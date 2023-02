Los juegos de PC para Xbox llegarán a GeForce Now gracias a un acuerdo entre Microsoft y Nvidia

NVIDIA ha anunciado la llegada del servicio GeForce NOW RTX 4080 a los servidores de París, destinados a abastecer a España y el sur de Europa. La compañía ha llegado a un acuerdo con Microsoft para llevar todos los títulos de Xbox PC a la plataforma de videojuegos en la nube durante los próximos 10 años.

Anunciada en el blog oficial de Nvidia (opens in new tab), la colaboración permitirá que los juegos de servicios de terceros como Steam o Epic Games Store acaben en el servicio en la nube. La actualización ya cuenta con más de mil quinientos títulos y, pronto, incluirá franquicias tan populares como Halo, Minecraft y Elder Scrolls, más Call of Duty y Overwatch tras la adquisición de Activision por parte de Microsoft. El post también comparte los primeros juegos que estarán disponibles en la Windows Store. Títulos como Call of Duty y Overwatch llegarán si la adquisición de Activision por parte de Microsoft sale adelante.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) se ha opuesto firmemente a esa compra, que presentó una demanda a finales del 2022 para bloquear el acuerdo. Si la FTC gana, Microsoft no solo perderá los derechos exclusivos de los juegos más vendidos, sino que además no podrá ofrecer esos mismos títulos a Nvidia.

La inminente batalla judicial de Microsoft

No es el único acuerdo de 10 años que Microsoft ha promulgado recientemente. Nintendo y Microsoft han alcanzado un histórico acuerdo legal a largo plazo para llevar Call of Duty a las plataformas de Nintendo. Se trata de un gran acuerdo, ya que el último título de COD que llegó a una consola de Nintendo fue Call of Duty: Ghosts en el 2013.

El momento es lo más interesante de este acuerdo, puesto que sirve para contrarrestar el argumento esgrimido por la FTC de que el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard crearía un monopolio en la industria del videojuego e infringiría las leyes antimonopolio estadounidenses.

Microsoft también habría ofrecido a Sony los derechos de Call of Duty en PS Plus, lo que sirve para apaciguar las dudas de que la primera creara un monopolio. Esta oferta se produjo después de que Sony se opusiera públicamente al acuerdo. El gigante tecnológico también ha enviado recientemente a Sony una citación para que comparezca en una vista previa al juicio y, según la presentación judicial, quiere que Sony detalle el proceso de producción de juegos de PlayStation.