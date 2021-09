iPhone 13-fargene: Alle nyansene i alle modellene, inkludert iPhone 13 mini, 13 Pro og 13 Pro Max

Hvis du planlegger et kjøp av en av iPhone 13-telefonene må du ikke bare bestemme deg for hvilken modell du skal gå for. Rent bortsett fra at det kan være vanskelig å velge mellom iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max, så må du også bestemme deg for hvilken farge du skal ha.



I år er det ni farger å velge mellom, noen er nye, mens andre var også å finne i fjorårets iPhone 12-serie. Dog, man får ikke velge mellom alle fargene i hver modell – iPhone 13 og iPhone 13 mini kan fås i fem farger (samme valgmuligheter på tvers av de to modellene), mens iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max finnes i fire forskjellige farger.



Under går vi gjennom alle valgmulighetene, alt fra såkalt stjerneskinn til sierrablå, slik at du får en enklere jobb når du skal velge.

iPhone 13 og iPhone 13 mini – farger

iPhone 13 og iPhone 13 mini fås begge i product red, stjerneskinn, midnatt, blå og rosa. Den eneste fargen som går igjen fra fjorårets iPhone 12 er product red, men noen av de andre fargene kan minne litt om de som var å finne i den foregående modellen.

iPhone 13 / iPhone 13 mini, product red

(Image credit: Apple)

Rødfargen er tilbake fra iPhone 12-serien, men i år later den til å være noe mørkere. Uansett er det en skikkelig knæsj farge som garantert kommer til å gjøre at telefonen skiller seg ut. Dette fremstår nok for de fleste som den mest prangende av alle iPhone 13-fargene.

iPhone 13 / iPhone 13 mini, stjerneskinn

(Image credit: Apple)

Apple kaller denne fargen stjerneskinn, men i praksis er dette bare en måte å forfine hvit eller offwhite. Fargen ligner en del på hvitfargen i iPhone 12 (selv om Apple ikke pyntet på navnet i fjor), og er et av de mer ordinære valgene i iPhone 13 og iPhone 13 mini. Når det er sagt, så er det likevel snakk om en ganske så stilig sjattering.

iPhone 13 / iPhone 13 mini, midnatt

(Image credit: Apple)

Dette er nok et eksempel på at Apple gir en vanlig farge et fancy navn, siden «midnatt» i bunn og grunn bare er helt vanlig svart. Man kunne forresten også få iPhone 12 i denne fargen.



På tross av navnet er dette en elegant og subtil farge, passende for alle som ønsker en stilren telefon som ikke skriker når den kommer opp av lomma.

iPhone 13 / iPhone 13 mini i blå

(Image credit: Apple)

Her er det ingen forvirring – dette er en blåfarge, og den heter «blå» – og i motsetning til fargene med mer spenstige navn, så er faktisk denne rene blåtonen en noe uvanlig farge i Apple-telefoner, så den kommer nok til å skille seg litt ut, liggende ved siden av stjerneskinn eller midnatt.



Det er en ganske dus blåkulør det er snakk om her – verken lysende eller blank, så det er en viss form for stilsikkerhet her, om enn litt utenom det vanlige. Man fikk også iPhone 12 i blått, men da var det snakk om en litt mørkere variant.

iPhone 13 / iPhone 13 mini i rosa

(Image credit: Apple)

iPhone 13 og iPhone 13 mini fås også i rosa, men også her har Apple valgt en relativt blek variant, så om man er ute etter en knæsj rosavariant, så er det ikke iPhone 13-serien du er ute etter. Denne fargen er ny for året, så om du vil ha noe helt på moten, som man ikke finner i iPhone 12-serien, så kan dette være veien å gå.

iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max – farger

Pro-modellene i iPhone 13-serien har et litt smalere spekter av farger, der vordende eiere kan velge mellom enten grafitt, gull, sølv eller sierrablå. Under følger videre beskrivelser.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, grafitt

(Image credit: Apple)

Grafitt er en stillferdig gråaktig farge vi også ble servert i iPhone 12 Pro-serien i fjor. Det er ikke en utpreget spennende variant, men om du er ute etter en mørk kulør som ikke er svart (og svart er heller ikke et fargevalg i iPhone 13 Pro-modellene), så er dette et godt valg.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, gull

(Image credit: Apple)

Gullvarianten av iPhone 13 Pro går på ingen måte stille i dørene. Dette vil vi si er den mest lysende og prangende av alle iPhone 13 Pro-fargene.



Det er en viss bling-faktor her, men Apple har likevel valgt å gå for en ganske elegant gullsjattering, så det ser på ingen måte usmakelig ut. iPhone 12 Pro var også å finne i denne fargen.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, sølv

(Image credit: Apple)

Her ser vi nok en farge som var å finne i iPhone 12 Pro-serien – den trenger ingen langferdig introduksjon, siden sølv er en farge som er tilgjengelig i omtrent like mange mobilmodeller som svart og hvit. Den har et visst gjenskinn, men er likevel ganske avdempet, og gjør en god figur, sittende mellom grafitt og gull når det gjelder hvor prangende den er.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, sierrablå

(Image credit: Apple)

Årets nye Pro-farge er sierrablå, en farge som erstatter stillehavsblå i iPhone 12 Pro-serien. Blått er det altså fortsatt, men denne gangen er det snakk om en noe lysere nyanse, som ikke har grønnskjæret fra den foregående modellen.



Fargen ser også ut til å være noe lysere enn den man finner i grunnmodellen, iPhone 13, men den er ikke utpreget lys, så det er ikke slik at den vil skille seg stort ut liggende i et kontorlandskap eller i et møterom.