Anmeldelse: Sonos Ray - Lille soundbar med stor lyd

Sonos Ray er en stor lydopgradering i forhold til de indbyggede højttalere i stort set alle tv'er, og den er i øvrigt virkelig pæn. Vi er ikke vilde med manglen på HDMI, og filmelskere ville gøre klogt i at bruge lidt flere penge ... men for dem, der bare ønsker klarere tale og mere spændende lydspor for få penge, er den ideel.

Sonos Ray: Anmeldelsen kort

Sonos Ray er den billigste soundbar i Sonos' sortiment, og den har skåret en stor del af prisen på Sonos Beam. Til gengæld har den mistet nogle funktioner og er blevet endnu mere kompakt.

Sonos siger, at den er designet til de ni ud af 10 mennesker i verden, der stadig bruger deres tv's indbyggede højttalere, så i denne Sonos Ray-anmeldelse er det mest sådan, vi har testet den - ikke som erstatning for en gigantisk soundbar under et helt nyt 65-tommer tv, men med et 50-tommer sekundært tv, der er flere år gammelt.

Mange af de bedste soundbars (opens in new tab)i dag er rettet mod at levere store Dolby Atmos i en hjemmebiografopsætning, men Sonos Beam handler mere om at sikre, at du rent faktisk kan høre, hvad folk siger, og at soundtracks får nok detaljer og bas til at lyde, som de skal, hvilket tv-højttalere bare ikke rigtig kan klare.

Og der er ingen tvivl om, at det lykkes her. Højttaleren, der er så lille, at den fint passer til fjernsyn på mellem 24 og 50 tommer, udsender en ret fantastisk mængde lyd, der lægger vægt på en god bas og på tydelig og detaljeret tale.

Sonos Ray har ikke nogen HDMI ARC-port til at få lyden fra dit tv (den bruger i stedet et medfølgende optisk kabel), og det er et tveægget sværd. Det optiske kabel fungerer med stort set alle tv'er, så det er godt; men det betyder, at Sonos Ray skal lære, hvordan din fjernbetjening fungerer. Sonos-app'en guider dig faktisk gennem dette og gør det så nemt, at det næsten er idiotsikkert - dog skal du vide, hvordan du slukker for dit tv's indbyggede højttalere. Alt i alt er det mere bøvlet end at bruge HDMI ARC, som automatisk sørger for at slukke dine tv-højttalere, og hvor du kan skrue op og ned for lyden med din normale fjernbetjening.

Sonos Ray er firmaets billigste soundbar indtil videre, men den er stadig ret dyr i forhold til andre soundbarer, og i det prisleje kan du faktisk godt finde et setup med soundbars, der inkluderer subwoofere og Dolby Atmos for mere dynamisk og filmisk lyd.

Men de er alle større og en subwoofer fylder jo også. Så hvis størrelsen er en vigtig grund til dit køb, så er Sonos Ray absolut et godt bud - og du finder næppe andre soundbars i den størrelse, der leverer så god lyd til prisen. Og som en ekstra bonus er den også fantastisk til musik, og den har naturligvis Sonos' fulde multiroom-streamingteknologi indbygget.

Sonos Ray har et smart gitter på fronten. Hvert hul er i øvrigt boret individuelt! (Image credit: Future)

Sonos Ray: Pris og tilgængelighed

Soundbaren koster 2.249 kroner

Det er dermed Sonos' billigste soundbar til dato

Den lander i butikkerne 7. juni.

Kan forudbestilles hos Sonos (opens in new tab) og udvalgte forhandlere

Sonos Ray kan købes fra den 7. juni 2022, og den koster 2.249 kr.

Det er en ret betydelig besparelse i forhold til Sonos Beam (Gen 2) (opens in new tab), som er den næstbilligste soundbar i Sonos' sortiment, og som koster 3.749 kr. Sonos Beam (opens in new tab) er en opgradering på mange områder i forhold til Ray, men det er måske funktioner, som nogle brugere godt kan klare sig uden, såsom Dolby Atmos-understøttelse, indbyggede stemmeassistenter og HDMI ARC.

Der findes dog masser af andre billigere soundbars, herunder nogle velrenommerede muligheder som Yamaha SR-B20A. Du kan også finde soundbars, der koster under 1.000 kr. - disse handler i virkeligheden bare om at tilføje volumen snarere end kvalitet, og Sonos Ray er ubestrideligt et skridt op i forhold til disse.

