OnePlus Nord CE 5G: análisis

El OnePlus Nord CE es el último teléfono de gama media de esta compañía, y viene con especificaciones decentes, una gran experiencia software y un precio asequible. Las cámaras no son las mejores del mercado y carece de ciertos extras, pero si estabas esperando un teléfono asequible de esta compañía, el OnePlus Nord CE es para ti.

Con el lanzamiento del OnePlus 9 y del OnePlus 9 Pro hace un par de meses, la compañía entro en un rango de precios más elevado de lo que nos tiene acostumbrados, y muchos consumidores se quedaron esperando una opción más asequible. Pues bien, la espera ha terminado y ya está aquí el nuevo OnePlus Nord CE.

Las siglas 'CE' que se aprecian en el nombre del nuevo teléfono vienen de 'Core Edition', que traducido al castellano significa 'edición básica/núcleo'. Es una buena referencia a cómo ha sido diseñado este móvil para poder mantener la esencia del OnePlus Nord original, pero pudiendo bajar el precio.

Incluso con este precio rebajado, el OnePlus Nord CE sigue ofreciendo la experiencia típica de OnePlus que tanto nos gusta: una interfaz limpia que siempre responde bien, un diseño minimalista con cierta personalidad y un hardware adecuado para hacer que el móvil se ejecute de forma fluida.

Viene con la capa de personalización de la compañía, Oxygen OS, que es una de las pocas capas del mercado que no viene con bloatware (excesivas aplicaciones preinstaladas). Se ejecuta sobre Android 11, es tan rápida y fluida como siempre, y no le faltan las opciones de personalización y las funciones que tanto les gustan a los fans.

El Nord CE ofrece la fantástica experiencia del ecosistema OnePlus a un precio más bajo.

Pasando a las especificaciones, el OnePlus Nord CE cuenta con una pantalla AMOLED de 90Hz que muestra cada interacción de forma fluida. Su chip Snapdragon 750G es por norma general suficientemente potente como para que todo se ejecute bien. Además, el móvil cuenta con conectividad 5G, por lo que está preparado de cara al futuro y podrás disfrutar de las conexiones de datos más rápidas.

Por supuesto, no es un teléfono perfecto: OnePlus ha tenido que hacer algunos recortes para poder venderlo a este precio. Por ejemplo, no cuenta con la protección de un cristal Gorilla Glass en su pantalla (ni por detrás), y su parte trasera está hecha de policarbonato (es decir, plástico). El controlador deslizante para las alertas típico de la compañía tampoco está presente. Sin embargo, esas decisiones también han hecho que le móvil sea realmente fino, ligero y cómodo en la mano. Y nos encanta el hecho de que le hayan puesto conexión de audio minijack.

Las cámaras son de la media, al igual que pasa con muchos modelos de OnePlus, pero están bien. La duración de la batería nos ha sorprendido bastante: una batería de gran capacidad junto con un chip eficiente energéticamente hacen que el OnePlus Nord CE sea un campeón en este área. Soporta además la tecnología Warp de carga, por lo que es posible cargar el móvil del 0% al 60% en tan solo 30 minutos.

Puede que el OnePlus Nord CE no sea el mejor teléfono de su rango de precios, pero es tal vez el más fácil de recomendar a la mayoría de usuarios, gracias a la experiencia en general que ofrece y a que tiene muy pocos puntos en contra.

OnePlus Nord CE: precio y disponibilidad

El OnePlus Nord CE fue anunciado el 10 de junio. Se pondrá a la venta el 21 de junio en OnePlus.com y Amazon. Los pedidos anticipados del OnePlus Nord CE 5G en Amazon ya han comenzado (pero no lo recibirás hasta el 21 de junio).

En cuanto al precio, el OnePlus Nord CE 5G está disponible en tres variantes, aunque la básica, que cuenta con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento y cuesta 299€, de momento no está disponible para reservarla. La intermedia ofrece 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento y puede ser tuya por 329€. Por último, la versión superior de 12GB/256GB tiene un precio de 399€.

OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord: Especificaciones

Nord CE 5G Nord Procesador Snapdragon 750G Snapdragon 765G Pantalla 6.43" FHD+ 6.44" FHD+ Tasa de refresco 90Hz 90Hz RAM 6/8/12GB 8/12GB Almacenamiento 128/256GB 128/256GB Cámaras traseras 64+8+2MP 48+8+5+2MP Cámara selfie 16MP 32+8MP Batería 4,500mAh, 30W 4115mAh, 30W Conexión de audio minijack Sí No Peso 170g 184g Grosor 7.9mm 8.2mm Precio 299€/329€/399€ 399€/499€

OnePlus Nord CE: diseño

Peso: 170 gramos; Grosor: 7.9mm

Acabado mate

Colores: Blue Void (azul), Charcoal Ink (negro) y Silver Ray (blanco)

El diseño del OnePlus Nord CE explica en cierta manera su precio reducido. Y no estamos diciendo que el móvil se vea barato, pero sí que se han algunas concesiones para poder bajar el precio. Te lo explicamos.

