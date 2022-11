¿Qué GoPro deberías comprar este Black Friday?

Si estás pensando en comprarte una cámara de acción en oferta durante este Black Friday (opens in new tab), es muy probable que te preguntes qué modelo de GoPro deberías elegir, ya que basándonos en años anteriores, no son solo los últimos modelos de GoPro los que veremos rebajados.

De hecho, conforme se vaya acercando el Black Friday, cuyo día oficial es el viernes 25 de noviembre, esperamos ver ofertas en prácticamente todos los modelos de GoPro que hay en el mercado a día de hoy, lo cual incluye el último tope de gama, la Hero 11 Black (opens in new tab), así como la 360 Max y otros modelos Hero de generaciones anteriores.

(Image credit: Future)

Para ayudarte a buscar las mejores gangas del Black Friday, hemos seleccionado los modelos de GoPro que creemos que tendrán las mejores ofertas y que ofrecerán la mejor relación calidad-precio. Como hay varios factores a tener en cuenta a la hora de valorar cada modelo de GoPro, puede llegar a ser difícil elegir la mejor oferta en cámaras de acción GoPro, ya que esperamos que sean mucho los modelos que veamos con descuentos. Pero no te preocupes porque para eso estamos aquí, basándonos en nuestros análisis de las distintas cámaras, así como en los descuentos que esperamos ver a juzgar por lo que ha pasado otros años, hemos elaborado esta guía para ayudarte a buscar la mejor oferta en cámaras GoPro este Black Friday.

Creemos que las mejores ofertas de GoPro para este Black Friday las encontraremos en Amazon (opens in new tab)(donde ya estamos empezando a ver descuentos), o comprando la cámara directamente con una suscripción a GoPro en la página oficial de la compañía. Dicho esto, no descartaríamos encontrar gangas en otros vendedores. Por suerte, en este artículo también encontrarás nuestra herramienta de comparación de precios, para que puedas encontrar el modelo que más te interese al mejor precio, y por supuesto, cuando veamos una oferta irresistible en GoPro os lo contaremos.

¿Qué cámaras GoPro están disponibles ahora mismo en el mercado?

Actualmente hay seis cámaras GoPro en la gama oficial disponible en el mercado. El modelo de más alta gama es la GoPro Hero 11 Black (opens in new tab), que es la cámara de acción más avanzada de GoPro hasta la fecha. Por otro lado, GoPro también dispone de las dos generaciones anteriores de su modelo insignia, que son la GoPro Hero 10 Black (opens in new tab) y la GoPro Hero 9 Black.

La gran novedad de este 2022 es la GoPro Hero 11 Black Mini (que puedes ver en la siguiente imagen). Este modelo es una versión reducida del modelo principal, con un tamaño más compacto que facilita su montaje. La GoPro Hero 11 Black Min saldrá a la venta a partir del 18 de noviembre. Y luego tenemos la GoPro Hero 11 Black Edición para Creadores, que es un paquete que incluye una empuñadura para la batería, un micrófono direccional y una luz LED, entre otros accesorios.

La GoPro Hero 11 Black Mini se pondrá a la venta el 18 de noviembre, por lo que es muy improbable que la encuentres en oferta este Black Friday. (Image credit: GoPro)

Por último, tenemos la GoPro Max, que es capaz de hacer inmersivos vídeos en 360 grados.

Los modelos más antiguos, como la GoPro Hero 8 Black y la GoPro Hero 7 Black, ya no están disponibles oficialmente a través de la web de GoPro (opens in new tab). Claro que eso no quita que los puedas encontrar todavía en otros vendedores de confianza. De hecho, si las encuentras, es posible que esas gangas sean precisamente las que mayor valor te ofrezcan por tu dinero este año.

A continuación, vamos con nuestra selección de modelos GoPro que deberían ser tu objetivo a la hora de buscar la mejor oferta en cámaras deportivas GoPro este Black Friday 2022.

¿Qué GoPro deberías comprar este Black Friday?