Bagsiden af Sonos Ray afslører de enkle porte - du kan ikke gå helt galt i byen, hvis du tilslutter det hele. (Image credit: Future)

Sonos Ray: Funktioner

Kun optisk digital forbindelse til dit tv

Fuld trådløs Sonos-understøttelse

Fire højttalerdrivere samt bas

Lad os starte med tilslutningsmulighederne: Sonos Ray bruger en optisk digital udgang til at oprette forbindelse til dit tv, og det er den eneste måde, at forbinde Sonos Ray til sit fjernsyn på. Du må altså undevære både HDMI ARC-port og 3,5 mm-port. Til gengæld behøver du ikke bekymre dig om et optisk kabel - det følger nemlig med i kassen.

Fordelen ved at bruge en optisk forbindelse er, at mange fjernsyn har det, herunder også en del ældre modeller. Ulempen er, at det er en ret dum forbindelse: Du skal fortælle tv'et, at du vil have lyden sendt ud til soundbaren, og den gør ikke ting som f.eks. at tv'et automatisk kan styre lydstyrken på soundbaren. Hvis du vil styre lydstyrken på soundbaren, skal du enten have en særlig fjernbetjening til den eller programmere tv'ets fjernbetjening til at fungere med den.

Derfor er HDMI ARC er den mest almindelige måde at tilslutte en soundbar på i dag - den leder automatisk lyden væk fra tv-højttalerne til soundbaren og bruger tv'ets fjernbetjening til at styre lydstyrken uden yderligere opsætning.

Som nævnt ovenfor har Sonos Ray ikke en HDMI-port - men den gode nyhed er, at da det er et Sonos-produkt, kan du indstille Ray ved hjælp af Sonos-appen, og denne guider dig gennem en proces, så din Ray kan styres af fjernbetjeningen til dit tv.

Ud over at være en soundbar, fungerer Ray desuden som en almindelig trådløs Sonos-højttaler på lige fod med andre Sonos-produkter i multi-rum systemet. Du kan streame musik til den fra Sonos-appen eller bruge Apple AirPlay 2 eller Spotify Connect til at streame direkte fra en musikapp. Som med alle Sonos-højttalere er der ingen Google Cast-understøttelse. Den kan oprette forbindelse til dit netværk via Wi-Fi eller dens Ethernet-port.

Du får ikke nogen indbygget stemmeassistent her, i modsætning til Sonos Beam eller Sonos Arc. Ingen Alexa, ingen Google Assistant og ingen Sonos stemmestyring. Der er slet ingen mikrofon, hvilket vil være en fordel for alle dem, der ikke er så vilde med at have en stemmeassistent, der lytter med 24-7.

Der er ingen Dolby Atmos-understøttelse, i modsætning til Sonos Beam og Arc. Men Sonos Ray understøtter Linear PCM, Dolby Digital 5.1 og DTS Digital Surround - det er de centrale "grundlæggende" lydformater, der anvendes i dag. Grunden til, at den understøtter surround-formater, er, at du, selv om den kun er en fronthøjttaler, kan tilføje andre Sonos-højttalere for at skabe trådløs surroundlyd, hvis du ønsker det.

Med hensyn til selve højttaleropsætningen betegner Sonos den som et 3.0-system. Der er fire drivere: to centrale full-range-drivere og to diskanthøjttalere i siderne. Der er også to basudgange for at give ekstra lavt lydniveau. Diskanthøjttalerne er udstyret med en innovativ "akustisk linse", som deler lyden fra dem, så nogle af dem vinkles mod siden for at tilføje bredde, og nogle mod fronten.

Hele højttalerdesignet er bygget til at fokusere lyden fremad, så Ray kan sættes ind i et tv-skab - mange moderne soundbars har højttalere, der er fyrer lyden op imod loftet eller til højre og venstre for at skabe en surround effekt. Den type soundbars kan du ikke proppe ind på en hylde, for så ødelægger det surround-effekten. Men med Sonos Ray fungerer det rigtig godt.

