The Last of Us: Parte 1 por fin ha sido verificado para Steam Deck - Justo a tiempo para su aniversario

Acaba de llegar un enorme parche para The Last of Us Parte 1 para PC que trae una gran cantidad de correcciones junto con la verificación oficial de Steam Deck.

The Last of Us Parte 1 es un remake excepcional de la obra maestra de Naughty Dog de 2013, y el parche v1.1 llega justo a tiempo para el décimo aniversario del juego. La versión para PC se lanzó en marzo de este año y actualmente tiene una calificación de "Variadas" en Steam, ya que el que es uno de los mejores juegos de PS5 no ha tenido la transición más fácil a la plataforma.

Es probable que esto cambie si nos guiamos por las recientes críticas "mayoritariamente positivas". Las notas oficiales del parche, que incluyen más de 30 líneas dedicadas a la estabilidad y la corrección de errores, también detallan los grandes esfuerzos que ha realizado el equipo de desarrollo para que este título de primer nivel funcione en Steam.

El PC portátil de Valve es fácilmente una de las mejores consolas de juegos portátiles por su relación calidad-precio y versatilidad, y Naughty Dog parece dispuesto a aprovechar sus capacidades. Además de las esperadas "mejoras generales en el rendimiento al jugar en Steam Deck", el equipo también ha "solucionado un problema de fugas de memoria que podía provocar cuelgues". Hasta ahora, The Last of Us: Parte 1 era inestable en la plataforma, por lo que la obtención de la declaración verificada aportará tranquilidad a aquellos que disfruten de la acción zombi sobre la marcha.

Actualmente hay más de 8.000 juegos que se pueden jugar en Steam Deck, y una buena parte de ellos están verificados oficialmente según los rigurosos estándares de Valve (tal y como afirman en Steam Deck HQ). El proveedor de servicios de software ha hecho que sea más fácil que nunca ver qué títulos se pueden jugar en Steam Deck, con la lista completa de juegos verificados que hay disponible.

Nos encantó The Last of Us Parte 1, y creemos que hace honor al juego original y a los fans. Y lo hace de tal forma que ni te darás cuenta. Si nunca has jugado a esta experiencia postapocalíptica, ahora es un buen momento. The Last of Us debutó originalmente en PS3 hace una década y luego llegó a PS4 con The Last of Us Remastered antes de recibir el tratamiento de remake completo en PS5 el año pasado.