ganske enkelt fantastisk. Detaljerne er skarpe, og der er et klart fokus på præcision i det hele taget. Den lyder helt klart allerbedst, når der er volumen på musikken, og da den er god til at fremhæve detaljerne, så lyder musik i dårlig kvalitet endnu dårligere her.

Tilføjelsen af Bluetooth fungerer godt og gør den mere tilgængelig for flere enheder, mens Hi-Res-understøttelse fra kompatible tjenester også er en god tilføjelse. Bluetooth fungerede helt problemfrit. Hold knappen nede, blåt lys blinker på forsiden, opret forbindelse fra din enhed. Færdig!

Hvis du ikke vil bruge den Dolby Atmos, er du måske bedre tjent med at køre Era 100, der også lyder rigtig godt og har fremragende stereoseparation. Men hvis du vil have stor lyd, der fylder et rum ikke bare med volumen, men ved at give et stort lydbillede og virkelig fylde lokalet med lyd fra en enkelt højttaler, så er Era 300 fremragende.

Sonos Era 300 er her monteret på stander (ekstraudstyr). (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Era 300: Pris og lancering

Salgsstart 28. marts 2023

Prisen er 3.699 kroner.

Billigere end Sonos Five

Sonos Era 300 har en pris på 3.699 kr. Det er ikke billigt, og den er endda dyrere end Apple HomePod 2, som på samme måde er designet til Dolby Atmos-lyd. Men den er faktisk billigere end Sonos Five (som bliver i Sonos' sortiment som den mere hi-fi-fokuserede løsning).

Sonos Era 100 leverer som nævnt også fantastisk stereolyd, men altså uden Dolby Atmos magi, som løfter Era 300 til et nyt niveau med hensyn til at sprede lyden, klare toner, separation imellem elementer og mere detaljeret bas.

Sonos Era 300 (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Era 300: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Sonos Era 300 specifikationer Drivere 4x tweeters, 2x woofers Forstærkere 6x Class D forstærkere Mål 160 x 260 x 185 mm Forbindelse Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5mm line-in og Ethernet via adapter) Streaming-understøttelse Sonos app, Apple AirPlay 2 Voice assistant understøttelse Alexa, Sonos Voice Control Andre funktioner Dolby Atmos support, Sonos multi-room control, Sonos home theater, stereo pair option

Sonos Era 300 (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Era 300: Funktioner

Drivere i siden og top til Dolby Atmos

Understøtter Bluetooth og 3.5mm lydindgang (med adapter)

Skaber et 7.1.4 system med Sonos Arc

Lad os begynde med driverne i Sonos Era 300. Det er interessant, at Sonos for størstedelen har valgt kompressionsdrivere, som er meget sværere at integrere godt i små højttalere end standard dynamiske drivere (fordi de kræver en ekstra struktur for at forme og forstærke lyden) - men de kan være mere effektive, lettere at styre for at opnå retningsbestemt lyd og med lavere forvrængning, når det gøres rigtigt.

Her er der en fremadrettet kompressionsdriver, derefter en opadrettet driver i en vinkel på ca. 10 grader og to sidevendte drivere (en venstre og en højre), også i en vinkel på ca. 10 grader.

Og så er der to woofere, der peger til siden og som er anbragt, så vibrationerne fra dem udligner hinanden. Det betyder, at højttaleren kan afspille en solid og fyldig bas, uden at vibrationerne ryster din IKEA-reol fra hinanden. Bare rolig, du kan stadig mærke bassen. Vi havde den stående i vindueskarmen og kunne tydeligt mærke vibrationerne igennem gulvbrædderne, når vi gik tættere på højttaleren. Så der er masser af power, uden at det får hele rummet til at ryste, når du skruer op for lyden.

Der sidder en indbygget processor og 4 GB RAM driver i Era 300. Den hjælper med til at Dolby Atmos-positionseffekterne rammer præcist og skulle ifølge Sonos være fremtidssikret til opgraderinger i de kommende år.

Du har også Bluetooth 5.0 (Sonos siger, at det er meningen, at dette skal opdateres til Bluetooth 5.2 i fremtiden) og en USB-C-port, hvor du kan tilslutte en adapter, så du kan få 3,5 mm line-in eller Ethernet. USB-C indgangen kan også bruges til at lade mobilen op, men det er ingen hurtiglader. Era 300 er også udstyret med Wi-Fi 6.

For at få Dolby Atmos skal du bruge en kompatibel musikstreamingtjeneste i Sonos-appen - du kan ikke sende den via AirPlay eller Bluetooth. Lige nu betyder det Tidal eller Apple Music, så du må altså minimum slippe 109 kr. (Apple Music), for at få rumlig lyd på musikken.

