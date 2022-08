Mejores móviles por menos de 100 euros, 150€, 200€ y 250€: el mejor teléfono según tu presupuesto

(opens in new tab)

Included in this guide:

Si quieres comprar un móvil nuevo y tienes claro cuánto te quieres gastar, estás en el lugar perfecto.

Hemos seleccionado los mejores modelos disponibles en distintos rangos de precios, concretamente, por debajo de 100€, 150€, 200€ y 250€. Por lo tanto, tú decides cuál es tu presupuesto, y nosotros te recomendamos los teléfonos disponibles a ese precio.

También creemos que es importante que tengas claro que si te vas a gastar menos de 100€ en un móvil, no esperes maravillas. El dispositivo que compres a ese precio te apañará; podrás usar el WhatsApp, redes sociales, algunos vienen con muy buenas baterías, y por supuesto podrás hacer fotos, pero no esperes una calidad fotográfica fantástica. El punto perfecto para gastar poco, pero disfrutar de una experiencia muy satisfactoria está entre los 200€ y 300€.

Por otro lado, a la hora de elegir el mejor móvil barato para ti, el truco está en buscar un modelo que se centre en los aspectos que a ti realmente te interesen, dejando de lado aquellas características que no te son tan importantes. Así, puedes comprar un teléfono barato que te ofrezca una experiencia perfecta a tu medida.

En conclusión, lo primero que deberías plantearte es, ¿cuánto te quieres gastar? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Buscas un móvil con una duración de batería excelente? ¿Te importa más que la cámara sea lo mejor posible? ¿La conectividad 5G es una necesidad para ti? ¿O prefieres un rendimiento fantástico?

Vale, pues vamos con el listado. Como veréis, hemos comenzado por la sección de mejores móviles por debajo de 100€, y conforme sigas bajando llegarás a las secciones de teléfonos por menos de 150€, 200€ y 250€. Obviamente, en este listado cuanto más abajo esté un modelo, irá subiendo de precio, pero también será mejor.

Móviles por menos de 100 euros

Mejores móviles por menos de 100€

Xiaomi Redmi 9a (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Redmi 9A Batería de gran capacidad y pantalla de gran tamaño Especificaciones Peso: 194g Dimensiones: 164,9 x 77,07 x 9 mm SO: Android 10 Tamaño de la pantalla: 6.53 pulgadas Resolución: HD+ (1600x720) CPU: MediaTek Helio G25 RAM: 2GB Almacenamiento: 32GB Batería: 5.000mAh Cámara trasera: 13MP Cámara frontal: 5MP Las mejores ofertas de hoy Ver en Phone House ES (opens in new tab) Ver en Phone House ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Batería de gran capacidad + Pantalla grande Contras - Solo tiene una cámara trasera - Puerto de carga micro USB

El Xiaomi Redmi 9A te costará muy poco y te apañará muy bien. Solo tiene una cámara en su parte trasera (y otra delante), pero te ofrece una batería de gran capacidad, que hará que no tengas que preocuparte de estar cargándolo todo el tiempo.

También te encantará poder disfrutar de esa gran pantalla a la hora de ver películas, que gracias a los 2GB de RAM deberías poder ver sin cortes. También viene con algunos extras como desbloqueo facial con IA, y te gustará saber que cuenta con puerto jack de 3,5 mm, por lo que podrás conectar unos auriculares.

El almacenamiento es solo de 32GB, pero podrás insertar una tarjeta de memoria microSD para ampliarlo hasta 1258GB. Por último, señalar que si bien está hecho de plástico, nos ha parecido que la construcción se nota sólida, y podrás elegir entre gris oscuro, azul y verde.

Con todo lo anterior, creemos que te será difícil encontrar otro móvil a este precio y que te ofrezca las mismas cosas.