El teléfono está disponible en tres colores para su variante superior: Blue Void (azul) y Charcoal Ink (negro) y Silver Ray (blanco). Por otro lado, la versión básica solo está disponible en negro, mientras que la de 8GB/128GB la podrás comprar en los tonos azul o negro.

El OnePlus Nord CE que hemos analizado nosotros es de color azul, y está hecho de un material compuesto junto con un marco de aluminio que rodea el teléfono. No está protegido con Gorilla Glass, cosa que sí tenía el OnePlus Nord. Tampoco cuenta con el acabado brillante, que en este caso se ha cambiado por uno mate.

Este tono azul nos parece una mezcla entre verde y azul, y también nos recuerda al Glacial Green que tenía el OnePlus 8 de 2020. En los lados se aprecia un reflejo morado y la parte trasera cambia de color entre verde y azul según cómo le dé la luz.

El botón de bloqueo/encendido está en el lado derecho del móvil y es fácilmente accesible con una sola mano, mientras que el controlador de volumen se encuentra en el lado izquierdo junto con la ranura dual SIM. En la parte inferior hay una conexión de audio de 3.5mm, un altavoz y el puerto USB Tipo-C.

Las dimensiones del OnePlus Nord CE son 159.2 x 73.5 x 7.9mm y pesa tan solo 170 gramos. Esto lo hace más fino y más ligero que el OnePlus Nord original con una diferencia notable. Te encantará tener este móvil en tus manos, sobre todo si te gustan los teléfonos compactos.

El OnePlus Nord CE se siente realmente cómodo y ligero, y gracias a su diseño con acabado mate, el agarre también es fantástico.

Aunque no es tan compacto como el Asus Zenfone 8, el OnePlus Nord CE tiene un tamaño que agradecerán muchos, sobre todos aquellos que vengan de tener un móvil de esos gigantes. OnePlus ha metido una funda de silicona incluida dentro de la caja, que es muy parecida a la que venía con el OnePlus Nord original.

La característica que más se echa de menos en el OnePlus Nord CE es el típico control deslizante de alertas típico de la compañía. Se une este móvil así a la serie N de OnePlus, omitiendo este extra tan destacable desde el OnePlus 2. Para los que no lo conozcan, se usa para cambiar con un simple movimiento entre modo silencio, vibración y sonido.

El OnePlus Nord CE se siente muy bien en la mano.

OnePlus ha dicho que quiere dejar las grandes ventajas de la marca, por ejemplo el control deslizante de alarmas, para sus dispositivos más premium. Hay que decir que si bien hay algunos extras que se pierden en el OnePlus Nord CE con respecto al OnePlus Nord original, también hay otros que se ganan, como la conexión de audio minijack que tan útil nos parece.

Otra cosa con la que no cuenta el nuevo móvil es certificación IP de resistencia al agua y al polvo, pero debería aguantar alguna pequeña salpicadura.

En la parte trasera, el OnePlus Nord CE tiene un módulo de cámaras triple, que es verdad que sobresale un par de milímetros y por ello el teléfono se tambalea un pelín si lo dejas sobre una mesa, pero hay que decir que llevando la funda no será un problema.

En general, nos ha gustado el diseño del OnePlus Nord CE, aunque no tenga el control deslizante ni esté protegido por Gorilla Glass. Creemos que es uno de los móviles que mejor sensación dan en la mano, al menos de los últimos tiempos.

OnePlus Nord CE: pantalla

Pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas

Tasa de refresco de 90Hz

HDR10, HDR10+, HLG, soporte para Widevine L1

El OnePlus Nord CE cuenta con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080p), una relación de aspecto de 20:9 y una tasa de refresco de 90Hz. El OnePlus Nord original tenía Gorilla Glass, pero en este caso han dado una alternativa llamada cristal Dragon Trail, que no es igual de resistente, pero protegerá la pantalla frente a arañazos.

Además, el OnePlus Nord CE viene con un protector de pantalla de plástico puesto.

La parte frontal del OnePlus Nord CE muestra la pantalla con unos finos bordes en los lados, y unos más gruesos arriba y abajo. La cámara selfie está ubicada en un hueco en la esquina superior izquierda del panel que casi no se nota.

