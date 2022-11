El iPhone 15 Pro podría tener botones físicos de volumen y encendido

El iPhone 15 (opens in new tab) está todavía muy lejos, pero ya hemos oído numerosos rumores al respecto. Un nuevo rumor es la predicción de un analista de que los modelos Pro van a tener botones táctiles físicos que no se mueven físicamente y se encuentran al ras del cuerpo de los teléfonos.

Así lo afirman los analistas de Barclays Blayne Curtis y Tom O'Malley, basándose en parte en los comentarios del director general de Cirrus Logic, John Forsyth (según MacRumors (opens in new tab)). Cirrus Logic ya suministra parte de la tecnología háptica que está en los actuales iPhones.

La empresa ha mencionado que los nuevos componentes saldrán al mercado en la segunda mitad del año que viene, que casualmente es cuando Apple va a sacar nuevos iPhones, y... bueno, ya ves por qué la gente está sumando dos y dos.

Clicar o girar

Estos botones utilizan vibraciones para simular la sensación de que se tocan, aunque en realidad no se mueven, como los trackpads de los nuevos modelos de MacBook, y los botones de inicio de los recientes teléfonos iPhone SE.

Esto da valor a una predicción que escuchamos del conocido analista de Apple, Ming-Chi Kuo, en octubre. También cree que los iPhone 15 Pro y Pro Max (si es que se llaman así) prescindirán de los botones físicos, aunque al parecer seguirán estando presentes en los modelos más baratos del iPhone 15.

Deberíamos saberlo con seguridad en septiembre del 2023. El uso de botones físicos mejoraría la resistencia al agua y reduciría la posibilidad de fallos mecánicos, aunque, por supuesto, no se obtendría una sensación de clic tan satisfactoria (al menos en nuestra opinión).

El Pro va más allá

Durante los últimos dos años hemos visto a Apple añadir más y más características a los iPhones de nivel Pro para convertirlos en las opciones más atractivas, y con el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, realmente tenían un procesador más rápido por primera vez.

Parece que esta tendencia va a continuar el año que viene, algo que venimos escuchando desde hace tiempo. Empuja a los consumidores hacia los modelos más caros, y significa que las ediciones estándar pueden ser producidas más baratas.

Los rumores anteriores sugieren que estaremos viendo un salto a 8GB de RAM en el iPhone 15 Pro el próximo año, así como una cámara-periscopio. Por supuesto, también habrá un nuevo procesador, muy probablemente el A17 Bionic (mientras que el A16 va en el iPhone 15 estándar).

También se ha hablado de un iPhone 15 Ultra, que podría sustituir al iPhone 14 Pro Max en la gama del próximo año. Esto diferenciaría aún más los modelos disponibles, y sin duda tendría un precio elevado.