Apple en el Black Friday 2021: las mejores ofertas

El Black Friday ya casi está aquí, y eso quiere decir que tendremos increíbles ofertas de nuestros vendedores favoritos en los productos más top de Apple. Para ayudarte a encontrarlas, hemos creado esta guía que recopila ofertas anticipadas del Black Friday, además de cualquier otra cosa que necesites saber.

Las ofertas de Apple durante el Black Friday son unas de las mejores del año, con precios imbatibles en AirPods, Apple Watch, iPads, MacBooks y iPhones. Según datos de Adobe Analytics, los AirPods y el Apple Watch estaban entre los cinco productos más vendidos en el Black Friday del año pasado. Este 2021, las ofertas que encontremos en el Black Friday serán la oportunidad perfecta para comprarte ese dispositivo Apple a un precio que ni te podrías haber imaginado.



El Black Friday cae este año el 26 de noviembre, pero como suele pasar, esperamos ver ofertas de Apple mucho antes de la fecha oficial. Abajo encontrarás información sobre las rebajas de Apple durante el Black Friday para ayudarte a preparar este evento tan especial y que no se te escape lo que quieres.



Iremos actualizando la página hasta que llegue el Black Friday, y recuerda: el lunes siguiente es el Cyber Monday, donde también podrás encontrar ofertas.



Mejores ofertas de hoy en Apple

Aunque no hemos visto ninguna oferta oficial del Black Friday, estamos viendo buenos descuentos en dispositivos de Apple de vendedores como Amazon. Aunque no te podemos garantizar que no vayas a ver grandes descuentos durante el Black Friday, hay que tener en cuenta que el stock es bastante limitado, y las grandes ofertas se venderán como churros. Si quieres conseguir una buena ganga, hemos hecho una lista con lo que tiene más descuento actualmente: AirPods, iPads, el Apple Watch y los MacBooks.

Apple en el Black Friday: predicciones

¿Qué ofertas de Apple podemos esperar este año en el Black Friday? A principios de 2021, Apple lanzó su AirTag, la actualizada Apple TV 4K y dos nuevas versiones de 11 y 12,9 pulgadas del iPad Pro. El mes pasado, además, Apple sacó los nuevos iPhone 13, el iPad 10.2, el iPad mini y el Apple Watch 7, que está disponible desde el viernes pasado.

Esto quiere decir que vamos a tener muchos productos en oferta este Black Friday 2021, ya que solemos ver descuentos en los últimos productos lanzados por los de Cupertino, y los mejores se agotan rápidamente. Aunque esos descuentos no suponen un ahorro descomunal, ya están empezando a aparecer en los nuevos iPads, y puedes ahorrarte unos 50€ durante el Black Friday.



Gracias a estos nuevos lanzamientos, este podría ser el mejor año para pillar productos 'no tan nuevos' de Apple durante el Black Friday. Esperamos ver precios rompedores en el Apple Watch 3, 6 y SE; los AirPods Pro, los lujosos AirPods Max y los AirPods superventas. Además, el iPhone 11, 12 y los MacBook Air y Pro del año pasado, junto con los iPads, serían de los productos más apetitosos este Black Friday.

Cómo conseguir el mejor precio de Apple en el Black Friday

Rara vez ofrece Apple descuentos en sus propios dispositivos, nada de nada. El año pasado ofrecía tarjetas regalo en dispositivos seleccionados, pero eso es lo más lejos que puedes llegar si vas a la página de la manzana.

Donde tendrás que poner toda tu atención es en vendedores como Amazon, que suele ofrecer las mejores ofertas de Apple durante el Black Friday. Mediamarkt y PCComponentes también tendrán precios muy bajos en el Apple Watch 3 o los AirPods, ya que el año pasado volaron.



Creemos que todos igualarán el precio, pero los productos se irán agotando. Te recomendamos que si ves un precio que te llama la atención las próximas semanas, lo cojas antes de que se adelante otro o se agote.

La pandemia hará que los envíos sean un poco más lentos, así que también esperamos ver ofertas de Black Friday muy adelantadas. Ya tenemos un ojo puesto en los principales retailers de internet, y nos aseguraremos de traerte las mejores oferta de Apple que veamos.

Ofertas de Apple en el Black Friday: previsiones

AirPods Pro durante el Black Friday: de 199€ a 175€

Hay rumores sobre unos nuevos AirPods 3 que llegarían antes del Black Friday, y serían buenas noticias si buscas los AirPods Pro.

Apple Watch 7 durante el Black Friday: de 429€ a 409€

El Apple Watch 7 acaba de salir al mercado, y esperamos ver su primera rebaja este Black Friday. El año pasado, vimos como el Apple Watch 6 baja un pelín de precio, y creemos que pasará lo mismo con el último modelo este año. Tendrás que ser rápido, ya que las ofertas en wearables de Apple se agotan muy rápido.

iPad Pro (2021) durante el Black Friday: de 841€ a 799€

Vimos los primeros descuentos en el iPad Pro este mes, y llegaron hasta un mínimo de 799€. Los iPads siempre se venden durante el Black Friday, y este año no serán menos, ya que el iPad Pro 11 sufrió caídas de precio impresionantes.

Apple en el Black Friday: FAQs

¿Cuándo empiezan las mejores ofertas de Apple en el Black Friday? Este año el Black Friday es el 26 de noviembre de 2021. Aun así, empezaremos a ver descuentos la semana anterior. Puede variar entre un vendedor y otro, pero las mejores ofertas las tendremos entre el propio Black Friday y el siguiente lunes, el Cyber Monday.

¿Dónde encuentro las mejores ofertas de Apple en el Black Friday? Iremos actualizando esta página con todos los descuentos que encontremos durante el Black Friday de todos los vendedores que ofrezcan el mejor precio. Amazon, Mediamarkt y PCComponentes suelen ser estar entre los más destacados, y la tendencia es igualar los precios que tengan el resto. Apple, por su lado, no tendrá descuentos como tal, pero el año pasado ofrecían tarjetas de regalo por la compra de alguno de sus productos.