La pantalla es plana, a diferencia de lo que encontramos en algunos teléfonos insignia de OnePlus. Es una AMOLED llamativa y nítida con buen ángulo de visión. El móvil también cuenta con certificación HDR, lo que significa que podrás ver contenidos en streaming en HDR cuando uses plataformas como Netflix, YouTube, etc.

Para poner a prueba la experiencia visual, reprodujimos algunas películas en Netflix, y nos pareció que la calidad de imagen es excelente y realmente la disfrutamos. Igualmente, el navegar por las redes sociales fue fantástico. La tasa de refresco de 90Hz es la guinda del pastel, y hace que todo sea realmente fluido. Por cierto, también tienes la opción de bajarla a 60Hz para ahorrar batería.

Podrás disfrutar también en el OnePlus Nord CE de los distintos modos de calibración de pantalla vívidos, naturales, sRGB, DCI-P3 y AMOLED, lo cual es una amplia gama disponible. Podrás personalizar todos ellos desde el menú de pantalla. También está la 'Pantalla ambiente' que muestra información como las alertas o las notificaciones cuando la pantalla esté apagada; se puede configurar como una pantalla Always-on.

El panel AMOLED también te ofrece tonos negros bien oscuros y potentes, así como un contraste y una nitidez excelentes. Sin embargo, los colores en el OnePlus Nord CE no son tan llamativos como hemos visto en otros móviles de gama media como el POCO F3. No es la pantalla más brillante del mercado, pero podrás verla muy bien incluso en el exterior cuando le esté dando el sol de forma directa.

Este teléfono, es uno de los pocos de este rango de precio que cuenta con un lector de huellas dactilares incrustado en la pantalla. Funciona bastante bien, aunque podría ser más rápido. De forma adicional, podrás usar el desbloqueo facial 2D que es mucho más rápido, como un 50%.

OnePlus Nord CE: rendimiento

Snapdragon 750G

Hasta 12GB RAM y 256GB de almacenamiento

Conectividad 5G

El rendimiento es uno de los aspectos en los que se han hecho algunos recortes con respecto al OnePlus Nord original para poder bajar el precio. El OnePlus Nord CE equipa el chip de ocho núcleos Snapdragon 750G, que ofrece una velocidad de reloj de 2.2GHz y está fabricado en 8nm. De los gráficos se encarga la GPU Adreno 619.

Este procesador permite disfrutar de conectividad 5G, gracias a su módem incorporado, el Qualcomm X52 5G.

El Snapdragon 750G es un chip muy capaz que ofrece un buen rendimiento en el día a día, para tareas como abrir múltiples aplicaciones a la vez, cambiar de una a otra y jugar a algunos juegos. Cuando estuvimos jugando no sufrimos de cortes ni retrasos.

El OnePlus Nord CE no es el móvil más rápido de la compañía. Nos pasó a veces que algunas apps o juegos tardaron un segundo o dos de más en abrirse. Al poner el móvil a prueba con el benchmark Geekbench 5 obtuvo una puntuación multi-núcleo de 1812, que está bastante bien, aunque otros teléfonos de precios similares, como el POCO X3 Pro o el POCO F3, le superan.

El OnePlus Nord CE cuenta con tres variantes: la básica cuenta con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, luego está la de 8GB+128GB, y por último la de 12GB+256GB.

Cabe destacar que este móvil no cuenta con ranura microSD, por lo que no podrás ampliar el almacenamiento.

Oxygen OS también trae unas cuantas funciones centradas en el gaming.

Quisimos también poner a prueba la capacidad gaming del OnePlus Nord CE. Al jugar a Call of Duty Mobile con la calidad de los gráficos establecida en "muy alta", pudimos alcanzar unos estables 60fps. El juego Asphalt 9 también se ejecutó de forma fluida y pudimos disfrutarlo sin problemas. Como dato, tras unos 20 minutos de juego la batería había bajado un 6%.

Este móvil ofrece algunas herramientas útiles para jugar, tales como un medidor de FPS, el modo no molestar, prevención de toques accidentales, optimizaciones gráficas y se puede priorizar la señal de cobertura para el juego para reducir la latencia. Por supuesto, la tasa de refresco de 90Hz de la pantalla también ayuda mucho a mejorar la experiencia gaming.

OnePlus Nord CE: cámaras

Cámara principal de 64MP

Incluye lente monocromo y angular

No tiene cámara macro

Las cámaras nunca han sido el mejor área de los teléfonos OnePlus, al menos hasta hace poco, ya que ha sido notablemente mejorada en el OnePlus 9 y el OnePlus 9 Pro. Pero este es un móvil de gama media. Encontrarás en el OnePlus Nord CE un módulo trasero de tres cámaras (una menos que en el OnePlus Nord original).

