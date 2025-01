La última filtración del Samsung Galaxy S25 Ultra nos trae una sorpresa respecto a la carga, y nuevos detalles de las especificaciones

Una lista de especificaciones filtrada apunta a una carga inalámbrica de 25W para el Samsung Galaxy S25 Ultra

Sería más rápida que la del Galaxy S24 Ultra de 15W, pero hay motivos para dudar de la afirmación

También se han filtrado más detalles sobre la pantalla

Llegados a este punto, con el gran lanzamiento a la vuelta de la esquina, tenemos una idea bastante clara de las especificaciones que podemos esperar del Samsung Galaxy S25 Ultra, ya que el próximo tope de gama de Samsung se ha filtrado ampliamente. Dicho esto, todavía hay algunos huecos de información que no conocíamos, y una nueva lista de especificaciones filtrada ha rellenado algunos de ellos, y además incluye una velocidad de carga inalámbrica más alta de lo que esperábamos.

Según el fiable filtrador Roland Quandt, que publica en Bluesky, el Samsung Galaxy S25 Ultra podrá cargarse de forma inalámbrica a una potencia de hasta 25W, lo que supondría una mejora con respecto al Samsung Galaxy S24 Ultra, que puede cargar a 15W.

Todavía no habíamos oído nada concreto sobre las velocidades de carga inalámbrica del Samsung Galaxy S25 Ultra, así que esto no entra en conflicto con filtraciones anteriores, pero precisamente porque no habíamos oído antes esta especificación, la tomaríamos con cautela, sobre todo porque Quandt también menciona la compatibilidad con la carga inalámbrica magnética Qi2, que normalmente alcanza un máximo de 15W.

Una pantalla similar y un cuerpo más delgado

Ese es el nuevo detalle más intrigante de esta lista de especificaciones, pero también hay especificaciones de pantalla que no habíamos oído antes, como un brillo máximo de 2.600 nits y compatibilidad con HDR10+. Sin embargo, es lo mismo que encontrarás en el Samsung Galaxy S24 Ultra, así que no es ninguna sorpresa.

El resto son cosas que ya hemos oído antes, como que el Samsung Galaxy S25 Ultra tendrá el chip Snapdragon 8 Elite, una tasa de refresco de 120Hz, carga por cable de 45W y que estará disponible en tres configuraciones: una con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, otra con 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento y otra con 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento.

Aunque ya se había hablado antes de 16GB de RAM, una filtración reciente sugería que el Galaxy S25 Ultra no ofrecería versiones de más de 12GB, por lo que resulta tranquilizador volver a oír hablar de 16GB.

Por último, Quandt ha respaldado una filtración anterior al afirmar que el Samsung Galaxy S25 Ultra medirá 162,8 x 77,6 x 8,2 mm y pesará 219g. Como referencia, el Samsung Galaxy S24 Ultra mide 162,3 x 79 x 8,6 mm y pesa 232g, por lo que el S25 Ultra sería ligeramente más alto, más estrecho, más delgado y más ligero.

Pronto sabremos si estos datos son correctos, ya que el próximo Samsung Galaxy Unpacked se celebrará el 22 de enero y esperamos que en él se presenten el Samsung Galaxy S25, el Samsung Galaxy S25+ y el Samsung Galaxy S25 Ultra.