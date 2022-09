GoPro Hero 11 Black vs Hero 10 Black: las 9 diferencias clave que debes conocer

Al igual que Apple con sus iPhones, los lanzamientos anuales de cámaras GoPro son tan previsibles como las nuevas temporadas de Stranger Things. Y, efectivamente, la marca de tecnología y estilo de vida ha presentado oficialmente la última incorporación a su conocida serie Hero: la GoPro Hero 11 Black.

La Hero 11 Black, considerada la cámara de acción más potente de GoPro hasta la fecha, combina una impresionante versatilidad con un potente rendimiento para ofrecer a los usuarios, ya sean principiantes o no, las herramientas necesarias para capturar todo tipo de aventuras al aire libre con una calidad de película.

(Image credit: GoPro)

Pero, ¿cuál es la diferencia entre la última cámara de acción de GoPro y su predecesora, la GoPro Hero 10 Black (opens in new tab)? Esta última sigue siendo un dispositivo excepcional por derecho propio, por lo que la actualización a la Hero 11 Black no será necesariamente una compra obligada para todos.

Para ayudarte a decidir si dar el salto o no, hemos reducido nueve de las principales diferencias entre la GoPro Hero 11 Black y la Hero 10 Black, desde sus respectivos precios hasta las capacidades de estabilización.

Sin embargo, antes de entrar en materia vale la pena señalar lo que permanece igual entre las dos cámaras de acción, y esa lista incluye el diseño de las dos cámaras, las resoluciones máximas (5K/60p o 4K/120p slo-mo), los micrófonos, la conectividad, la impermeabilidad a 10 metros, el procesador GP2 y las pantallas.

Los fundamentos, por tanto, son muy similares, pero a partir de aquí la Hero 11 Black difiere de su predecesora.

1. El precio a pagar

Como era de esperar, la GoPro Hero 11 Black es más cara que la Hero 10 Black, pero no por mucho. La primera está disponible para comprar ahora mismo por 399.98€ si se combina con una suscripción a GoPro, o por 499€ sin suscripción a GoPro.

La recién llegada se ha puesto a la venta en nuestro país por 549,99€, también con un buen descuento por suscribirte a GoPro, pero ten en cuenta que la suscripción cuesta 49,99€ al año.

2. Más grande es mejor

La mayor diferencia práctica entre la GoPro Hero 11 Black y su predecesora es el tamaño del sensor. La Hero 10 Black cuenta con un sensor de 1/2,3 pulgadas, pero la Hero 11 Black aumenta sus dimensiones hasta 1/1,9 pulgadas, lo que mejora su versatilidad.

(Image credit: GoPro)

Este sensor más grande trae la opción de grabar en relación de aspecto 8:7 (además de las relaciones de aspecto 16:9 y 4:3 que ya ofrecía la Hero 10 Black), lo que te da la flexibilidad de exportar tu material a cualquier número de formatos, una ventaja especial para los creadores de contenido en redes sociales que buscan capturar contenido con mentalidad vertical en 9:16.

Pero la relación de aspecto 8:7 de la Hero 11 Black también ofrece una atractiva opción de grabación. El campo de visión vertical aumenta en un 16% con respecto a la Hero 10 Black con esta configuración "full-frame", lo que convierte a la última cámara de acción de GoPro en la más envolvente hasta la fecha.

3. Ha llegado el HyperView

Hablando de inmersión, la GoPro Hero 11 Black lleva la ya impresionante tecnología de lente digital SuperView de su predecesora al siguiente nivel con HyperView (que seguramente fue nombrada usando el único superlativo libre que le quedaba al equipo de marketing de GoPro).

(Image credit: GoPro)

Como su nombre indica, HyperView le permite grabar aún más ampliamente su entorno, usando la mencionada relación de aspecto 8:7 y comprimiéndola en una gran angular de 16:9. Básicamente, se trata de la mejor lente posible para grabaciones POV (de vista subjetiva) con mucha acción, y según nuestra experiencia durante las pruebas, las grabaciones con HyperView fueron las más envolventes de todas.

Dicho esto, creemos que el anterior sistema SuperView sigue capturando la suficiente acción para la mayoría de los usuarios, por lo que no describiríamos el HyperView como una actualización que revolucione las vidas de los usuarios ocasionales de GoPro.

4. Una navegación aún más suave

Siguiendo con el tema Hyper, el HyperSmooth 4.0 se convierte en HyperSmooth 5.0 en la Hero 11 Black, continuando el compromiso de GoPro con la estabilización líder en su clase.

Mientras que la Hero 10 Black ofrece dos ajustes de HyperSmooth (Estándar, Alto y Boost), la Hero 11 Black elimina la opción intermedia en favor de AutoBoost, un ajuste dinámico que solo aplica la estabilización HyperSmooth de GoPro cuando la cámara detecta movimientos (en un intento de mantener el mayor campo de visión posible durante la grabación).

Funciona bien, sobre todo durante actividades duras como el ciclismo de montaña, y AutoBoost es una opción inteligente para aquellos que no saben cuándo activar la función HyperSmooth.

5. Horizonte de 360 grados

El HyperSmooth 5.0 también añade una nueva opción de bloqueo de horizonte para el objetivo lineal de la Hero 11 Black, y esta es sin duda una de las características más impresionantes que llegan con la última cámara de acción de GoPro.