(Image credit: Nokia)

Nokia C20 Un móvil barato muy resistente Especificaciones Peso: 191g Dimensiones: 169,9 x 77,9 x 8,8 mm SO: Android 11 Go Edition Tamaño de la pantalla: 6.52 pulgadas Resolución: HD+ (1.600x720) CPU: Unisoc SC9863a a 1,6GHz RAM: 2GB Almacenamiento: 32GB Batería: 3.000mAh Cámara trasera: 5MP Cámara frontal: 5MP Las mejores ofertas de hoy Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Tiene flash frontal + Almacenamiento ampliable con microSD hasta 256GB Contras - El puerto de carga es micro USB - Carga muy lenta de 5W

Este es un móvil que te costará muy poco, y es muy resistente. Te vendrá bien si solo quieres hacer algunas cosas concretas con el dispositivo, como usar WhatsApp o navegar por Internet.

Su batería, aunque podría ser de mayor de capacidad, es extraíble, lo cual viene bien si deseas renovarla fácilmente con el paso del tiempo. Eso sí, cabe señalar que la carga es lenta, de 5W.

Tal y como pasa con otros móviles a este precio, el puerto de carga es microUSB en vez de USB Tipo-C, lo cual resulta algo anticuado. Algo que se agradece es que su sistema operativo es la versión Go de Android 11, lo cual viene bien porque es más simple y ligero, lo cual hace que el móvil pueda rendir mejor.

La cámara es de solo 5MP, tanto por delante como por detrás, lo cual es bastante justo, pero al menos te valdrá cuando quieras sacar alguna foto. Y algo bueno, es que ambas cuentan con flash. El Nokia C20 también tiene radio FM y desbloqueo facial.

Este es el móvil barato perfecto para ti si lo que buscas es uno que te dure mucho tiempo, pero no necesites hacer muchas cosas con él.

(Image credit: Realme)

Realme C11 Un móvil que ofrece mucho por su precio Especificaciones Peso: 190g Dimensiones: 165,2 x 76,4 x 8,9 mm SO: Android 11 con realme UI Go Edition Tamaño de la pantalla: 6.5 pulgadas Resolución: HD+ (1600x720) CPU: Unisoc SC9863 RAM: 2GB Almacenamiento: 32GB Batería: 5.000W Cámara trasera: 8MP Cámara frontal: 5MP Las mejores ofertas de hoy Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Buen diseño + Gran batería Contras - El puerto de carga es micro USB - El altavoz está en la parte trasera del móvil y se puede tapar

El Realme C11 es un móvil que la verdad es que te ofrece mucho por su precio. Para empezar, su batería es fantástica y te ofrece una duración que alcanza fácilmente los dos días. Por otro lado, nos parece que tiene un buen acabado para tratarse de un móvil tan barato, y lo cierto es que se siente bien en la mano y las huellas no se quedan marcadas todo el tiempo.

Otra cosa que nos ha parecido satisfactoria ha sido su cámara, que gracias al autoenfoque consigue resultados bastante aceptables con buena luz.

Cabe señalar que es una pena que el altavoz esté colocado en la parte trasera, porque al apoyar el móvil en la mesa, apenas se oye. Por lo demás, el sistema operativo es la versión Go de Android, pero con la capa de personalización de Realme, que es muy limpia, pero no siempre va fluida.

Pensamos que este móvil te ofrece una experiencia bastante buena en general, y por eso consideramos que el Realme C11 es una de las mejores opciones si quieres gastar menos de 100€.

