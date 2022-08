Flere kilder hævder, at Samsung Galaxy S23 Ultra får en kamerasensor med 200 MP

Vi glæder os meget til at se, hvad Samsungs nye Galaxy S23-telefon (opens in new tab) har at byde på. Flere kilder hævder, at bagkameraet muligvis får en større opgradering med helt op til 200MP på hovedsensoren på Ultra-modellen, hvis vi skal tro på de nyeste rygter.

Informationen kommer fra ET News (opens in new tab) (via Android Police (opens in new tab)) og er tilsyneladende baseret på oplysninger, som Samsung Electronics' Mobile Experience (MX) division har delt med sine partnere.

Vi ved, at 200 MP-sensorer findes. Samsung ISOCELL HP1 findes fx allerede i Moto X30 Pro (opens in new tab), men spørgsmålet er, om Samsung beslutter sig for at inkludere den i en eller flere af sine flagskibsmodeler i 2023.

Rygterne har floreret længe

Det er ikke første gang, at dette rygte dukker op, og det har faktisk floreret siden sidste år (opens in new tab). Kilderne har før vist sig at være pålidelige, så noget tyder på, at de taler sandt. Vi ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed, før det bliver officielt.

Hvis det bliver en realitet i Samsung Galaxy S23-serien, vil det tilsyneladende kun være Ultra-modellen, som får en 200 MP-sensor. Det lyder ikke helt usandsynligt, da Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) har en 108 MP-hovedsensor, hvor de andre modeller har en 50 MP-hovedsensor.

Det hele afsløres i begyndelsen af næste år, og i øjeblikket ser det ud til, at Galaxy S23 kommer til at se dagens lys i februar. Galaxy S22 blev nemlig lanceret i februar (opens in new tab) måned, og derfor er det vores bedste bud.

Betydningen af megapixels

Flere megapixel betyder flere pixels i dit endelige billede, og på den måde kan dine billeder forstørres uden at miste kvalitet. Sådan lyder teorien i hvert fald. Men megapixels er kun én del af historien, når det kommer til kvaliteten af kameratelefoner.

Det handler også om, hvad producenter kan gøre med disse pixels, og selvom Samsung traditionelt har været ret gode med sine kameraopsætninger, er det vigtigt at understrege, at kvaliteten af et telefonkamera ikke bare handler om megapixel.

Som vi har skrevet om tidligere (opens in new tab), er der alle mulige andre faktorer, der også spiller ind. Det gælder bl.a. størrelsen af pixels (som er en indikator for, hvor meget lys de kan fange). Vi er nødt til at vente, indtil vi har haft mulighed for at testet Galaxy S23 Ultra før vi kan udtale os om, hvor imponerende kameraopsætningen er.

Og husk, at 200 MP-sensorer ikke nødvendigvis betyder 200 MP-billeder. Kameraer bruger en teknologi som kaldes pixel binning (opens in new tab) til at forbedre billedkvaliteten, hvor data fra flere pixels bliver kombineret. Det betyder at slutresultaterne ofte er mindre, end sensoren måske antyder.