Sonos Era 300 (Image credit: Peter Hoffmann)

Era 300 er også en smart højttaler, med Amazon Alexa eller Sonos Voice Control ombord. Du behøver ikke at bruge nogen af dem, og der er en fysisk kontakt på bagsiden til at afbryde mikrofonen, hvis du være sikker på, at mikrofonen er godt og grundigt slået fra.

Jeg testede en enkelt Sonos Era 300 til denne anmeldelse, men du kan også parre to og lave et større system med rumlig lyd. Det bliver endnu mere spændende, hvis du kombinerer to Era 300 højttalere og en Sonos Arc og bruger Era 300 som baghøjttalere i et hjemmebiograf-setup. Dette skaber Sonos' hidtil mest omfattende surround-system med 7.1.4-kanaler - det er syv surroundkanaler, fire højdekanaler og en subwooferkanal, hvis du bruger dem sammen med en Sonos Sub eller Sub Mini.

Jeg var ikke i stand til at teste dette setup til denne anmeldelse, men jeg opdaterer, når jeg får fat i en anden Era 300. Jeg har dog hørt dette system i aktion i en demo, og her var lyden virkelig imponerende.

Sonos Era 300 understøtter en ny type "TruePlay" tilpasning af lyden. Der findes to versioner af TruePlay. Én "hurtig" version, som fungerer både til iOS og Android (tidligere var TruePlay kun tilgængelig på iOS). Den version afspiller en lyd fra højttaleren, som så med mikrofonen opfanger, hvordan lyden bliver kastet tilbage fra omgivelserne og optimere lyden. Den "klassiske" TruePlay-justering (hvor du bevæger dig rundt i rummet med en Apple-enhed i hånden) er stadig tilgængelig, og Sonos siger, at denne stadig giver de bedste resultater. I denne anmeldelse har vi brugt den nye Trueplay-version.

Sonos Era 300 (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Era 300: Lydkvalitet

God stereolyd fra én højttaler

Tydelig Dolby Atmos effekt

Fremhæver både gode og dårlige detaljer

Sonos Era 300 leverer fremragende lyd med masser af detaljer i musikken. Vokalen bliver tydeligt fremhævet og her er Sonos Era 300 suveræn i sin størrelse og prisklasse. Den kan opfange de små baggrundslyde og give dem en tydeligere fremtrædende plads uden at forstyrre balancen i lydbilledet - den er bare bedre til at håndtere flere elementer på én gang end mange andre højttalere.

Samtidig er hele lydbilledet meget bredt, og det er imponerende at så bredt et lydbillede med så god stereo-separation kan komme fra én højttaler, uanset om din musik er i Dolby Atmos eller ej. Men når du lytter til Dolby Atmos-lyd får oplevelsen endnu et løft. Lydbilledet bliver større og det er endnu lettere at høre separationen imellem de enkelte elementer. Er der f.eks. flere sangere, får de hver deres egen plads i lydbilledet, hvilket får detaljerne til at træde endnu tydligere frem.

Bassen er meget velkontrolleret og fint afbalanceret, men kunne godt have mere slagkraft. Ved højere volumen bliver den mere tydelig og slagkraftig, så den lyder bedst fra cirka 30% volumen og op.

Detaljerne står generelt skarpt, hvilket betyder, at Era 300 også sætter spot på materiale i dårlig kvalitet. Så hvis du afspiller indhold i lavere kvalitet fra YouTube, vil det stå tydeligt frem.

Og selv om Sonos ynder at sige, at den leverer musik uden et "sweet spot", falder lydkvaliteten subtilt, når du går for langt til siden. Der er ca. en 90-graders vinkel fra fronten, hvor du får fuld smæk på, og hvis du går ud siden af lokalet, så ryger noget af lydoplevelsen. Det ødelægger ikke oplevelsen og betyder intet, når du f.eks. holder fest, men lidt af kvaliteten forsvinder.

Det var ikke muligt at teste et stereo-setup med Era 300-højttalere eller et hjemmebiograf-setup til denne anmeldelse - vi vil forsøge at opdatere anmeldelsen med det, så snart vi kan. Jeg har dog hørt dette system i brug - en Sonos Arc, Sonos Sub og to Era 300-højttalere bagtil - og det vil være en ægte game-changer for alle med en Sonos Arc.