La principal es de 64MP y una apertura de f/1.79, cuenta con Estabilización de Imagen Electrónica (EIS) y por defecto está configurada para hacer las fotos con 16MP. Viene acompañada de una angular de 8MP f/2.25 con 119º de campo de visión que también ofrece EIS. Por último, encontrarás una lente monocromo de 2MP f/2.25.

Las fotos hechas con el modo predefinido de 16MP se ven con buen nivel de brillo, coloridas y llamativas. Los colores están un poco sobresaturados por lo que el contraste es algo alto, pero son aceptables. El rango dinámico también está muy bien en el OnePlus Nord CE.

El HDR automático hace que la imagen no se vea demasiado oscura o sobrexpuesta y resulta muy útil. Sin embargo, pudimos apreciar algún balance de blancos incorrecto que mostraba un ligero tono verde en las imágenes.

Con el modo de 64MP se aprecian más detalles y podrás hacer más zoom, y es el modo que deberías usar si planeas imprimir o editar las fotos que hagas.

El modo nocturno en el Nord CE hace hasta siete imágenes y las combina, para aprovechar lo mejor de cada una y obtener un resultado final lo mejor posible. Nos pareció que lo hace bastante bien; se aprecia más luz, pero se pierden algunos detalles. Esperamos que en condiciones de poca luz lleguen mejoras a través de actualizaciones de software para el teléfono.

La angular de 8MP también mantiene muy bien los colores. La calidad no es la misma que la de la cámara principal, pero puede venir bien en ciertos momentos.

La lente moconocromo de 2MP se usa para las fotografías en blanco y negro. Al ponerla a prueba nos pareció que a veces conserva mejor los detalles que las fotos a color. Podrás escoger este filtro en la parte inferior derecha de la app de la cámara (es el último filtro que aparece en la lista).

Pasemos ahora a hablar de las fotos selfie hechas con la cámara frontal de 16MP, que es una Sony IMX471 con apertura f/2.45. Con buena luz los resultados son buenos, aunque un poco procesados de más para nuestro gusto. Pero en general, la calidad es suficientemente buena para que las puedas usar en tus redes sociales.

Encontrarás en el OnePlus Nord CE mucho modos como time-lapse, panorama, cámara lenta, vídeo, retrato, modo noche y Pro. El modo retrato, tanto con la cámara frontal como con las traseras, detecta bien los bordes y los retratos salen bien. Podrás grabar en 4K a 30fps y 120fps en vídeos a cámara lenta. Nos pareció que los vídeos que grabamos eran buenos, pero algo movidos ya que este móvil carece de OIS (Estabilización de Imagen Óptica). Pero bueno, el EIS hace un buen trabajo y los resultados ofrecen un buen HDR y buen audio.

Tenemos que decir que nos ha parecido que OnePlus ha mejorado la capacidad fotográfica en este móvil con respecto al OnePlus Nord original. Sin embargo, si buscas la mejor cámara en un teléfono de precio similar, echa un vistazo, por ejemplo, al Google Pixel 4a.

OnePlus Nord CE: software

Android 11

Dos años de actualizaciones de software, tres años de parches de seguridad

No tiene bloatware

La experiencia software de los móviles OnePlus es de las mejores del mercado desde hace tiempo, porque ofrece un rendimiento consistente y fluido, nada de retrasos o parones extraños y lo más importante: no tiene bloatware. Parece que hoy en día es difícil encontrar teléfonos que no tengan esas molestas aplicaciones preinstaladas. Oxygen OS ofrece bastantes funciones relacionadas con el software, y trae alguna app instalada como Netflix, Amazon o Facebook, pero sin pasarse con demasiadas opciones.

El OnePlus Nord CE viene con la capa Oxygen OS sobre Android 11. La compañía ha confirmado que ofrecerá dos años de actualizaciones para el sistema operativo y tres de parches de seguridad, lo que quiere decir que llegarás a tener al menos Android 13 y parches de seguridad hasta junio de 2024. Sin embargo, también avisamos que últimamente OnePlus a veces tarda un poco en lanzar las actualizaciones.

Oxygen OS trae un montón de opciones de personalización, como modo oscuro para todo el sistema, iconos de terceros, colores, fuentes, etc. Por otro lado, OnePlus ha añadido un botón en la barra de notificaciones que sirve para poner el móvil en silencio, en vibración o con sonido: es evidentemente su manera de darnos la alternativa ahora que han quitado el control deslizante para hacer esto.