Fra Sonos-appen kan du justere Rays EQ (for at tilføje/fjern bas og diskant) eller aktivere funktionerne Speech Enhancement og Night Mode. Speech Enhancement er designet til at få stemmen til at høres tydeligere end andre elementer, mens Night Mode justerer højttalerens lydstyrkeområde: hvisken bliver mere hørbar, og eksplosioner bliver mindre hørbare. Det er, så du kan stadig kan se tv, mens familien sover, så du ikke konstant skal justere lydstyrken i et forsøg på ikke at vække dem.

Du kan også bruge Sonos' TruePlay tuning-funktion fra appen, som måler, hvordan lyden preller rundt i dit rum og justerer Rays lydprofil for at kompensere for dette, hvilket giver mere præcision og klarhed. Dette fungerer dog desværre kun på iPhone. Alle andre får lyden ud af boksen.

Der er fire højttalerdrivere i Sonos Ray samt to basudgange. (Image credit: Future)

Lydkvalitet

Stor opgradering i forhold til tv-højttalere

God bas og klar dialog

Ikke meget positionel lyd

Sonos Ray er en lille højttaler, der formår at levere stor lyd. Den har gennemslagskraft, og det er vi vild med. Det skal dog siges, at vi helt klart får den bedste lyd, når vi bruger TruePlay tuning, og det er stadig kun iPhone-brugere, der har adgang til denne funktion.

Ud af æsken er lyden fyldig og basagtig, og 99 % af tiden er det en god ting: Den føles kraftful og dyb på en måde, som stort set ingen indbyggede tv-højttalerne kan klare. Men når et soundtrack bliver fyldt med bastunge lydeffekter oven i et drønende dybt soundtrack, kan det føles som om, at højttaleren mister klarhed og lyden bliver mere mudret i de dybere frekvenser. Det sker sjældent, men i en docking-scene fra Interstellar, hvor alt drejer rundt er det tydeligt, at lydsporet og de drønende slag af vragrester på skibet smelter sammen til at være mere støj end instruktørens tiltænkte lydbillede.

Det er heldigvis sjældent, at bassen fylder så meget, og dialogen er langt mere i fokus - hvilket er en stor forbedring i forhold til tv-højttalere. Dialogen bliver meget tydelig, og det gør det nemt at høre, hvad der bliver sagt.

Speech Enhancer-funktionen gør talen endnu mere tydelig ved at flytte lydprofilen opad, væk fra bassen og hen imod diskanten. Da jeg så Reacher, gjorde det en øjeblikkelig og tydelig forskel, da det hjalp de lidt mumlende hårde mænd til at fremstå tydeligere og trak dialogen frem i lydbilledet. Det kan svinge fra film til film, så du kan evt. benytte muligheden for at justere bas og diskant op/ned i Sonos-app'en. Her kan du også slå Loud-funktionen til eller fra. Den giver lyden noget saft og kraft, så vi lod den være slået til.

Night Sound-funktionen skruer yderligere ned for bassens rumlen, så du kan se film om aftenen, uden at det får kaffekopperne på bordet til at hoppe og vibrere.

Sonos Ray er ikke lige så god til at skabe et bredt og detaljeret lydbillede, som nogle af de større soundbarer. Så dybe stemmer og dyb musik eller brag, er lidt sværere at separere i lydbilledet. Mænds stemmer kan blive trukket ned af bassede effekter, diskanten kan have svært ved at trænge så meget igennem, som den burde, når der er masser af mellemtone-musik.

Her er kan TruePlay gøre en forskel. Vi bemærkede en lille, men mærkbar forbedring efter at have gennemgået processen, og det hjalp specifikt på de punkter, der er nævnt ovenfor.

Efter TruePlay-justeringen, bliver lydbilledet mere dynamisk, og det bliver lettere at adskille de forskellige elementer. Det er ikke perfekt, men lyden er mærkbart bedre end uden TruePlay-justering.

Sonos Ray byder ikke på en massivt bred lyd eller en meget markant stereo-separation. Når en lyd bevæger sig fra venstre til højre, får du helt sikkert en fornemmelse af positionen og følelsen af at lyden bevæger sig, men forvent ikke, at det føles som om, at lyden bevæger sig hele vejen fra den ene side af rummet til den anden. Nogle soundbars skaber en væg af lyd; dette er mere som et panel af lyd lige omkring fjernsynet.

Det er dog stadig en stor opgradering af tv-lyden, som gør det langt mere underholdende at se tv.