(Image credit: Alcatel)

Alcatel 1B Si buscas un móvil barato de tamaño compacto Especificaciones Peso: 168g Dimensiones: 146,1 × 71,6 × 9,9 mm SO: Android 10 Go Edition Tamaño de la pantalla: 5.5 pulgadas Resolución: HD+ (1.440 x 720) CPU: Snapdragon 215 RAM: 2GB Almacenamiento: 16GB Batería: 3.000mAh Cámara trasera: 8MP Cámara frontal: 5MP Las mejores ofertas de hoy Ver en CoolMod (opens in new tab) Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Tamaño compacto + Muy barato Contras - El puerto de carga es micro USB - Almacenamiento limitado a 16GB (ampliable a 32GB con microSD)

La gran diferencia entre el Alcatel 1B y los otros modelos que hemos comentado hasta ahora, es su tamaño. Este móvil tiene un tamaño más compacto, y eso es algo que busca mucha gente, ya que no todo el mundo quiere tener un móvil enorme. Por lo que si quieres un móvil barato y relativamente pequeño, deberías barajar este modelo.

Que quede claro, su almacenamiento está limitado a 16GB, por lo que no da para mucho (aunque al menos es ampliable a 32GB con tarjeta microSD).

Ahora bien, si lo que buscas es un móvil, por ejemplo, para que puedas comunicarte con tu hijo, o para una persona mayor, y en realidad solo se quiere usar el teléfono para el WhatsApp y poco más, entonces este te apañará bien, e incluso te permitirá hacer algunas fotos.

Móviles por menos de 150 euros

Mejores móviles por menos de 150€

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy A13 El mejor Samsung barato con 4G Especificaciones Fecha de lanzamiento: Marzo 2022 Peso: 195g Tamaño: 165.1 x 76.4 x 8.8mm SO: Android 12 Pantalla: 6.6 pulgadas Resolución: FHD+ (1080 x 2400) CPU: Exynos 850 RAM: 3GB o 4GB Almacenamiento: 32GB o 64GB Batería: 5,000mAh Cámaras traseras: 50MP (gran angular) + 5MP (ultra gran angular) + 2MP (macro) + 2MP (profundidad) Cámara delantera: 8MP specifications RAM 4GB RAM Storage Size 32GB - 1TB Condition Nuevo Las mejores ofertas de hoy Ver en FNAC (opens in new tab) Ver en Phone House ES (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Buena relación calidad-precio + Buena calidad de construcción + Duración decente de la batería Contras - En España solo disponible con 4G - No tiene resistencia al agua - Rendimiento justo

Aunque las marcas chinas tienen más especificaciones a este precio, para los que quieran un móvil Samsung que les cueste poco, el Galaxy A13 es perfecto.

Tiene el mismo diseño que el resto de la serie A actual y su interfaz, One UI, está llena de funciones de personalización y unas cuantas más que no encontrarás en otros dispositivos baratos.

La cámara principal de 50MP del A13 impresiona teniendo en cuenta el precio del teléfono, y aunque en España no cuenta con conectividad 5G (los modelos de EEUU sí), nuestra versión a cambio cuenta con una ultra gran angular de 5MP.

La batería ofrece una buena duración, y su calidad de construcción está genial para el precio que tiene.

En definitiva, si no necesitas conectividad 5G, este es el mejor móvil barato de Samsung para ti, y te ofrecerá una buena experiencia en general.

(Image credit: Motorola)

Motorola Moto e40 Buena relación calidad-precio Especificaciones Fecha de lanzamiento: 2021 Peso: 198g Tamaño: 168,1 x 75,6 x 9,1 mm SO: Android 11 Pantalla: 6.5 pulgadas Resolución: HD+ (1.600 x 720) CPU: Unisoc T700 RAM: 4GB Almacenamiento: 64GB Batería: 5.000mAh Cámaras traseras: 48MP+2MP+2MP Cámara delantera: 8MP Las mejores ofertas de hoy Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Gran duración de la batería + Tasa de refresco de 90Hz Contras - Carga lenta a 10W - Resolución podría ser más alta

El Motorola Moto e40 es una buena opción en este rango de precios. Su diseño, a pesar de tener la parte trasera de plástico, como es normal a este precio, es bonito y además, gracias a su textura de olas, el móvil es muy cómodo en la mano.

