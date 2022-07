El CEO de Qualcomm ha sugerido fuertemente que los Galaxy S23 llevarán chips Snapdragon en todo el mundo

Llevamos bastante tiempo escuchando (opens in new tab) que los próximos móviles de la gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) vendrán (por fin) con chips Snapdragon independientemente de dónde los compres, lo cual nos alegra ya que hasta ahora en España teníamos que contentarnos con los chips Exynos propios de la compañía. El chip en cuestión para los Galaxy S23 debería ser el Snapdragon 8 Gen 2.

Si esta notica te suena familiar, es que porque es una información que ya se ha filtrado muchas veces, pero esta vez, la fuente es nada más y nada menos que la propia Qualcomm.

En su llamada de resultados del tercer trimestre de 2022, Qualcomm ha dicho que "debéis pensar que Snapdragon impulsará su línea de productos Galaxy, sus productos insignia Galaxy. Y lo que puedo decir en este momento es que estábamos al 75% en el Galaxy S22 (opens in new tab) antes del acuerdo. Deberíais pensar que vamos a ser mucho mejores que eso en el Galaxy S23 y en adelante".

"Es un acuerdo de varios años. Y es... eso es probablemente lo que os puedo decir. Debéis pensar en que nosotros alimentaremos sus dispositivos a nivel mundial".

Esto es lo que ha dicho el propio Cristiano Amon, presidente y CEO de Qualcomm, y parece que está diciendo que la compañía ya suministra los chips del 75% de los modelos Galaxy S22, pero que el porcentaje será mucho mayor en los Galaxy S23 y en adelante.

La mención de que estarán presentes en los dispositivos de Samsung a nivel mundial también sugiere que prácticamente todos los teléfonos insignia de Samsung tendrán un chip Snapdragon.

Dicho esto, Amon no llega a afirmar que el 100% de los dispositivos de Samsung utilizarán chips de Qualcomm. Por un lado, parece que solo se refiere a los móviles de gama alta, por lo que los económicos podrían seguir equipando chips Exynos o MediaTek. Por otro lado, incluso en la gama Galaxy S23, es posible que en algunos países los teléfonos se sigan comercializando con un chip Exynos, pero probablemente eso pasará en muchos menos lugares que hasta ahora con el Galaxy S22.

Un buen cambio

Si los Galaxy S23 finalmente equipan chips Snapdragon a nivel global, eso es genial lo mires por donde lo mires, ya que ahora mismo muchos países (incluida España) tienen que contentarse con los chips Exynos propios de Samsung en los buques insignia de la compañía, y lo cierto es que han demostrado que no rinden tan bien como los Snapdragon.

Eso significa que el Samsung Galaxy S22 es un teléfono mejor si lo compras en Estados Unidos (donde equipa el Snapdragon 8 Gen 1). Sin embargo, aunque la variante con Exynos rinde peor, el móvil cuesta lo mismo, de hecho, en España incluso bastante más.

También es cierto que esta distinción dentro de los mismos modelos hace que sea más difícil documentarse a través de los análisis, ya que es importante fijarse bien en qué versión del móvil es el que los expertos han puesto a prueba, y lo mismo pasa con las opiniones de los consumidores. Claro, el problema es que si lees un análisis del modelo con el otro chip, luego puedes sentirte decepcionado si te compras el teléfono y no te rinde tan bien.

Por lo tanto, es una situación un poco complicada, e incluso si los chips Exynos fueran mejores, el hecho de que se comercialice un mismo modelo de móvil con chips distintos, cuando el chip es el corazón de un dispositivo, pues es algo que resulta lioso.

Por eso decimos que sería totalmente beneficioso si los Galaxy S23 cuentan con chips Snapdragon a nivel global, aunque dicho esto, está por ver cuánto tiempo duraría ese cambio. Qualcomm ha ampliado su asociación con Samsung para 7 años más, hasta 2030, pero se habla de que Samsung está desarrollando un nuevo chip a medida diseñado específicamente para los dispositivos Galaxy (opens in new tab), por lo que podríamos ver una nueva división de los chips antes de que finalice la asociación.