1. GoPro Hero 8 Black

(Image credit: GoPro)

Vídeo en 4K/60p

Dedos de montaje incorporados

Estabilización HyperSmooth 2.0

Creemos que la GoPro Hero 8 Black es la mejor opción durante este Black Friday. Históricamente, los vendedores han ofrecido grandes descuentos en las cámaras que han sido retiradas de la web oficial de GoPro, y este año ese modelo se corresponde con la Hero 8 Black. Creemos que el antiguo buque insignia sigue siendo una cámara de acción fantástica, incluso aunque lleve tres años en el mercado.

No tiene pantalla frontal ni puede grabar vídeos en 5K, pero es el modelo que introdujo los módulos y los dedos de montaje incorporados. Sus grabaciones en 4K/60p son tan impresionantes como las que consigue la más reciente Hero 9 Black, y además ofrece una estabilización HyperSmooth casi idéntica en todas las tasas de fps (fotogramas por segundo).

Junto con la aplicación de GoPro, la Hero 8 Black sigue siendo una fantástica cámara todoterreno para que los más aventureros puedan capturar vídeos. Creemos que alcanza el punto óptimo entre precio y rendimiento, especialmente si una oferta del Black Friday hace que su precio por separado sea inferior a 300€.

2. GoPro Hero 9 Black

(Image credit: GoPro)

Vídeo en 5K/30p

Útil pantalla frontal

Estabilización HyperSmooth 3.0

Como hemos comentado antes, la GoPro Hero 9 Black es el modelo más antiguo que todavía está a la venta de forma oficial en la web de GoPro. Su precio ahora mismo en la web oficial de GoPro es de 349.98€ si la compras junto con un año de suscripción a GoPro (49.90€ al año), o de 449.98€ sin suscripción. Esto quiere decir que es la más económica de la web ahora mismo, teniendo el mismo precio que la nueva Hero 11 Black Mini si la compras con suscripción. Presentada en 2020, es de esperar que se convierta en el modelo más asequible que se ofrezca durante las rebajas del Black Friday de GoPro si se compra con todas las ventajas de esa suscripción a GoPro (opens in new tab). La cual, cabe destacar, a veces se puede iniciar con una prueba gratuita, y se puede cancelar antes de que se renueve.

La Hero 9 Black tuvo algunos problemas en su lanzamiento, ya que durante nuestras primeras pruebas se evidenciaron problemas con la exposición automática y una interfaz de pantalla táctil que no respondía. Dicho esto, las actualizaciones posteriores solucionaron los peores inconvenientes, por lo que a día de hoy la GoPro Hero 9 Black es una cámara de acción versátil y fantástica.

Físicamente idéntica a la Hero 10 Black, la Hero 9 Black carece del pulido procesador GP2 de esa cámara, pero cumple sin problemas en la mayoría de los aspectos básicos. Tiene el mismo sensor que su sucesora, graba imágenes nítidas en 5K/30p y ofrece la impresionante estabilización HyperSmooth Boost en todos los modos de disparo. También cuenta con un conjunto de trucos de software y una útil pantalla frontal. Si puedes prescindir de las opciones 5K/60p y 4K/120p, los descuentos del Black Friday deberían convertir a la Hero Black 9 en una alternativa maravillosa más económica que la Hero 10 Black.

3. GoPro Hero 10 Black

(Image credit: GoPro)

Vídeo en 5.3K/60p y 4K/120p

Potente procesador GP2

Estabilización HyperSmooth 4.0

A pesar de su sensor actualizado, la última GoPro Hero 11 Black (opens in new tab) en realidad es solo una mejora generacional respecto a la GoPro Hero 10 Black. Por eso, si no necesitas la opción de vídeo de 10 bits o la exportación del material grabado con una relación de aspecto de 8:7, es muy probable que la Hero 10 Black (opens in new tab) te ofrezca un mejor valor cuando se rebaje durante las ofertas del Black Friday.

La GoPro Hero 11 Black introduce nuevas funciones que no ofrecía su predecesora, como los nuevos trucos de Time-lapse, los nuevos y prácticos modos "Fácil" y "Pro", y el Bloqueo del horizonte de 360 grados sin necesidad de tener un módulo de lente Max. un Max Lens Mod. Aun así, la Hero 10 Black sigue siendo una cámara de acción muy capaz en 2022. Además, alcanza exactamente la misma resolución y velocidad de fotogramas que la Hero 11 Black, es decir, 5K/60p y 4K/120p.