Musik lyder i øvrigt fremragende. Netop fordi Sonos Ray også fungerer som streaming-højttaler er det utroligt vigtigt, at lyden er i orden. Den har en god balance, der både leverer på bas og diskant. Vokaler er fantastiske og god og detaljerede, og sammen med de andre elementer giver det musikken et løft.

Sonos Ray leverer solid musiklyd, så du også lytter til musik, er Sonos et rigtig godt bud klytning også er en prioritet, er Sonos nok den bedste soundbar i sin prisklasse.

Sonos Ray har touch-kontrolelementer på toppen - byggekvaliteten er fremragende. (Image credit: Future)

Design

Fås i hvid eller sort

Solid plastkonstruktion

Lille nok til selv de mindste fjernsyn

Sonos Ray er svær at modstå med sig enkle design. Den fås i sort eller hvid og har en flad front (med et hårdt gitter, der heldigvis er let at støve af). Den er bredest på forsiden, og bliver smallere mod bagsiden. Der er touch-knapper på toppen til at justere lydstyrken eller afspille/pause musik.

Der er en infrarød sensor i bunden af fronten, så man skal undgå at placere den foran noget, der kan blokere den.

På bagsiden finder du den optiske forbindelse, Ethernet-porten og strømtilslutningen.

Sonos Ray måler kun 559 x 71 x 95 mm i størrelse, hvilket betyder, at den fin kan passe ind foran et tv fra 24 tommer og opefter. Vi vil anbefale 50 tommer som den maksimale størrelse med hensyn til at matche lydens skala til billederne.

Kort sagt er Sonos Ray en flot og solidt lavet soundbar, som kan placeres hvor som helst uden besvær. Den er samtidig forholdsvis robust, hvilket kan være en fordel for børnefamilier.

Brugervenlighed og opsætning

Appen gør opsætningen nem.... for det meste

Programmering af fjernbetjening er let og brugervenlig

Alle justeringer foregår i app'en

Opsætningen af Sonos Ray er nem, men afslører også dens potentielle svaghed. Når du tilslutter den, åbner du Sonos-appen, som hurtigt opdager, at der er tale om et nyt produkt, og tilbyder at guide dig gennem opsætningen.

Du indtaster din wi-fi-kode, også hopper Ray på netværket. Det er ret problemfrit. Den fortæller dig også, hvornår du skal tilslutte den til dit tv, og den viser dig, hvordan stikket skal se ud.

Det virkelig smarte er, at den undervejs beder dig om at tage fjernbetjeningen til dit tv, pege den mod Ray og trykke på en lydstyrkeknap. Herefter vil den nu fungere med fjernbetjeningen til dit tv. Det er vanvittig nemt. Hvis du har brug for at tilføje flere fjernbetjeninger (vi tilføjede f.eks. en Apple TV-fjernbetjening ud over den primære tv-fjernbetjening), er der en mulighed i app'en for at gennemgå denne del af processen igen. Selv folk, der ikke er særligt tekniske, vil sandsynligvis komme igennem processen relativt smertefrit.

Eneste udfordring er, at du undervejs vil blive bedt om at slukke for dine tv-højttalere, så du ikke får dobbelt lyd. Det kan nemlig give et fælt ekko, fordi det ikke er muligt at synkronisere de to lydkilder. Her kan appen ikke hjælpe, for alle fjernsyn er forskellige. Så du skal selv finde den rigtige menu, som kan være hvor som helst og hedde hvad som helst alt efter, hvilket tv, du har.

Det var nemt på vores tv, men ved at droppe HDMI ARC-understøttelse, rammer Sonos ved siden af deres sædvanlige høje niveau af brugervenlighed her. Med en HDMI ARC port, skal man stadig igennem opsætningen i app'en. Men du skal ikke ind og rode med menuer på fjernsynet for at få den sprøde lyd til skærmen. Så vi forstår ikke, hvorfor dén løsning er valgt fra.

App'en vil også bede dig om at kontrollere, om din fjernbetjening er kompatibel med Sonos Ray, fordi nogle tv'er bruger RF- eller Bluetooth-fjernbetjeninger. Det er en god ide at tjekke, men langt, langt de fleste mennesker, der køber Ray, vil have en kompatibel fjernbetjening.