Su puerto de carga es USB Tipo-C, lo cual se agradece, ya que como habéis visto con los modelos más económicos, algunos se empeñan en seguir ofreciendo el anticuado microUSB. Cuenta con lector de huellas dactilares en su parte trasera y un botón para acceder directamente al Asistente de Google.

Su gran pantalla de 6.5 pulgadas te permite ver muy bien los contenidos, y gracias a su tasa de refresco de 90Hz, todo se ve realmente fluido. La batería de este móvil también está genial, te aguantará dos días, por lo que no tendrás que preocuparte por estar cargándolo todo el tiempo (lo cual se agradece en especial porque carga lento a 10W).

El procesador Unisoc ofrece un rendimiento suficiente, sobre todo gracias a que este teléfono lleva una versión súper limpia de Android. Si bien cuenta con tres cámaras en su parte trasera, siendo la principal de 48MP, no esperes grandes cosas, aunque a la luz del día te apañará.

Este es un móvil barato que apuesta por el diseño, la batería, el rendimiento y una pantalla decente; la cámara no es su punto fuerte.

(Image credit: Realme)

Realme C21 El móvil barato que te apañará Especificaciones Peso: 190g Dimensiones: 165,2 x 76,4 x 8,9 mm SO: Android 10 Tamaño de la pantalla: 6.5 pulgadas Resolución: HD+ (1.600 x 720 píxeles) CPU: Helio G35 RAM: 3GB/4GB Almacenamiento: 32GB/64GB Batería: 5.000mAh Cámara trasera: 13MP+2MP+2MP Cámara frontal: 5MP Las mejores ofertas de hoy Ver en FNAC (opens in new tab) Ver en Movimur (opens in new tab) Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Pros + Rendimiento suficiente para redes sociales + Buen diseño + Gran batería Contras - Los juegos se ralentizan - Capacidad de almacenamiento limitado

El Realme C21 es un móvil muy barato que te ofrece una gran batería y una pantalla de gran tamaño.

Este móvil es una buena opción si realmente quieres gastar poco. Si lo que buscas es un teléfono para usar WhatsApp, realizar llamadas, hacer alguna foto ocasionalmente, echar un vistazo a tus redes sociales, y poder hacer todo esto sin preocuparte por quedarte sin batería, el Realme C21 te ofrece todo esto por un precio de venta muy bajo.

Respecto a la calidad de las imágenes de la cámara, lo cierto es que los resultados en exteriores y con buena iluminación son bastante satisfactorios. Te recomendamos que actives el HDR para que los colores se vean mejor. Aunque las cámaras adicionales no son nada de otro mundo, la aplicación de la cámara viene con varios modos útiles, incluido el modo retrato y modo belleza.

El nivel de rendimiento es justito, por lo que no le pidas mucho más de lo que hemos comentado antes (WhatsApp, redes sociales y demás).

Por último, gracias a su gran pantalla, podrás ver todos tus contenidos realmente bien.

Móviles por menos de 200 euros

Mejores móviles por menos de 200€

(Image credit: Realme)

Realme 8i Un móvil económico con características que no esperarías a este precio Especificaciones Peso: 194g Dimensiones: 164,1 x 75,5 x 8,5mm SO: Android 11 Tamaño de la pantalla: 6.6 pulgadas Resolución: 2.400 x 1.080 CPU: Helio G96 RAM: 4GB/6GB Almacenamiento: 64GB / 128GB Batería: 5.000mAh Cámara trasera: 50MP + 2MP + 2MP Cámara frontal: 16MP Las mejores ofertas de hoy Ver en Conrad Electronic (opens in new tab) Ver en Conrad Electronic (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Pantalla grande de 120Hz + Buena batería + Chip bastante satisfactorio Contras - No tiene gran angular - La pantalla no es AMOLED - Se ensucia de mirarlo

El Realme 8i es un smartphone con un diseño sólido y juvenil que te costará menos de 200€ y que no parece pertenecer a ese rango de precios. Realme se las ha apañado para que tenga una pantalla de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, un chip que no defrauda y una cámara de 50MP con la que puedes sacar buenos resultados. Es una combinación de ventajas que no abunda entre móviles de menos de 200 euros, a la que hay que añadir un buen diseño y una buena duración de batería.

