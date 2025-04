Assassin's Creed Shadows es, sin lugar a dudas, uno de los ports para PC más bonitos que he jugado nunca

Después de sufrir con ports para PC terribles durante los últimos meses (muchos de los cuales no tienen derecho a rendir mal teniendo en cuenta sus gráficos), por fin me he encontrado con un título totalmente nuevo que me ha dejado realmente asombrado. Sólo hay unos cuantos títulos que me han dejado boquiabierto por sus increíbles entornos y su espectacularidad: Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red me viene a la mente al instante (al menos, después de los parches posteriores al lanzamiento).

Pues bien, esta vez he probado Assassin's Creed Shadows, de Ubisoft, y cuando digo que es uno de los juegos más bonitos que he jugado en PC, no estoy exagerando. No se trata de dar la razón a Ubisoft con toda la polémica que rodea al título, no señor; se trata de dar crédito a quien lo merece, y Shadows hace un trabajo absolutamente increíble en el apartado gráfico.

Es verdad que no es perfecto; incluso a la carísima NVIDIA GeForce RTX 5090 de gama alta le puede costar superar los 60 fps a 4K con los ajustes al máximo, pero comparado con lo que hemos visto en los últimos ports para PC, eso no es ni mucho menos desastroso. Según el consenso actual, parece que los problemas de rendimiento pueden deberse al resultado de forzar la tecnología RTGI (Iluminación Global con Trazado de Rayos) para la zona “Hideout” del juego, es decir, la típica guarida o base del prota (o de los protagonistas, en plural, en este Assasin's).

Esencialmente, esto significa que no puedes desactivar por completo el trazado de rayos, que sospecho que es el principal factor detrás de la alta exigencia de hardware del juego. Sin embargo, mi experiencia fue completamente diferente usando la Asus TUF NVIDIA RTX 4080 Super OC Edition, y ahora estoy ansiosa por sumergirme de nuevo en el juego.

Image 1 of 5 (Image credit: Future/Isaiah Williams) (Image credit: Future/Isaiah Williams) (Image credit: Future/Isaiah Williams) (Image credit: Future/Isaiah Williams) (Image credit: Future/Isaiah Williams)

El habitual problema de los tirones está ausente en Shadows, y no podría estar más feliz

Usando mi monitor gaming curvo Alienware 34 QD-OLED, y jugando a Assassin's Creed Shadows con el ajuste gráfico “Ultra Alto” con AA nativo y DLSS Frame Generation activado (como se muestra arriba), conseguí una media de 74 fps y la herramienta de pruebas de rendimiento del juego tiene un contador de "tirones” que afortunadamente dio cero en todas mis pruebas.

Una vez más, Shadows es un juego absolutamente magnífico, pero eso ocurre cuando activas totalmente la iluminación global con trazado de rayos (RTGI), es decir, no solo en la Guarida, y tiene un alto coste de rendimiento. Sin embargo, a diferencia de otros ports para PC, el Frametime (el tiempo de renderizado de un fotograma) se mantenía constante, por lo que aunque la tasa de fotogramas bajara a un mínimo de 60 fps en mi configuración, la experiencia seguía siendo fluida.

También vale la pena señalar que los últimos controladores de NVIDIA han estado causando problemas de rendimiento y provocando pantallazos negros. El más reciente incluye soporte oficial DLSS 4 para AC Shadows, pero yo me quedo con el controlador 572.47 hasta que hayan solucionado todos los problemas. No estoy seguro de si otros informes sobre el rendimiento (especialmente en gráficas de gama baja) se deben a problemas con los controladores o si el responsable es el RTGI en tiempo real, pero me alegra decir que, en cualquier caso, la experiencia de juego sigue siendo fluida y sin interrupciones importantes.

(Image credit: Future/Isaiah Williams)

He visto algo parecido con Indiana Jones y el Gran Círculo; en ese caso, bajar la resolución curiosamente empeoró ligeramente el rendimiento, lo que tiene sentido ya que como a la GPU ya no se le exigía una carga tan pesada, pues hacía su trabajo mucho más rápido, y el procesador no daba abasto mandando instrucciones, creando así la CPU un cuello de botella evidente. Por cierto, Indiana Jones también es otro título que no permite desactivar por completo el trazado de rayos, así que me pregunto si con el Assasin’s Creed Shadows está pasando lo mismo.

Afortunadamente, la tecnología DLSS Frame Generation funciona muy bien con este juego. Aunque sigue habiendo algo de ghosting (probablemente porque no estoy usando la tecnología DLSS 4 Override), no se nota a no ser que te fijes mucho, y no crea demasiado lag. Este es otro caso en el que el escalado y la IA se utilizan para pulir el rendimiento del juego a posteriori, lo sé, pero cuando intentas ejecutar el trazado de rayos a 4K en cualquier juego triple A moderno, a menudo es necesario, especialmente en Shadows, donde el escalado es prácticamente obligatorio.

Nota aclaratoria: se conoce como ghosting a la estela que aparece en pantalla a veces con los objetos en movimiento, dando la impresión del movimiento de un fantasma, de ahí el nombre.

Los efectos visuales RTGI de Assassin's Creed Shadows hacen que merezca la pena el impacto en el rendimiento

Debo afirmar una vez más que Assassin's Creed Shadows es uno de los mejores juegos en cuanto a sus efectos visuales, y es realmente uno de esos títulos que tienes que ver por ti mismo para creerlo. Por cierto, la pantalla OLED amplifica todavía más la experiencia.

Hay muchos juegos que fallan a la hora de impresionar con sus gráficos (como Rise of the Ronin), y aun así se lanzan en PC con un mal rendimiento, y la mayoría de las veces con un tiempo de renderizado por fotograma horrible. ¡Parece eso la fiesta de los tirones! Pues bien, resalto esto porque, si Shadows necesita algunos ajustes para elevar su rendimiento a los estándares más altos, tiene todo el derecho a ser tan exigente como es, porque el espectáculo merece la pena y, de paso, eclipsa a otros ports para PC.

Es evidente por qué Ubisoft decidió dejar atrás las consolas de última generación con Shadows, ya que puedo garantizar que no habrían sido capaces de ejecutarlo en condiciones. Este y otros juegos como Cyberpunk 2077 son los pocos títulos que puedo considerar como un verdadero salto generacional en cuanto a fidelidad visual, y estoy deseando ver cómo continúa (espero que con resultados de rendimiento aceptables para todos).