La Hero 10 Black ya utiliza la tecnología Horizon Leveling para corregir las grabaciones que se han desviado hasta 45 grados, pero la Hero 11 Black lleva esta función (que antes sólo era posible con el Max Lens Mod de su predecesora) un paso más allá al mantener las grabaciones rectas (dejándolas "bloqueadas" en su sitio) incluso cuando la cámara gira 360 grados. Funciona con todas las resoluciones y velocidades de fotogramas, excepto con 5,3K/60p, 4K/120p y algunas otras que se ciñen al Horizon Leveling estándar.

(Image credit: GoPro)

En la práctica, Horizon Lock hace que grabar actividades especialmente movidas (esquí acuático y demás) sea un juego de niños, y añade un aspecto realmente cinematográfico a las secuencias con mucho movimiento. Incluso puedes lanzar la Hero 11 Black en un giro aéreo, y permanecerá casi completamente nivelada a pesar del movimiento. Magia.

6. Color mejorado

Esta distinción es más importante para quienes tienen experiencia graduando el color que para los usuarios cotidianos de GoPro, pero vale totalmente la pena señalarla como una mejora clave para la Hero 11 Black sobre su predecesora.

(Image credit: Future)

La primera cuenta ahora con vídeo en color de 10 bits, que proporciona mil millones de tonos de rojo, azul y verde (frente a los 16,7 millones que ofrecen los 8 bits) para ayudar a que las imágenes parezcan más reales.

Aunque el ojo humano sólo puede reconocer unos 10 millones de colores, el mayor número de tonos de la Hero 11 Black eliminará las franjas en el cielo que cambian de color y mejorará el grado de detalle en las grabaciones con mucho movimiento, lo que supone una gran ventaja para los editores de vídeo.

7. Mejor uso de la luz

Para aquellos que tengan mucha paciencia, la Hero 11 Black añade tres presets de timelapse que no están disponibles en la Hero 10 Black.

El primero es Light Painting, que emplea una larga exposición en un entorno oscuro para crear efectos de pinceladas con luz en movimiento. Hemos jugado con esta función durante las pruebas y, aunque puede ser difícil de dominar, los resultados son tan únicos que incluso los intentos fallidos pueden pasar por algo artístico. Lo mismo ocurre con las estelas de luz de los vehículos, que utiliza la misma técnica para capturar la luz de arrastre de (¡efectivamente!) los vehículos en movimiento.

(Image credit: GoPro)

El tercer preajuste nuevo es Star Trails, que aprovecha la rotación de la Tierra para crear estelas de estrellas en el cielo nocturno. Naturalmente, solo podrás utilizar esta función en determinadas condiciones, pero es una buena opción si estás acampando al aire libre.

8. Una resistencia superior

Una característica crucial para todos los usuarios de GoPro, independientemente de su nivel de habilidad, es la duración de la batería, y la Hero 11 Black viene equipada de serie con la batería Enduro.

(Image credit: GoPro)

Esta batería más completa (que amplía el tiempo de grabación hasta un 38%, dependiendo del modo en el que se grabe) está disponible para la Hero 10 Black como un extra opcional, pero es genial ver que GoPro la incluye directamente en su última cámara de acción.

9. Selección de la dificultad

Para ayudar a adaptarse mejor a las necesidades tanto de los usuarios ocasionales como de los más exigentes de GoPro, la Hero 11 Black cuenta con dos ajustes de interfaz diferentes: el modo "Fácil" y el modo "Pro".

(Image credit: Future)

Esta opción no está disponible en la Hero 10 Black, y ofrece a los profesionales experimentados la opción de controlar todo tipo de complicados preajustes (tasa de bits, perfiles de color, etc.) mientras que deja contentos a los usuarios más inexpertos con una experiencia más sencilla de apuntar y disparar.

¿Deberías cambiarte a la Hero 11 Black?

Sin duda, la Hero 11 Black es la cámara de acción más completa de GoPro hasta la fecha, pero ¿merece la pena el cambio para los que ya tienen la Hero 10 Black?

Como es lógico, la respuesta a esta pregunta dependerá de tus necesidades específicas. Los creadores de contenidos más exigentes se beneficiarán sin duda de las opciones mejoradas de gradación de color de la Hero 11 Black y de la versatilidad que aporta su nuevo sensor.

Los usuarios ocasionales de GoPro, sin embargo, pueden encontrar que su batería algo más grande, la nueva lente digital y el puñado de opciones de timelapse no son mejoras lo suficientemente significativas como para justificar el gasto adicional.

Para los usuarios de "apuntar y disparar", no hay ninguna diferencia real en la calidad de imagen entre la Hero 11 Black y la Hero 10 Black. Así que la cuestión es si necesitas o no la versatilidad de ese nuevo sensor para grabar vídeos con diferentes relaciones de aspecto, además de prácticos extras como el Horizon Lock.

Estos elementos son más bien agradables que esenciales, por lo que creemos que la Hero 10 Black es la mejor opción para la mayoría de la gente. Pero no hay duda de que la Hero 11 Black es la cámara de acción más versátil de GoPro hasta el momento, y podría merecer la pena pagar más por ella, especialmente si publicas regularmente en diferentes plataformas de redes sociales.