Si grabas con esos ajustes, tanto la Hero 11 Black como la 10 Black aplicarán las mismas técnicas de nivelación de horizonte para mantener las imágenes niveladas. Y aunque la 11 Black cuenta con HyperSmooth 5.0, en nuestras pruebas recientes hemos comprobado que la estabilización HyperSmooth 4.0 de la Hero 10 Black sigue siendo "una de las mejores tecnologías de estabilización de vídeo para cámaras de acción".

En resumen, si no necesitas la última GoPro, pero quieres una que pueda grabar de forma nítida y estable en todo tipo de condiciones, la Hero 10 Black es definitivamente el mejor modelo para el que debes buscar ofertas en el Black Friday.

Curiosamente, actualmente en la web de GoPro la Hero 10 Black (opens in new tab)te cuesta lo mismo que la Hero 11 Black si optas por una suscripción de un año a GoPro. Hablamos de un precio de 399.98€, a lo que hay que sumar los 49.99€ de la suscripción, lo cual nos deja con un precio final de 449.97€.

Por otro lado, si compras las cámaras sin suscripción, la Hero 10 Black te cuesta 549.98€, lo que son 50€ menos que la Hero 11 Black.

Dicho eso, eso es en la web oficial, no es igual en otros vendedores. Y por supuesto, esperamos que eso cambie con las ofertas del Black Friday, y que podrás comprar la Hero 10 Black por mucho menos dinero.

4. GoPro Max

(Image credit: GoPro)

Vídeo de 360 grados en 5.6K

Estabilización Max HyperSmooth

Solo es resistente al agua hasta 5m

Al ser la única cámara de 360 grados de la gama GoPro, la GoPro Max es la que debes comprar si lo que buscas es una cámara de acción capaz de grabar vídeos en 5,6K en 360 grados. Lanzada en 2019, las posteriores actualizaciones de software han introducido nuevas capacidades de grabación, incluida la funcionalidad Time-Lapse de 360 grados, que complementan un conjunto de características que ya era completo.

Después de tres años, ya va siendo hora de que la compañía lance un modelo sucesor para esta cámara, sobre todo si se compara la actual con los modelos rivales más recientes. Incluso los propios modelos Hero de GoPro ponen en aprietos a la Max cuando se trata de grabar en 2D. Pero si quieres una GoPro que pueda grabar vídeos en 360º para recortarlos y editarlos a posteriori, la Max sigue siendo muy buena.

Durante el Black Friday del año pasado, GoPro bajó el precio de la Max a 429.98€, y ese precio es a día de hoy el estándar si adquieres una suscripción a GoPro. Es de esperar que ese precio se rebaje aún más durante el Black Friday 2022, sobre todo teniendo en cuenta que sus máximas rivales, las Insta360 X2 (opens in new tab) y X3 (opens in new tab), ofrecen una excelente competencia a precios competitivos, y son modelos más modernos.

5. GoPro Hero 11 Black

(Image credit: GoPro)

Nuevo sensor de 1/1.9 pulgadas (vídeos en 5.3K/60p)

Color de 10 bits

Estabilización HyperSmooth 5.0 y Bloqueo del Horizonte

Al tratarse del último modelo de la familia GoPro, hay buenas razones por las que la GoPro Hero 11 Black (opens in new tab) podría encabezar tus opciones de cámaras de acción para el Black Friday de este año. En nuestro análisis, (opens in new tab) nos pareció que la Hero 11 Black es una cámara de acción ideal para grabar vídeos para las redes sociales, gracias a un nuevo y versátil sensor que permite exportar una serie de formatos de vídeo partiendo de su relación de aspecto 8:7. También introduce la compatibilidad con el vídeo de 10 bits para la gradación del color, y viene con la batería Enduro incluida, que es más potente. En resumen, es la cámara de acción más completa de GoPro hasta la fecha.