Sonos beskriver dette som et 7.1.4-system, hvorimod alle tidligere Sonos-surroundsystemer højst har været 5.1.2 - men det yder ikke rigtig oplevelsen retfærdighed, hvis vores demo-oplevelse hos Sonos holder stik.

Det største problem med Sonos Arc sammenlignet med de allerbedste Dolby Atmos-soundbars er, at dens højdeeffekt ikke er så imponerende, men når du tilføjer de to ekstra opadgående højttalere fra Era 300, ændrer det sig. Under en demo arrangeret af Sonos (vi så scener fra Top Gun: Maverick) var højdeeffekten klar og dynamisk og skiftede frem og tilbage eller fra side til side, og dét lød fantastisk.

Sonos Era 100, Sonos Era 300 og HomePod 2 (Image credit: Future)

Sonos Era 300: Design

Passende størrelse

Ikke alle vil være vilde med det vinklede design

Fås i sort eller hvid

Da Sonos præsenterede Era 300 fortalte chefdesigner, Aki Laine, at formerne i Era 300 er skabt for bedst muligt at understøtte Dolby Atmos rumlig lyd. Vinklerne gør det muligt at positionere driverne, så lyden bliver sendt ud i lokalet med den bedst mulige rumlige effekt.

Selv om nogle Sonos-detaljer er genkendelige, så skiller designet sig alligevel markant ud fra Sonos' andre højttalere. Jeg synes, det er godt, at Sonos kaster sig ud i noget nyt, men der vil helt sikkert også være nogle, som foretrækker det mere afdæmpede design, som Sonos generelt er kendt for.

Designet med drivere, der sender lyd ud til siderne og opad betyder også, at der er nogle strammere krav til, hvor du kan placere Era 300. Du kan f.eks. ikke længere smide højttaleren ind i en reol, hvor den er "lukket inde" ovenpå eller i siderne. For at få glæde af Dolby Atmos skal Era 300 stå frit, hvor der er plads til at sende lyd ud og op.

Sonos designchef Aki Laine med Sonos Era 300 (Image credit: Peter Hoffmann)

Designet på bagsiden af højttaleren er meget enkelt og afdæmpet: Den er flad, og så sidder der tilslutninger til strøm og en USB-C-indgang. USB-C porten kan bruges til at tilslutte eksterne lydkilder, men det kræver at du køber Sonos' 3.5mm til USB-C adapter. På bagsiden finder du også Bluetooth-knappen og kontakten til at afbryde mikrofonen.

På fronten står der "SONOS", og du finder det klassiske gitter med masser af små huller. Oven på højttaleren sidder en række touch-knapper til at hoppe frem/tilbage i numre og play/pause. Volumen-knappen er ikke længere en knap. I stedet er det en berøringsfølsom rille, hvor du kan slide fingeren til højre eller venstre for at skrue op og ned. Det er i øvrigt langt federe at skrue op og ned for lyden her end med de gamle berøringsfølsomme knapper, du skulle trykke på gentagne gange. I toppen sidder der også en mikrofon til stemmestyring.

Højttaleren kommer i sort eller hvid, som det er sædvanligt med Sonos. Men den hvide farve har ændret sig, da Sonos har valgt at opdatere den hvide farve. Det er sket for at gøre det muligt at bruge flere genbrugsmaterialer i produktionen.

Sonos siger også, at Era-højttalerne er meget nemmere at skille ad og reparere end de fleste af deres modeller, så der er også et bæredygtigheds- og levetidsaspekt i designet.

Sonos Era 300: Værdi for pengene

Sonos Era 300 leverer virkelig flot lyd i betragtning af størrelsen. Den er ikke billig, men så får du også en højttaler, der kan spille sammen med hele Sonos-systemet. Du kan godt finde bedre højttalere, men så vil du sandsynligvis også skulle lægge flere penge på bordet. Samtidig får du en stereo-oplevelse med kun én højttaler, så du vil faktisk kunne nøjes med at købe én og så evt. udvide til to på et senere tidspunkt. Dermed er Era 300 ret perfekt til brugere, der arbejder hen imod et større Sonos-setup. Den klare stereo-separation, Bluetooth, wi-fi og den ret høje volumen betyder, at Era 300 sagtens kan fungere som enkeltstående højttaler. Har du et meget lille lokale, skal du måske investere i Sonos One eller den nye Era 100 i stedet. Men

Du får svært ved at finde mere rumlig lyd og større lydbillede fra en så lille højttaler, og den er interessant for alle, der værdsætter et bredt lydbillede med mange detaljer og velafbalanceret lyd. Hvis du kun har plads til én højttaler, vil Era 300 nok være et rigtig godt køb for dig.

