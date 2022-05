El Samsung Galaxy S23 podría solucionar el mayor problema del S22

La serie Galaxy S de Samsung (opens in new tab) está formada por móviles fantásticos, pero un problema que les ha afectado durante mucho tiempo, es el uso de chips distintos en los mismos modelos, según el país en el que se pongan a la venta, y claro, eso significa que irremediablemente, unas versiones son mejores que otras. Sin embargo, ahora parece que por fin Samsung ha decidido dejar de usar esa estrategia, y dejar atrás los días de este problema.

Según la página web de noticias surcoreana Naver, Samsung está reuniendo un "dream team" de unos 1000 empleados que se dedicarán a desarrollar un nuevo chip diseñado específicamente para los teléfonos Galaxy.

Eso sí, aparentemente el chip no estará listo a tiempo para que lo podamos ver en acción en la próxima gama Samsung Galaxy S23, tal vez ni para la Galaxy S24, y al parecer, como Samsung usará los recursos que tiene para desarrollar este nuevo chip, eso significará que no fabricarán chips Exynos para los próximos teléfonos, usando exclusivamente chips Qualcomm Snapdragon en todo el mundo mientras tanto.

Dicho de otra manera, todos los modelos de las gamas Samsung Galaxy S23 y Galaxy S24 podrían equipar un chips Snapdragon, por lo que no volveremos a ver lo de que unos países reciban versiones de los móviles con Snapdragon y otros con el Exynos fabricado por Samsung, tal y como ha pasado con los Samsung Galaxy S22.

Aparentemente, este nuevo chip personalizado estará listo para 2025, por lo que posiblemente llegue a tiempo para el Samsung Galaxy S25. No está claro todavía si una vez que la compañía use su nuevo chip, también hará versiones distintas para los distintos países o no, pero sea como sea, esta no es la primera vez que escuchamos que Samsung esté desarrollando un chip personalizado.

Hace cosa de una semana, hubo otra filtración que afirmó algo similar, señalando que la compañía había tomado esa decisión como respuesta a la mala gestión térmica de los chips Exynos 2200 y Snapdragon 8 Gen 1, lo que sugiere que Samsung solo ofrecerá este nuevo chip personalizado una vez que esté totalmente optimizado.

Por supuesto, esto es solo un rumor por ahora, pero es prometedor. Los chips Exynos de Samsung tienden a tener un peor rendimiento que los Snapdragon, por lo que un cambio a Snapdragon en todo el mundo durante un par de años, beneficiaría a los compradores que suelen tener que cargar con Exynos, como es el caso de los españoles.

Sea como sea, si el nuevo chip es tan bueno como Samsung espera, es posible que el Galaxy S25 tenga el mejor chip Android del mercado.

La diferencia con los Exynos

Puede que te estés preguntando en qué se diferenciará este nuevo chip de los Exynos. Al fin y al cabo, ambos son creaciones de Samsung y se encuentran en algunos de sus móviles. La diferencia es que, si bien los Exynos se utilizan en los teléfonos Galaxy, también se ofrecen a otros fabricantes, por lo que están diseñados para ser de uso general.

Pero este nuevo chip se fabricaría desde cero y estaría destinado exclusivamente a los Galaxy, más o menos lo mismo que hace Apple con sus chips de la serie A.

Por último, teniendo en cuenta que los chips existentes de Samsung que hay ahora mismo no suelen estar a la altura de los de Qualcomm, ni siquiera cuando están en un teléfono de Samsung, tal vez de momento no deberíamos emocionarnos demasiado.