Hvis du har en iPhone, vil Ray også foreslå at bruge TruePlay tuning, og det vil vi varmt anbefale, da det giver en mere optimeret lyd.

Når det gælder om at foretage justeringer i Sonos-appen, snubler Sonos' berømte brugervenlighed lidt. Justering af EQ'en sker ved at vælge navnet på soundbaren i din liste over produkter. Men aktivering af Night Mode og Speech Enhancer sker ved at vælge afsnittet "Now Playing" nederst på skærmen. Vi synes ikke, at dette er særlig intuitivt - vi ville foretrække ét sted, hvor du bare kan trykke på dit produkt og vælge dets forskellige indstillinger/tilstande.

Der er ingen skærm på Sonos Ray, så den eneste måde at vide, om du har aktiveret en af disse tilstande, er ved at kigge i appen.

Sonos Ray er lille nok til at passe ind de fleste steder (Image credit: Future)

Værdi for pengene

Ingen HDMI - de fleste konkurrenter har det

Ingen Dolby Atmos til dine film

Den er god til musik

Alt i alt giver Sonos Ray god værdi for pengene, men uden at være det absolut bedste. Det afhænger af, om du kun bruger Ray til film/serier eller om du også bruger den til musik. Vi mener, at den faktisk er bedst i sin klasse til denne pris - der er andre soundbars, der ligger meget tæt på prisen, som vi ville prioritere til filmafspilning, men hvis du ønsker noget, som du ofte vil streame musik til, har Sonos Ray en stor fordel.

Når det gælder optælling af funktioner, ligger den på mellemniveau værdi. Der er ingen HDMI eller Bluetooth, men den har trådløs streaming i topklasse. Vi synes, at Sonos Ray er et godt køb til prisen, men det er ikke et røverkøb.

Skal du købe Sonos Ray?

Køb den, hvis…

Du vil have bedre lyd til dit tv uden at bruge en formue

Sonos Ray leverer lyd, der er mere fyldig, mere spændende og mere klar end de fleste tv-højttalere kan matche. Du kan bruge flere eller færre penge på en soundbar... men her får du også en soundbar, der passer ind i Sonos' multi-rum system.

Du vil have en lille soundbar med stor lyd

Sonos Ray passer fint til fjernsyn på mellem 24 og 50 tommer, men det betyder ikke, at du får fesen lyd. Den giver dig en god volumen og tydelig dialog, og er perfekt, hvis du ikke har plads til en kæmpe soundbar derhjemme.

Du også vil bruge den til at streame musik

Sonos Ray er bedre tunet til musik end de fleste af konkurrenterne, og med understøttelse af Sonos multi-room, Spotify Connect og AirPlay 2 er det nemt at afspille musik, når du vil.

Køb den ikke, hvis…

Du vil have biograflyd med ægte surround

Sonos Ray understøtter ikke Dolby Atmos, og selv om du godt kan høre lyden bevæge sig på tværs af skærmen, så får du bare ikke den præcise placering af lydene, som de dyrere muligheder har. Den giver heller ikke det store og brede lydbillede, som større soundbars har.

Du vil have en smart højttaler eller Bluetooth

Sonos Ray streamer via Wi-Fi, men der er ingen understøttelse af stemmeassistenten og ingen Bluetooth til musik.

Du har et fjernsyn med HDMI ARC

Sonos Ray kommer af en eller anden grund uden HDMI ARC, som giver nem opsætning og lader dig styre lyden via din tv-fjernbetjening uden ekstra opsætning. Så hvis du har et tv med HDMI ARC, vil vi anbefale dig at finde en kompatibel soundbar.

Du bør også overveje…

(opens in new tab) Sony HT-G700

Denne soundbar er meget større end Sonos - den er egnet til fjernsyn på 50 tommer og opefter. Den koster cirka 1.000 kr. mere, men den leverer til gengæld fantastisk Dolby Atmos-lyd, og der følger en subwoofer med for endnu bedre bas. Hvis du vil se film/serier og bare vil have fremragende lyd, så er dette et godt valg.

(opens in new tab) Yamaha SR-B20A

Vil du have en endnu billigere soundbar end Ray, så er dette et godt bud. Ligesom Ray er den forholdsvis kompakt og lavet for at give bedre lyd til dit tv. Og så er den også godt til at håndtere musik, takket være Yamahas ekspertise.