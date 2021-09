Colores del iPhone 13: todos los tonos, incluyendo al iPhone 13 mini, el 13 Pro y el 13 Pro Max

Si planeas comprarte un iPhone 13, no se trata solo de saber qué modelo elegir. Más allá de decidir entre el iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max, también tendrás que escoger un color.

Este año hay 9 colores para elegir, algunos de los cuales son nuevos, mientras que a otros ya los vimos en el iPhone 12. Sin embargo, no todos los colores están disponibles para todos los modelos: el iPhone 13 y el iPhone 13 mini vienen en los mismos cinco tonos, mientras que el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max están disponibles en otros cuatro tonos distintos.

A continuación, os presentamos todas las opciones, desde Blanco Estrella hasta Azul Alpino, y mucho más, para que así te hagas una mejor idea de qué comprar.

Colores del iPhone 13 y iPhone 13 mini

El iPhone 13 y el iPhone 13 mini están disponibles en 5 colores distintos: Product Red, Blanco Estrella, Medianoche, Azul y Rosa. El único que ya hemos visto en el iPhone 12 es el Product Red, aunque algunos de los otros son muy parecidos a los colores que ofrecía la gama del iPhone 12.

iPhone 13 / iPhone 13 mini en color Product Red

(Image credit: Apple)

Este tono rojo repite tras su debut en la gama del iPhone 12, aunque quizás parace un poco más oscuro esta vez. En cualquier caso, es un color atrevido que, sin duda, destaca entre la multitud. De hecho, podría decirse que es el más llamativo de todos los tonos del iPhone 13.

iPhone 13 / iPhone 13 mini en color Blanco Estrella

(Image credit: Apple)

Apple ha decidido llamar a este color "Blanco Estrella", pero básicamente, se trata de una forma elegante de decir blanco. Es un tono muy parecido al del iPhone 12 blanco (que no obtuvo un nombre elegante) y es uno de los colores más comunes disponibles tanto para el iPhone 13 como para el iPhone 13 mini. Dicho esto, la verdad es que resulta elegante.

iPhone 13 / iPhone 13 mini en color Medianoche

(Image credit: Apple)

Este es otro ejemplo de Apple en el que se le da un nombre elegante a un color bastante común, ya que el tono Medianoche es prácticamente negro, que también es un color disponible en el iPhone 12.

Es un tono elegante y discreto para cualquiera que no quiera que su smartphone sea más brillante que el sol.

iPhone 13 / iPhone 13 mini en color azul

(Image credit: Apple)

Esta vez, no hay confusión sobre el color: es azul. Dicho esto, cabe señalar que el azul es una opción bastante inusual es un smartphone, de modo que destacará un poco más que los tonos Blanco Estrella y Medianoche.

Es un tono azul bastante tenue; no es brillante, así que queda bastante elegante, simplemente un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. El iPhone 12 también estuvo disponible en azul, pero con un tono un poco más oscuro que el que encontramos aquí.

iPhone 13 / iPhone 13 mini en color rosa

(Image credit: Apple)

Para acabar, el iPhone 13 y el iPhone 13 mini también están disponibles en rosa, y lo cierto es que se trata de un rosa bastante pálido, de modo que los amantes del rosa fuerte tendrán que buscar en otra parte. Este es el único tono que no se parece a ningún color de la gama del iPhone 12, así que si buscas algo diferente respecto a las ofertas del año pasado, este es el que debe elegir.

Colores del iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max

Los modelos Pro de la gama iPhone 13 están disponibles en una selección de colores un poco más corta, ya que los compradores tan solo pueden elegir entre Grafito, Oro, Plata o Azul Alpino. A continuación, os presentamos los cuatro tonos.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max en color Grafito

(Image credit: Apple)

El Grafito es un tono grisáceo bastante discreto, y es uno que ya hemos visto disponible en la gama del iPhone 12 Pro. No es la opción más emocionante, pero si buscas un tono oscuro pero no negro (aunque de todos modos, este color no está disponible para el iPhone 13 Pro), entonces esta es una buena opción.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max en color Oro

(Image credit: Apple)

El modelo dorado del iPhone 13 Pro adopta un enfoque distinto, ya que es posiblemente el más brillante y llamativo de todos los tonos del iPhone 13 Pro.

Es un poco exagerado, pero aun así Apple ha optado por un tono dorado bastante elegante, de modo que no parece demasiado extravagante. El iPhone 12 Pro también estaba disponible en este tono.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max en color Plata

(Image credit: Apple)

Este es otro color que también estaba disponible en el iPhone 12 Pro, de modo que no necesita demasiada presentación, ya que el plateado es casi tan común en los smartphones como el blanco y el negro. Es brillante pero muy sutil, tomando un punto intermedio entre los tonos Grafito y Oro respecto a cuán llamativo es.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max en Azul Alpino

(Image credit: Apple)

El nuevo tono Pro de este año es el Azul Alpino, que reemplaza al Azul Pacífico de la gama del iPhone 12 Pro. El caso es que sigue siendo azul, pero esta vez se trata de un tono más claro, y sin el aspecto verdoso de la versión anterior.

También parece ser más claro que el azul del iPhone 13 estándar, pero no resulta brillante, de modo que no llegaría a estar fuera de lugar en una sala de juntas.