Ahora bien, además del rendimiento con poca luz, que podría ser mejor, uno de los mayores inconvenientes que destacamos tras probar la Hero 11 Black fue su precio. Incluso aunque traiga varias mejoras, nos pareció que tiene rivales más asequibles que ofrecen una mejor relación calidad-precio. Pero claro, eso podría cambiar con la oferta adecuada durante el Black Friday.

Es importante señalar que de cara al Black Friday, la web oficial de GoPro ya ha bajado el precio de la Hero 11 Black (opens in new tab), la cual puedes comprar ahora por 399.99€ si adquieres una suscripción de un año. A este precio, cuesta menos de lo que costaba la Hero 10 Black a estas alturas del año, y de hecho, ahora mismo te cuestan lo mismo estas dos cámaras si optas por la suscripción de un año a GoPro. Esto es 399.98€ + 49.99€ de la suscripción, por lo que el precio final con suscripción es de 449.97€.

Esto hace que la Hero 11 Black sea ahora mismo una compra muy tentadora, y más con los beneficios que te aporta la suscripción a GoPro.

El año pasado, GoPro redujo el precio de la Hero 10 Black, que en aquel momento era el último modelo insignia, durante el Black Friday (si se compraba con suscripción). En definitiva, si este año GoPro ofrece una reducción similar para la Hero 11 Black, será muy difícil decirle que no a esa oferta. Lo cierto es que a un precio menor todavía del que tiene ahora mismo, estamos ante una cámara muy competente a un precio increíble, algo muy difícil de superar.

En cuanto a la Edición para creadores (opens in new tab) de la Hero 11 Black, ya representa un valor decente para aquellos que hagan uso de los accesorios incluidos, transformando la experiencia de disparo por un coste adicional de 260€.

Históricamente, GoPro ha ofrecido generosos descuentos en sus paquetes para el Black Friday, especialmente cuando se compran con una suscripción a GoPro, y esperamos ver ahorros similares este Black Friday.

Ahora bien, dicho esto, debes considerar si tu estilo y necesidades a la hora de grabar se beneficiará de todos los accesorios incluidos en el kit. Si no es así, lo que te aportará mejor relación calidad-precio será que compres una GoPro por separado durante el Black Friday, y que de forma independiente te compres luego solo los accesorios que realmente necesites.

¿Deberías esperar a que salga la GoPro Hero 11 Black Mini?

La GoPro Hero 11 Black Mini representa objetivamente un mejor valor, ya que cuesta 50€ menos que lo que cuesta la Hero 11 Black estándar (respecto a su precio actual ya rebajado). Pero aunque es más ligera y resistente, la Hero 11 Black Mini sacrifica las pantallas delantera y trasera, en favor de una pequeña lectura. A menos que su descuento sea mayor que el de la Hero 11 Black en el Black Friday, centraríamos nuestra atención en la versión de tamaño completo.

(Image credit: GoPro)

¿Deberías comprar la GoPro Hero 7 Black durante el Black Friday?

Lanzada en 2018, la GoPro Hero 7 Black requiere un poco de búsqueda para encontrarla online. Es difícil comprarla. Sin embargo, si quieres hacerte con una auténtica ganga de GoPro durante el Black Friday, esta podría ser tu mejor oportunidad. Está oficialmente descatalogada, pero creemos que algunos vendedores podrían tener todavía algunas unidades y rebajar su precio para liquidarlas.

(Image credit: GoPro)

La GoPro Hero 7 Black es más pequeña que los últimos modelos de GoPro, es resistente al agua sin carcasa y tiene una pantalla táctil de 1,95 pulgadas. Es cierto que no cuenta con las comodidades asociadas a las nuevas ediciones. No tiene pantalla frontal, no es compatible con los módulos y la interfaz no es la más elegante.

Pero si quieres una GoPro barata y resistente que grabe vídeos fantásticos en 4K, que son estabilizados eficazmente por la primera versión de HyperSmooth, podría decirse que esta es la GoPro con mejor relación calidad-precio que puedes comprar hoy en día. Si las tiendas online sacan las últimas unidades que les quedan para una oferta de Black Friday, deberías estar atento.