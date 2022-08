Una filtración enorme del Samsung Galaxy Watch 5 nos desvela todo y sugiere que podría superar al Apple Watch 8

El segundo gran lanzamiento de Samsung de 2022 está a la vuelta de la esquina, ya que la compañía celebrará un evento el 10 de agosto. Esperamos ver ese día los nuevos móviles plegables: el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), los nuevos auriculares Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab), y los nuevos smartwatches de la gama Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab), y estos últimos, los relojes, cada vez suenan mejor.

Llegados a este punto, poco nos queda por saber de los próximos Galaxy Watch 5, al

menos suponiendo que las recientes filtraciones están en lo cierto. La última acaba de ver la luz, y es una filtración masiva que llega con un montón de detalles y proviene de WinFuture (opens in new tab). Hablamos de una lista de especificaciones casi completa, junto con imágenes promocionales supuestamente oficiales.

La noticia más importante aquí es que esperamos grandes mejoras en las capacidades de las baterías de los smartwatches. Aparentemente, el Samsung Galaxy Watch 5 de 40mm contará con una de 284mAh y el de 44mm con una de 410mAh, mientras que el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, de 45mm, tendrá al parecer una enorme batería de 590mAh.

Una imagen promocional filtrada del modelo de 40mm a la izquierda, y el de 44mm a la derecha (Image credit: WinFuture)

Estas capacidades de batería superan con creces las que vimos en la gama Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab), y también superan a lo que habíamos escuchado hasta ahora en filtraciones anteriores. Al parecer, los modelos estándar del smartwatch ofrecerán 50 horas de duración de batería, y en el caso del Galaxy Watch 5 Pro hasta 80 horas, lo que sería incluso mejor que los tres días de duración que habíamos oído anteriormente (opens in new tab).

Otras especificaciones filtradas incluyen una pantalla AMOLED de 1.19 pulgadas y resolución 396 x 396 en el modelo de 40mm y una pantalla AMOLED de 1.36 pulgadas y 450 x 450 en los otros dos, y además, un cristal de zafiro para las pantallas de las tres versiones.

Según se afirma los relojes se podrán cargar de forma inalámbrica a 10W, y equiparán el chip Exynos W920, que es el mismo que vimos en los Galaxy Watch 4. El almacenamiento al parecer será de hasta 16GB, y además los smartwatches contarán con GPS, NFC, y, si optas por el modelo con conectividad móvil, capacidad eSIM.

Pero la cosa no queda ahí: tenemos más detalles. Aparentemente, ambos Galaxy Watch 5 estándar tendrán un grosor de 9.8mm y un peso de 28.7g, en el caso del de 40mm, y 33.5g el de 44mm. Respecto al Galaxy Watch 5 Pro, su grosor será de 10.5mm y pesará 46.5g. Esa diferencia notable en el peso es seguramente por esa gran batería que al parecer tendrá este reloj.

Una imagen promocional filtrada del Samsung Galaxy Watch 5 Pro (Image credit: WinFuture)

Hemos incluido en este artículo un par de las imágenes promocionales filtradas, y puedes encontrar más fotos en la web de WinFuture (opens in new tab), aunque te adelantamos que no nos dan muchos más detalles de los que ya sabíamos. La conclusión más destacable es que ninguno de los modelos parece contar con un bisel rotatorio (como en el que tenía el Galaxy Watch 4 Classic), lo cual es una pena. De hecho, el nuevo Watch 5 Pro se parece mucho a las versiones estándar, aunque según dicen contará con un cuerpo hecho de titanio.

Otra cosa que se aprecia en las imágenes es un nuevo sensor en la parte trasera de los relojes, y la página web especula que su función es medir la temperatura corporal.

Por último, también se habla de precios. Esta filtración afirma que el Samsung Galaxy Watch 5 de 40mm costará 299€, el de 44mm 329€, y el Galaxy Watch 5 Pro 469€. Estos precios son para las versiones que solo tienen conectividad Bluetooth, es decir, no para las versiones con conectividad móvil, las cuales se espera que cuesten unos 40€-50€ más.

Por dar algo de contexto, el Samsung Galaxy Watch 4 de 40mm se lanzó por 269€ y el de 44mm por 279€, mientras que el Galaxy Watch 4 Classic se puso a la venta por un precio de partida de 369€. Por lo tanto, parece que los precios de este año para los Galaxy Watch 5 subirán un poco.

Incluso con estos precios, los Galaxy Watch 5 podrían superar al Apple Watch 8

Los Galaxy Watch son tradicionalmente los mayores rivales para el Apple Watch, y parece que este año podrían suponer una competencia incluso más dura de lo habitual.

Aunque todavía no sabemos nada de forma oficial de los Galaxy Watch 5 ni del Apple Watch 8 (opens in new tab), las filtraciones sugieren que el próximo smartwatch de Apple será bastante caro, incluso en comparación con los precios más elevados que al parecer tendrán los Galaxy Watch de Samsung de este año.

Si los wearables de Samsung llegan finalmente con una duración de batería muy mejorada, tal y como esperamos, entonces podrían superar al Apple Watch 8 en ese aspecto; y más teniendo en cuenta que no se esperan grandes actualizaciones en los nuevos smartwatches de Apple (más allá de un posible nuevo modelo llamado Apple Watch 8 Rugged Edition). Lo único destacable es que el Apple Watch 8 (opens in new tab) podría contar con un sensor de temperatura corporal, pero como hemos comentado, esa es una mejora que también esperamos ver en los relojes de Samsung.

Como siempre, terminarás eligiendo el smartwatch de Samsung o el de Apple dependiendo de cuál sea tu sistema operativo preferido, ya que si tienes un móvil Android, no tiene ningún sentido que te compres el Apple Watch 8. Sea como sea, viendo las especificaciones y los precios rumoreados, es probable que la gama Samsung Galaxy Watch 5 iguale o supere a los mejores relojes de Apple (opens in new tab).