Por supuesto, en este rango de precios hay carencias y debilidades. Los objetivos que acompañan al sensor principal son más bien de relleno, y el solitario altavoz tiene un sonido con pocos matices, aunque eso sí, con un volumen máximo muy elevado. La pantalla no es AMOLED, y el teléfono carece de 5G... Pero todo eso son cosas que perdonarás fácilmente teniendo en cuenta lo que vas a pagar por el móvil.

Aquí puedes leer el análisis en profundidad del Realme 8i (opens in new tab).

(opens in new tab) En PcComponentes Realme 8i en PcComponentes (opens in new tab). Puedes encontrar el Realme 8i con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento en PcComponentes.

Precio 184.14€ (opens in new tab).

(Image credit: Poco)

Xiaomi POCO M3 Otro buen teléfono barato con una batería enorme de 6.000mAh Especificaciones Peso: 197g Dimensiones: 162,3 x 77,3 x 9,6 mm SO: Android 10 Tamaño de la pantalla: 6.53 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 662 RAM: 4GB Almacenamiento: 64GB / 128GB Batería: 6000mAh Cámara trasera: 48MP + 2MP + 2MP Cámara frontal: 8MP specifications Storage Size 64GB - 128GB Colour Azul, Amarillo Condition Nuevo Las mejores ofertas de hoy Ver en FNAC (opens in new tab) Ver en Movimur (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Diseño impresionante + Fantástica duración de la batería + Altavoces estéreo Contras - Rendimiento de la media - Cámaras normalitas - Sigue con Android 10

Si quieres un móvil con una gran batería, entonces tienes que echar un vistazo al POCO M3, ya que ese es el principal motivo por el que lo tenemos aquí: su gran batería de 6.000mAh. Este teléfono te costará poco dinero y te rendirá bien.

Dicho esto, lo cierto es que el POCO M4 Pro (opens in new tab), su sucesor, cuesta algo más, pero también es mejor en varios aspectos como la cámara y la pantalla, mientras que su batería es de 5.000mAh en vez de 6.000mAh. Aquí ya eliges tú a qué le quieres dar prioridad, pero si te interesa el M4 Pro puedes consultar las características del POCO M4 Pro aquí (opens in new tab).

Volvamos al POCO M3: que es el que te encantará si lo que buscas es la mejor batería. Como hemos comentado, cuenta con una capacidad de 6.000mAh, que ofrece una duración larguísima de dos días sin problemas y que podrás cargar a 18W.

Es un dispositivo fantástico para ver contenidos, y tiene una buena pantalla, altavoces estéreo y 4GB de RAM. Su diseño es extraordinario; el POCO M3 parece más premium de lo que en realidad es, y la experiencia que ofrece es bastante buena. Aunque su rendimiento y sus cámaras son de la media, es más que suficiente para la mayoría de la gente.

El POCO M3 es uno de los teléfonos económicos más vendidos de la compañía.

Nuestra recomendación es esta: si tu prioridad absoluta es la batería, entonces compra el POCO M3, pero si te vale una muy decente de 5.000mAh, entonces deberías optar por el POCO M4 Pro, (opens in new tab) ya que supone mejor compra: no te costará mucho más y viene con muchas mejoras y más almacenamiento.

Lee nuestro análisis completo: Xiaomi POCO M3 (opens in new tab)

Más información sobre el POCO M4 Pro aquí. (opens in new tab)

Por último, estos dos móviles son 4G, y si quieres tener 5G, entonces echa un vistazo al POCO M4 Pro 5G (opens in new tab) y al POCO M3 Pro 5G (opens in new tab).