Skal du købe Sonos Era 300?

Køb den, hvis…

Du vil have en superfleksibel højttaler af høj kvalitet

Sonos-appen understøtter forskellige streaming-tjenester. Du får AirPlay 2, Bluetooth, line-in (via adapter), Dolby Atmos, Hi-Res... og alt sammen fra den imponerende højttaler.

Du vil have Dolby Atmos i dit liv

Fra en enkelt højttaler er det den bedste rumlige lyd, jeg har hørt - og for den sags skyld også den bedste stereo.

Du vil have et Sonos surround system

Vi har endnu ikke testet Sonos Era 300 i et stereo-setup med en soundbar, men vi har hørt et test-setup, og der er meget stor forskel på et setup med Sonos One og så Sonos Era 300 - på den gode måde.

Køb det ikke, hvis…

Du har brug for at fylde rigtig store lokaler med lyd

Har du brug for at blæse taget af et større lokale, vil du måske være bedre tjent med Sonos Five, som også leverer hi-fi lyd og en mere omfattende bas.

Du vil have en højttaler, der spiller i baggrunden

Sonos Era 300 lyder bedste, når du har noget volumen på. Det vil ganske enkelt være synd og skam at have den kørende som hyggehøjttaler i baggrunden. Så får du den mest velafbalancerede lyd.

Du bare vil have billig lyd

Sonos Era 300 er ikke den billigste multiroom-løsning, du kan finde derude. Så hvis det handler om at få billig lyd, findes der andre løsninger, som koster mindre.

Sonos Era 300: Alternative muligheder

Swipe to scroll horizontally Sonos Era 300 og alternativer Sonos Era 300 Apple HomePod 2 Sonos Five Pris 3.699 kroner 2.599 kroner 4.899 kroner Drivere 4x tweetere, 2x woofere 5x tweetere, 1x woofer 3x tweetere, 3x midwoofere Forstærkere 6x Class D amps Ikke oplyst 6x Class D amps Mål 160 x 260 x 185 mm 142 x 168 x 142 mm 203 x 364 x 154 mm Forbindelser Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5mm line-in og Ethernet via adapter) Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.0 Wi-Fi (802.11n), Ethernet, 3.5mm line-in Streaming Sonos app, Apple AirPlay 2 Apple AirPlay 2 Sonos app, Apple AirPlay 2 Stemmestyring Alexa, Sonos Voice Control Siri Alexa, Google Assistant, Sonos Voice Control Andre funktioner Dolby Atmos, Sonos multi-room system, Sonos home theater opsætning, lav stereo-par med to Era 300, Trueplay til iOS og Android Dolby Atmos support, Thread/HomeKit smart home hub, auto-kalibrering, par to højttalere for stereo, Apple TV home theater opsætning Sonos multi-room setup, stereo med to højttalere, Sonos home theater opsætning, Trueplay til iOS.

(Åbner i nyt vindue) Apple HomePod 2

Det er den rigtige løsning, hvis du allerede er en del af Apple-økosystemet, for det fungerer ikke med andre enheder. Men dette er den anden store Dolby Atmos-højttaler, og det er den bedst klingende højttaler i sin størrelse (som er meget mindre end Era 300). Én laver ikke lige så stor lyd, men koster mindre. To i et stereopar giver virkelig god lyd.

(Åbner i nyt vindue) Sonos Five

Den anden store konkurrent til Era 300 er firmaets egen Sonos Five. Den har det samme antal drivere som Era 300, men arrangeret anderledes: tre mindre diskanthøjttalere og tre store bashøjttalere, der alle vender fremad. Det handler om bare at få den største og klareste lyd ud i lokalet. Det lyder fantastisk, selv om det er uden Dolby Atmos.

Sonos Era 300 review: Sådan testede vi

Sonos Era 300 er samlet med skruer, så den er lettere at reparere. (Image credit: Sonos)

Musik fra Tidal brugt til at teste Dolby Atmos og hi-res-understøttelse

Testet i hjemmet

Testet i løbet af en uge, lyttet til ca. 12-15 timer i alt

Jeg brugte Sonos Era 300 i over en uge til denne anmeldelse, og jeg brugte den i ca. har bedømt den).

Jeg spillede musik på den via Sonos-appen, herunder numre fra Tidal Music Dolby Atmos og streaming i høj kvalitet. Jeg streamede også lyd til den fra forskellige kilder via AirPlay 2 fra min iPad. For at teste Bluetooth-forbindelsen parrede jeg den med min bærbare computer og mobilen.