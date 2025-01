5 cosas que te esperan en Samsung Galaxy Unpacked, desde el Galaxy S25 Ultra hasta el Proyecto Moohan

Ya es oficial: El próximo Galaxy Unpacked de Samsung se celebrará el 22 de enero, lo que significa que no tenemos que esperar mucho para ver lo que podría ser una de las tecnologías de consumo más emocionantes de 2025.

Pero, ¿qué es lo que esperamos ver en San José este año? Naturalmente, Samsung no ha confirmado nada todavía, pero las innumerables filtraciones y rumores nos han entusiasmado con la posibilidad de que se presenten nuevos teléfonos Galaxy, funciones de software e incluso un nuevo casco de realidad mixta.

A continuación, hemos reunido cinco de los principales anuncios que cabe esperar en Samsung Galaxy Unpacked 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A estas alturas, el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene más filtraciones que el Titanic, y estamos bastante seguros de que este presunto sucesor del Galaxy S24 Ultra encabezará la próxima línea de smartphones insignia de Samsung.

En cuanto a las actualizaciones que podría traer el Galaxy S25 Ultra, hemos oído hablar de un diseño más redondeado (similar al del Google Pixel 9 Pro XL y el iPhone 16 Pro Max), una pantalla de 6,9 pulgadas, una nueva cámara ultra gran angular de 50MP, carga inalámbrica de 25W y una nueva capacidad de RAM de 16GB (en el modelo de 512GB, al menos).

Es casi seguro que estas actualizaciones estarán respaldadas por el nuevo (y potente) chip Snapdragon 8 Elite, que ya se ha hecho un nombre en el OnePlus 13 y el Asus ROG Phone 9 Pro. Tras someter el último chip móvil de Qualcomm a una serie de pruebas comparativas, el editor de móviles de TechRadar en EE.UU., Philip Berne, afirmó que el Snapdragon 8 Elite «cambiará todo lo relacionado con los smartphones», por lo que el Galaxy S25 Ultra parece que será un teléfono muy potente (se espera que domine las conversaciones sobre los mejores teléfonos Android en 2025).

Samsung Galaxy S25

El Galaxy S25 podría parecerse mucho al Galaxy S24 (en la foto) (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

El Galaxy S25 Ultra no será el único smartphone nuevo de la manzana este mes. Es casi seguro que al nuevo buque insignia le acompañen dos dispositivos de gama base, que esperamos que sean el Samsung Galaxy S25 y el Galaxy S25 Plus.

Al igual que su esperado hermano de marca Ultra, es probable que tanto el Galaxy S25 como el Galaxy S25 Plus utilicen el chip Snapdragon 8 Elite (hay una ligera posibilidad de que Samsung implante el Exynos 2500 en determinadas regiones) y presuman de diseños más redondeados que sus respectivos predecesores. Otras mejoras rumoreadas incluyen 12GB de RAM para todas las configuraciones de almacenamiento y compatibilidad con la carga inalámbrica magnética Qi2.

Curiosamente, hemos oído hablar de la posibilidad de que un Samsung Galaxy S25 Slim haga su debut en el Galaxy Unpacked de este año, pero los rumores no coinciden en cuanto a la fecha prevista de llegada de ese modelo. Si efectivamente vemos una versión esbelta del nuevo modelo básico de Samsung anunciada en enero, no es probable que empiece a comercializarse hasta finales de año, pero no deja de ser emocionante pensar que podría haber una sorpresa relacionada con el smartphone en San José.

Galaxy AI

Rodear para Buscar en el Galaxy S24 Ultra (Image credit: Samsung)

Samsung está apostando fuerte por el marketing relacionado con la IA para su próximo evento Galaxy Unpacked, lo que sugiere que se están preparando grandes actualizaciones de la IA de los Galaxy. El texto que acompaña al anuncio del evento de la compañía dice así: «Prepárate para una IA más natural e intuitiva. La próxima evolución de la IA de Galaxy está a punto de llegar y va a cambiar tu forma de interactuar con el mundo cada día. La nueva serie Galaxy S está a punto de volver a poner el listón de las experiencias móviles con IA ahora y en el futuro.»

En otras palabras, parece que junto a los teléfonos antes mencionados se estrenarán grandes novedades de software. Entre ellas estará casi con toda seguridad una importante actualización para el asistente de voz Bixby de Samsung, y el destacado filtrador @UniverseIce afirma que Galaxy Unpacked verá a Samsung «decirle a Apple lo que es la IA líder» y que «muchas nuevas funciones de IA de [el] S25 no se han filtrado hasta ahora.»

Samsung Galaxy Ring 2

El Galaxy Ring original se anunció en Galaxy Unpacked 2024 (Image credit: Samsung)

El Samsung Galaxy Ring se presentó en el evento Unpacked de enero del año pasado y no salió a la venta hasta julio, pero los informes sugieren que Samsung podría hacer el mismo truco con el Samsung Galaxy Ring 2 en el evento Unpacked de enero de este año.

Por supuesto, no esperamos oír (o ver) mucho sobre este posible sucesor del mejor anillo inteligente del mercado en San José. Pero, según se informa, Samsung nos ofrecerá una «presentación» del Galaxy Ring 2 en Unpacked, y se rumorea que el nuevo dispositivo contará con sensores más precisos, una IA mejorada y una mayor duración de la batería.

Project Moohan

Auriculares de realidad mixta Project Moohan de Samsung (Image credit: Google)

Project Moohan, el casco de realidad mixta de Samsung y «la primera plataforma construida íntegramente para la era Gemini», se anunció técnicamente en diciembre del año pasado, pero existe la posibilidad de que Samsung ofrezca a los asistentes al Unpacked la oportunidad de probar el producto basado en Android XR (o alguna versión del mismo) por sí mismos sobre el terreno en San José.

Project Moohan no es más que un kit para desarrolladores, pero Google y Samsung han confirmado que «los primeros productos basados en esta plataforma se lanzarán en 2025», por lo que un dispositivo wearable casi acabado debe de estar a la vuelta de la esquina. Esperemos que así sea.