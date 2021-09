iPhone 13 Farben: jede Farbe, einschließlich iPhone 13 mini, 13 Pro und 13 Pro Max

Wenn du dir ein iPhone 13 kaufen willst, musst du dich nicht nur für ein Modell entscheiden. Du musst dich nicht nur zwischen dem iPhone 13, dem iPhone 13 mini, dem iPhone 13 Pro oder dem iPhone 13 Pro Max entscheiden, sondern auch für eine Farbe.

In diesem Jahr gibt es neun Farben zur Auswahl, von denen einige neu sind und einige aus der iPhone 13 Reihe zurückkehren. Allerdings ist nicht jede Farbe bei jedem Modell verfügbar - das iPhone 13 und das iPhone 13 mini gibt es in denselben fünf Farbtönen, während das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max in den anderen vier Farbtönen erhältlich sind.

Im Folgenden stellen wir dir alle Optionen vor, von Polarstern bis Sierra Blue und darüber hinaus, damit du eine bessere Vorstellung davon bekommst, was du kaufen solltest.

iPhone 13 und iPhone 13 mini: Farben

Das iPhone 13 und das iPhone 13 mini werden in den Farben Product Red, Polarstern, Mitternacht, Blau und Rosè angeboten. Die einzige Farbe, in der das iPhone 12 angeboten wurde, ist Product Red. Einige der anderen Farben ähneln denen, in denen du das iPhone 12 bekommen konntest.

iPhone 13 / iPhone 13 mini in Product Red

(Image credit: Apple)

Dieser rote Farbton gehört bereits zur iPhone 12-Reihe, allerdings scheint er hier etwas dunkler zu sein. Auf jeden Fall ist es eine auffällige Farbe, die sich von der Masse abhebt. Von allen iPhone 13 Farbnuancen ist sie wohl die auffälligste.

iPhone 13 / iPhone 13 mini in der Farbe Polarstern

(Image credit: Apple)

Apple nennt diese Farbe Polarstern, aber das scheint nur eine schicke Umschreibung für Weiß oder Off-White zu sein. Sie ähnelt dem weißen iPhone 12 (das keinen ausgefallenen Namen bekommen hat) und ist eine der gewöhnlicheren Farben, die für das iPhone 13 und das iPhone 13 mini erhältlich sind. Trotzdem sieht sie edel aus.

iPhone 13 / iPhone 13 mini in Mitternacht

(Image credit: Apple)

Dies ist ein weiterer Fall, in dem Apple einer gewöhnlichen Farbe einen ausgefallenen Namen gibt, denn der Farbton Mitternacht ist im Grunde genommen nur schwarz, eine Farbe, die es auch für das iPhone 12 gibt.

Es ist ein stilvoller, dezenter Farbton für alle, die nicht wollen, dass ihr Smartphone heller strahlt als die Sonne.

iPhone 13 / iPhone 13 mini in Blau

(Image credit: Apple)

Es gibt keine Verwirrung darüber, was diese Farbe ist - sie ist blau. Allerdings ist Blau eine etwas ungewöhnliche Wahl für ein Handy, so dass es ein bisschen mehr auffällt als die oben genannten Farben Polarstern oder Mitternacht.

Es ist ein eher gedämpfter Blauton - er ist nicht hell oder glänzend, also sollte er immer noch edel aussehen, nur ein bisschen anders als die Norm. Das iPhone 12 gab es auch in Blau, allerdings in einem etwas dunkleren Farbton als hier.

iPhone 13 / iPhone 13 mini in Rosè

(Image credit: Apple)

Schließlich gibt es das iPhone 13 und das iPhone 13 mini auch in Rosè, und zwar in einem recht blassen Rosa, sodass Fans von knalligem Pink sich anderweitig umsehen müssen. Dies ist die einzige Farbe, die es in der iPhone 12-Reihe nicht gibt. Wenn du also etwas anderes als das Angebot des letzten Jahres suchst, ist dies die richtige Wahl für dich (insgeheim ist das auch tatsächlich der Farbton, den wir am hübschesten finden).

Die Farbvarianten des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Die Pro-Modelle der iPhone 13-Reihe sind in einer etwas kleineren Farbauswahl erhältlich. Die Käufer haben die Wahl zwischen Graphit, Gold, Silber und Sierra Blue. Im Folgenden stellen wir dir alle vier Farbvarianten vor.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max in Graphit

(Image credit: Apple)

Graphit ist ein dezenter, gräulicher Farbton, der bereits zuvor beim iPhone 12 Pro angeboten wurde. Es ist nicht die aufregendste Option, aber wenn du etwas Dunkles, aber nicht Schwarzes willst (ein Farbton, der für das iPhone 13 Pro ohnehin nicht verfügbar ist), dann ist es eine gute Wahl.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max in Gold

(Image credit: Apple)

Das goldene Modell des iPhone 13 Pro verfolgt einen ganz anderen Ansatz, denn es ist wahrscheinlich das hellste und auffälligste aller iPhone 13 Pro-Farben.

Es ist zwar ein bisschen protzig, aber Apple hat sich für einen recht edlen Goldton entschieden, damit es nicht kitschig aussieht. Das iPhone 12 Pro war auch in diesem Farbton erhältlich.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max in Silber

(Image credit: Apple)

Hier ist eine weitere Farbe, die auch schon beim iPhone 12 Pro erhältlich war - sie muss nicht groß vorgestellt werden, denn Silber ist bei Handys fast so üblich wie Schwarz und Weiß. Es glänzt, ist aber dezent und liegt in Bezug auf die Auffälligkeit zwischen den Farben Graphit und Gold.

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max in Sierrablau

(Image credit: Apple)

Die neue Farbvariante des iPhone 13 Pro ist Sierrablau, die das Pacific Blue der iPhone 12 Pro-Reihe ablöst. Es ist also immer noch blau, aber dieses Mal ist es etwas heller und hat nicht mehr den grünlichen Schimmer der alten Version.

Es wirkt auch heller als das Blau des Standard-iPhone 13, aber es ist überhaupt nicht hell, so dass es in einem Konferenzraum nicht fehl am Platz wäre.

Apple Keynote 2021 - Unsere Zusammenfassung kannst du dir hier bequem anschauen: