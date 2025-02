Køb ikke en MacBook Air - en ny M4-version kan blive lanceret om få uger

M4 MacBook Air kan udkomme allerede i marts

Apple-butikker forbereder sig ved at tømme lagre af M3 MacBook Air

Den nye model forventes at have bedre ydelse, men ellers moderate forbedringer

Der har i månedsvis været rygter om, at Apple snart vil lancere en ny MacBook Air med en M4-chip, og nu ser det ud til, at datoen er meget tæt på. Så hvis du har tænkt på at købe en MacBook Air, er det måske klogt at vente lidt.

Bloomberg-journalisten Mark Gurman skriver i sit nyhedsbrev Power On, at Apple-butikkerne er ved at forberede sig på at modtage den nye MacBook Air. Hans bevis? Lagrene af M3 MacBook Air svinder ind i Apple-butikkerne, hvilket betyder, at der vil være færre enheder af den nuværende model at købe. Det er normalt et klart tegn på, at Apple forbereder sig på at lancere et nyt produkt.

Det er ikke den eneste indikation på en kommende lancering. Gurman siger også, at Apples marketing-, salgs- og detailteams nu er ved at blive forberedt på lanceringen af M4 MacBook Air, som forventes at komme engang i marts. I betragtning af Gurmans plejer at have gode kilder og tit rammer plet med sine forudsigelser, virker en lancering inden for den næste måned mere og mere sandsynlig.

Vänta lite till

(Image credit: Apple)

Det betyder, at du nok bør undgå at købe en MacBook Air lige nu. Hvis du gør det, får du en M3-model, som snart vil blive erstattet af M4-versionen.

Som vi har set med MacBook Pro og iPad Pro, bør M4-chippen give en mærkbar opgradering i forhold til M3, selv om det måske ikke er en revolutionerende ændring. Med hensyn til ydeevne kan vi forvente flere kerner, en mere effektiv Neural Engine og forbedret hukommelsesbåndbredde.

Bortset fra den nye chip forventes M4 MacBook Air ikke at have særlig mange andre nyheder. Designet vil sandsynligvis forblive det samme, og det samme gælder højttalerne. Selvom Apple arbejder på en OLED-MacBook Air, er der stadig et par år til, at den bliver lanceret.

Alligevel vil M4 MacBook Air være en stor nok opgradering til, at det er værd at vente på. Hvis du er ivrig efter at købe en ny MacBook Air, kan det derfor være klogt at vente et par uger endnu.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer