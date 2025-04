Una nueva filtración del iPhone 17e sugiere que tendremos un nuevo modelo cada año: aquí está cuándo esperarlo y qué queremos ver

Se rumorea que el iPhone 17e llegará el próximo año.

Se rumorea una fecha de lanzamiento ligeramente posterior, en mayo de 2026.

Esto indica que la nueva serie 'e' se actualizará cada año.

Dado que tuvimos que esperar tres años entre el iPhone SE 3 y su sucesor, el iPhone 16e, no estaba claro cuál sería el ciclo de actualizaciones del iPhone más asequible en el futuro, pero ahora parece que tendremos actualizaciones anuales.

Según el conocido informante Fixed Focus Digital (vía MacRumors), el trabajo en la línea de producción del iPhone 17e ya está en marcha (según Google Translate), y deberíamos ver el teléfono en mayo de 2026, según una publicación posterior.

Eso es un poco más tarde este año que el iPhone 16e, que, por supuesto, se presentó en febrero de este año. Quizás Apple esté reorganizando su calendario para intentar impulsar las ventas, para acomodar los iPhone 17 y 18, o para lidiar con los problemas arancelarios actuales en EE. UU.

Esta filtración en particular no menciona qué podemos esperar del iPhone 17e, aunque es probable que se acelere. Apple probablemente no cambiará mucho el aspecto del teléfono, considerando que recibió una renovación de diseño bastante importante este año.

Lo que queremos ver

Google Pixel 9a (Image credit: Blue Pixl Media)

Si Apple decide renovar anualmente su gama "e", al igual que la gama "a" de los Google Pixel, será digno de aplauso. Tener más opciones de precio y diseño al elegir móvil siempre es positivo para los consumidores.

Sin embargo, hay dos cambios bastante obvios que Apple podría implementar con el iPhone 17e. El primero es añadir MagSafe, que curiosamente no se incluyó en el iPhone 16e y que significó que el teléfono se volvió inmediatamente incompatible con una amplia gama de accesorios.

El segundo cambio (que quizás contradice al anterior) sería reducir el precio a un precio realmente económico. En nuestro análisis del iPhone 16e señalamos que tenía grandes ventajas y desventajas. En otras palabras, definitivamente hay margen de mejora para el iPhone 17e del próximo año.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores