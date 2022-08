Samsung Galaxy Unpacked 2022: todos los nuevos dispositivos - plegables, smartwatches y auriculares

Todavía nos dura la resaca del segundo gran evento de lanzamiento del año de Samsung, el Galaxy Unpacked 2022 celebrado el 10 de agosto, ya que nos ha traído un montón de dispositivos nuevos, incluidos los esperados nuevos teléfonos plegables, el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Además de eso, la compañía también presentó los nuevos smartwatches Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab), Galaxy Watch 5 Pro (opens in new tab), y los auriculares inalámbricos Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab).

A continuación te detallamos todos estos nuevos dispositivos, que probablemente entren en nuestros rankings de mejores móviles plegables (opens in new tab), mejores smartwatches (opens in new tab), mejores auriculares inalámbricos (opens in new tab) y tal vez incluso en el de mejores smartphones del mercado en general (opens in new tab). Empezaremos por el que fue el más caro de todos los dispositivos que se presentaron ayer: el plegable tipo libro Samsung Galaxy Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)

El Samsung Galaxy Z Fold 4 desplegado (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) es el sucesor del Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), como ya habrás imaginado. Su aspecto es muy similar al del modelo del año pasado, pero viene con una serie de mejoras.

La pantalla principal (cuando despliegas el móvil) es de 7.6 pulgadas y tiene una resolución de 2176 x 1812, mientras que la exterior es de 6.2 pulgadas con resolución 2316 x 904. Básicamente, estos son los mismos tamaños y las resoluciones son muy similares a lo que ofrecía el Galaxy Z Fold 3. Ahora bien, el chasis es ligeramente más pequeño y ligero este año.

Por cierto, ambas pantallas también tienen una tasa de refresco de 120Hz, como en el modelo anterior.

Donde encontramos grandes mejoras es en las cámaras. El nuevo Galaxy Z Fold 4 cuenta con una principal de 50MP, un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x y una ultra gran angular de 12MP. Por comparar, el modelo predecesor contaba con tres cámaras de 12MP cada una (y el teleobjetivo se quedaba en 2x).

Respecto a las cámaras selfie, la que hay en la pantalla exterior es de 10MP, mientras que al desplegar el móvil encontramos una cámara incrustada bajo pantalla de 4MP (esto es igual que en el Z Fold 3).

El Galaxy Z Fold 4 llega con el último chip que ha llegado al mercado: el Snapdragon 8+ Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento. Por otro lado, la batería es de 4.400mAh y se puede cargar a 25W.

Respecto al precio, la variante básica, que cuenta con 256GB de almacenamiento, cuesta 1.799€, la intermedia de 512GB tiene un precio de 1.919,99€, y la superior, que tiene un enorme almacenamiento de 1TB, cuesta la friolera de 2.159.99€. Cabe señalar que el Fold de este año cuesta 10€ menos que el de 2021.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 ya se puede reservar en la tienda oficial de Samsung (opens in new tab) (desde el 10 de agosto).

Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab)

(Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 4 es muy caro, eso está claro, por lo que no estará al alcance del bolsillo de cualquiera. Por suerte, tenemos el maravilloso Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), que es el plegable tipo concha de la compañía, y el sucesor del Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab).

Este cuenta con una pantalla principal AMOLED de 6.7 pulgadas, con resolución 1080 x 2640 y una tasa de refresco de 120Hz. Por otro lado, la pantalla exterior (que no es plenamente funcional como en el Fold) es de 1.9 pulgadas y tiene una resolución de 260 x 512.

El chip es el mismo que tiene el Z Fold 4, el Snapdragon 8+ Gen 1, y cuenta con 8GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento, una batería de 3.700mAh y carga de 25W.

El Galaxy Z Flip 4 cuenta con dos cámaras en su parte trasera, una principal de 12MP y una ultra gran angular de 12MP, mientras que la cámara selfie es de 10MP.

El diseño es similar al que tenía el Z Flip 3, pero encontramos mejoras muy bienvenidas, como una batería de mayor capacidad, el mejor chip del mercado, y una cámara principal mejorada, que según Samsung es capaz de conseguir resultados mucho más brillantes.

El Samsung Galaxy Z Flip 4 también se puede reservar ya en la web de Samsung (opens in new tab), y cuesta mucho menos que el Fold: 1.099€ si optas por la variante con 128GB de almacenamiento, 1.159€ si quieres 256GB, y además, este año hay una tercera configuración (que no hubo el año pasado) que cuenta con 512GB de almacenamiento y cuesta 1.279€.

Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab)

El Samsung Galaxy Watch 5 (Image credit: Future / Basil Kronfli)

Como hemos comentado, Samsung también presentó sus dos nuevos smartwatches de la gama Galaxy Watch 5 (opens in new tab).

Comencemos hablando del modelo estándar. Puedes elegir entre un tamaño de 40mm o de 44mm. El más pequeño tiene una pantalla circular de 1.9 pulgadas con resolución 396 x 396, mientras que el modelo más grande tiene una de 1.36 pulgadas con resolución 450 x 450.

En ambos casos las pantallas están revestidas de cristal de zafiro, mientras que el cuerpo del reloj es de aluminio.

Todo esto es similar a lo que vimos en la gama Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab), y también coincide el chip, que es el Exynos W920, junto con 1.5GB de RAM y 16GB de almacenamiento.

Pero sí que hay algunas mejoras. Para empezar, algo muy bienvenido es que las baterías son de mayor capacidad: 284mAh la del modelo pequeño y 410mAh la del grande. Los relojes vienen con todas las funciones y características que podrías esperar, como GPS, monitor de frecuencia cardíaca, ECG (electrocardiograma) y resistencia al agua, y la gran novedad es que ahora también tiene un sensor para medir tu temperatura corporal.

El precio del Galaxy Watch 5 parte de 299.01€ para el modelo de 40mm y de 329.89€ el de 44mm. Estos son los precios de la versión Bluetooth de lo relojes; si deseas tener conectividad LTE cuestan 50€ más. Ya los puedes reserva en la web de Samsung (opens in new tab) (desde el 10 de agosto).

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (opens in new tab)

(Image credit: Matt Evans)

Hablemos ahora del nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Pro (opens in new tab): el smartwatch más premium de la compañía.

Si quieres subir la apuesta con un reloj más avanzado que el Watch 5 (opens in new tab), merece la pena que eches un vistazo al Watch 5 Pro: es más grande, de 45mm, y viene con una enorme batería de 590mAh.

Cuenta con un cuerpo de titanio, en vez de aluminio, y viene con una correa más elegante, junto con algunas funciones avanzadas de GPS, como el entrenamiento en ruta.

Dicho esto, en casi todo lo demás se parece mucho a lo que ofrece el Galaxy Watch 5 estándar, y además no tiene ese bisel rotatorio que tenía el Samsung Galaxy Watch 4 Classic (opens in new tab) (por si te lo preguntas, este año no ha habido ningún "Classic").

El Galaxy Watch 5 Pro cuesta un buen pico más que el estándar, con un precio de 429.91€ si optas por la variante Bluetooth, o 519.90€ si prefieres conectividad LTE. Lo puedes reservar ya en la web de Samsung (opens in new tab).

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab)

(Image credit: TechRadar)

Por último, están los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, los nuevos auriculares inalámbricos de la compañía, que ofrecen sonido Hi-Fi de 24 bits y 360 Audio (sonido envolvente súper inmersivo), con una batería de 61mAh de capacidad, junto con 500mAh adicionales en el estuche de carga.

Ofrecen hasta 8 horas de audio con la batería los propios auriculares, y un total de hasta 29 horas con el estuche de carga. Si activas la cancelación de ruido activa que tienen, ese total se reduce a 18 horas.

También incluyen tres micrófonos en cada auricular para ayudar en las llamadas y con la cancelación de ruido, y ofrecen certificación de resistencia al agua IPX7.

Los colores disponibles son grafito (gris muy oscuro), blanco y el Bora Purple (morado) que han lanzado para el Galaxy S22 recientemente (opens in new tab).

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro cuestan en España 239.89€. Al igual que los demás dispositivos, también los puedes reservar ya la web oficial de Samsung (opens in new tab), y los envíos comienzan el 13 de agosto.