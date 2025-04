Una nueva filtración de una unidad de prueba del iPhone 17 podría mostrar las cámaras y los conectores MagSafe de los cuatro modelos

Cada día estamos más cerca de septiembre y del esperado lanzamiento del iPhone 17. Antes de su presentación oficial, hemos visto varias imágenes filtradas que pretenden mostrar esta serie de terminales, incluida una nueva imagen en la que aparecen los cuatro modelos.

Nos llega de la mano del conocido informador @MajinBuOfficial, que ha publicado una imagen en las redes sociales en la que aparecen unidades falsas de lo que creemos que son el iPhone 17 Pro Max, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17.

Van descendiendo en tamaño, empezando por el iPhone 17 Pro Max como el más grande. El iPhone 17 Air tiene una pantalla de 6,6 pulgadas, el iPhone 17 Pro una de 6,3 pulgadas y el iPhone 17 una de 6,1 pulgadas.