Hay un modo Zen que te permite centrarte en lo que estés haciendo, y también viene con un grabador de pantalla instalado. Los botones para la navegación, los permisos y los controles por gestos también se pueden personalizar.

La experiencia del software es consistente tanto para las distintas aplicaciones como para el sistema en general, lo cual es un gran añadido.

En definitiva, el OnePlus Nord CE ofrece la mejor experiencia software de su segmento, quedándose por delante del Google Pixel 4a. Aunque el OnePlus Nord CE no sea el ganador en cuanto al hardware y las especificaciones, la experiencia sotware es tan buena que hace que recomendemos este móvil sin dudas.

OnePlus Nord CE: batería

Batería de 4,500mAh

Wrap Charge 30T Plus, 30W carga rápida

0 a 100% en 60 minutos

El OnePlus Nord CE cuenta con una batería de 4,500mAh, lo cual supone una gran mejora con respecto al OnePlus Nord original, que ofrecía 4,115mAh. La duración de la batería nos pareció excelente. Una carga completa nos duró sin problemas un día entero dándole un uso intenso, y con un uso moderado dura día y medio.

Es la mejor batería que hemos visto en un OnePlus en mucho tiempo.

Hay decir que el procesador Snapdragon 750G también influye en esta gran duración de la batería, al ser eficiente y no consumir mucho.

El OnePlus Nord CE viene con un cargador de carga rápida a 30W en la caja, que se llama Warp Charge 30T Plus y es una nueva versión del típico cargador de la compañía. Tarda unos 60 minutos en conseguir una carga completa, y en media hora alcanza un 60%. No es la carga más rápida del mercado, pero siegue siendo muy respetable.

No cuenta con carga inalámbrica, pero no nos extraña teniendo en cuenta el precio del móvil.

OnePlus Nord CE: audio

Conexión de audio minijack 3.5mm

Solo tiene un altavoz

La conexión de audio minijack es una sorpresa en el OnePlus Nord CE ya que el Nord original no tenía. Lo que sí que se ha mantenido es ese altavoz único en la parte inferior del teléfono. Aun así el sonido es bueno, no tanto como en otros terminales con altavoces duales, pero nos sorprendió el nivel de volumen. Por otro lado, no nos pareció apreciar ninguna distorsión del sonido al poner el volumen al máximo. Un inconveniente a destacar es que es muy fácil tapar accidentalmente el altavoz cuando estás jugando o viendo algo con el móvil en posición horizontal.

El OnePlus Nord CE viene con Bluetooth 5.1 con soporte para los códecs aptX, aptXHD, LDAC, y AAC.

Por último, la calidad de llamada del móvil es extremadamente buena y la cobertura también es perfecta.

¿Debería comprar el OnePlus Nord CE?

Cómpralo si...

Estabas esperando un teléfono de OnePlus asequible De los distintos modelos de la compañía, el OnePlus Nord CE es el que ofrece la experiencia más fluida y buena en general por el menor precio. El precio parte de 299€ por lo que es más económico que el OnePlus Nord original; y cuesta la mitad que el OnePlus 9.

Quieres un móvil que se sienta bien en la mano El OnePlus Nord CE puede que no sea el más compacto del mercado, pero pesa tan solo 170 gramos y tiene un grosor de 7.9mm que hace el móvil sea muy cómodo de llevar en la mano. Su parte trasera curvada también se agradece.

Quieres una buena duración de batería OnePlus no suele destacar en el ámbito de las baterías, pero el OnePlus Nord CE ofrece una duración excelente. Además, cuenta con carga rápida a 30W con lo que podrás obtener una carga completa en 60 minutos.

No lo compres si...

Quieres la mejor cámara La cámara del OnePlus Nord CE es buena, pero hay otros móviles del mismo rango de precio que tienen mejores, por ejemplo el Google Pixel 4a, Redmi Note 10 Pro o el Realme 8 Pro. Además, no cuenta con Estabilización de Imagen Óptica (OIS) ni con cámara macro.

Buscas un móvil gaming Uno de los motivos por el que el Nord CE es tan asequible es su chip. Si buscas un móvil que tenga un buen precio y sea perfecto para el gaming tienes que echar un vistazo al POCO X3 Pro, que es el rey en este campo.

Quieres un teléfono resistente al agua A diferencia de otros móviles de gama media o alta, el OnePlus Nord CE no tiene certificación IP de protección frente al agua y al polvo. Según OnePlus estás protegido frente a salpicaduras porque los puertos y conexiones llevan una capa de protección, pero no hay garantías.

Primer análisis: Junio 2021