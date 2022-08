El Samsung Galaxy S23 podría ser el móvil más potente de la historia

El Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) podría ser el teléfono más potente (opens in new tab) que puedas comprar cuando llegue al mercado a principios del año que viene.

Esto es lo que afirma una filtración de 91mobiles (opens in new tab), que sugiere que el próximo buque insignia de Samsung contará con el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, que todavía no ha sido anunciado. Ahora mismo, el mejor chip que hay es el Snapdragon 8+ Gen 1, que acaba de debutar en algunos móviles, como el reciente OnePlus 10T (opens in new tab).

Se espera que Qualcomm presente su chip de nueva generación a finales de este año, pero aunque se anuncie en noviembre o diciembre, eso no le daría tiempo suficiente a los fabricantes de teléfonos como para equipar este chip en uo de sus dispositivos para las navidades. Como el Samsung Galaxy S23 se lanzará seguramente en febrero de 2023 (si Samsung sigue con su calendario habitual) (opens in new tab), sería el momento perfecto para que el nuevo tope de gama contara con ese nuevo chip, que será el más potente del mercado.

Puede que Samsung merezca ser recompensada con el honor de ser la primera compañía en lanzar un dispositivo con el Snapdragon 8 Gen 2. Según sugieren las últimas noticias (opens in new tab), Samsung va a apostar al 100% por los chips Qualcomm para las dos próximas generaciones de móviles Galaxy de la serie-S, en vez de usar sus propios chips Exynos en algunas versiones de muchos países, tal y como hacía hasta ahora.

Esto significa que es probable que todos los Galaxy S23 que se vendan en todo el mundo lleven el mismo chip, lo que sería un gran negocio para Qualcomm si ese chip es el Snapdragon 8 Gen 2.

Por otro lado, el filtrador Ice Universe, que cuenta con buena reputación de haber dado información precisa, afirma que el Galaxy S23 contará con una batería de 5000mAh. Sería genial que el Galaxy S23 estándar, que si sigue la tendencia tendrá un tamaño relativamente compacto, contara con una batería de tanta capacidad, aunque de momento no estamos seguros de si esto será así. Decimos esto porque en la generación actual, el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) tiene una batería de 5.000mAh, mientras que el Galaxy S22 (opens in new tab) cuenta con una de 3700mAh.

Samsung juega para ganar

No todos los fabricantes de móviles tratan de lanzar un dispositivo excepcional; el más rápido, el más duradero o el mejor en general del mercado. La propia Google llama a su Pixel 6 Pro (opens in new tab) "el Pixel más inteligente y rápido de la historia (opens in new tab)" en su página web. Pero Samsung no se conforma con superarse a sí misma: Samsung quiere superar a todo el mundo.

Para conseguir eso, necesita aprovechar los mejores componentes del mercado y las mejores piezas. Su tope de gama tiene que tener la mejor pantalla (eso ya lo hace), las mejores cámaras (esto también), y el mejor chip en su interior. Desde hace unos años, esto último significa el último chip Snapdragon que Qualcomm haya lanzado, e independientemente de los móviles que se lancen durante las navidades con el chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Samsung estará preparado para tomar la delantera cuando llegue el nuevo año con el nuevo Snapdragon 8 Gen 2.