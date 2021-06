OnePlus Nord N10 5G: análisis

El OnePlus N10 5G es un smartphone bastante sólido de gama media que en realidad no destaca demasiado teniendo en cuenta la competencia, aparte de una pantalla con una frecuencia de actualización de 90Hz, un conjunto decente de cámaras y una carga rápida de 30W. Lo cierto es que se trata de una excelente versión económica dentro de la experiencia OnePlus, aunque no es el más rápido, ni tiene la mejor duración de la batería, ni captura las mejores fotos dentro de los dispositivos de gama media. Más bien se trata de un teléfono bastante versátil.

Análisis en 2 minutos

El año pasado ya vimos la llegada del OnePlus Nord, así que el N10 5G no es más que una segunda versión del teléfono que persigue un nuevo propósito: ofrecer 5G a un buen precio. Pero para conseguir su objetivo, OnePlus ha tenido que sacrificar ciertos aspectos de sus especificaciones, lo cual lo convierte en un dispositivo menos potente.

Es probable que la mayoría de usuarios no noten cambios, ya que incluso cuenta con cámaras con megapixels ligeramente más altos, aunque pierde su cámara secundaria de gran angular para selfies. Lo mejor es considerar a este smartphone una reorganización de ventajas y funciones para llevar a cabo un papel distinto en el mercado.

Mientras que el Nord consiguió reconquistar el lugar que OnePlus se había hecho en el mercado de smartphones de gama media, el N10 5G parece ser el nuevo dispositivo esencial para la era 5G. Y a pesar de pertenecer a una sub-categoría más reciente, por así decirlo, ya existe bastante competencia como en el caso del Motorola One 5G, el Google Pixel 4a 5G y algunos más.

Sin embargo, la extensión del 5G sigue siendo muy limitada, y aunque las redes han crecido mucho en los últimos años, están todavía empezando a expandirse más allá de las grandes ciudades. Por lo tanto, vale más la pena juzgar al N10 5G por sus méritos como smartphone de gama media, ya que lo cierto es que tiene algunas ventajas sobre sus rivales; es decir: características de gama alta derivadas de los dispositivos insignia de OnePlus.

La principal ventaja es la pantalla con una frecuencia de actualización de 90Hz: si todo funciona bien, esto hace que navegar por la interfaz o de forma online sea una experiencia mucho más fluida y agradable en el N10 5G que en otros teléfonos. Además, también incluye un conjunto de cámaras traseras bastante decente, con un objetivo principal de 64MP, una cámara gran angular y una macro.

La pantalla LCD de 6.5 pulgadas es ideal para ver contenido multimedia o para jugar, y sus altavoces dobles proyectan una calidad de sonido fascinante, aunque también tienes la posibilidad de conectar tus auriculares a través de un puerto de 3.5 mm, si lo prefieres. Por otro lado, el chip Snapdragon 690 y 6GB de RAM no es que formen la combinación más rápida en un dispositivo de rango medio, pero según los benchmarks (y nuestras propias pruebas), no se aprecia que el N10 5G sea más lento que la competencia. Y hay que tener en cuenta también que su almacenamiento de 128GB se puede ampliar, a diferencia de lo que ocurre con el Google Pixel 4a 5G, que tiene su almacenamiento bloqueado.

La batería de 4.300mAh tampoco es la más grande, ya que por ejemplo el Motorola One 5G incluye una batería con capacidad de 5.000mAh. Pero el cargador de 30W del N10 5G hace que su batería funcione de nuevo con más de 50% en tal solo media hora, lo cual, en nuestra opinión, es mucho mejor.

Y en cuanto a calidad de fabricación, el N10 5G se ve y se siente suficientemente elegante, hecho con una parte trasera de plástico de aspecto discreto y una pantalla de vidrio intercalada en un marco de metal que lo hace relucir mucho más que, por ejemplo, la parte posterior de policarbonato del Pixel 4a 5G.

En resumen, el OnePlus N10 5G es un teléfono de gama media bastante completo, incluso sin tener en cuenta la conectividad 5G, y además lo puedes considerar un trampolín hacia buques insignia más "asequibles" como el OnePlus 8T, que tiene mejores especificaciones a un precio equivalente. No obstante, desafortunadamente, se reveló que el N10 5G solo recibirá una actualización en relación al sistema operativo, y como ejecuta Android 10, esto significa que solo llegará hasta Android 11... lo cual supone un gran golpe, puesto que ya te puedes hacer una idea de lo que durará su popularidad en el mercado.

Sin embargo, la verdad es que solo son algunas ventajas lo que distinguen al N10 5G de otros smartphones de gama media, así que no te perderías nada si, en cambio, optaras por el Pixel 4a 5G, apostando por su mejor software de cámara y fotografía nocturna; o el Motorola One 5G, por su batería más grande; o el iPhone SE 2020, aunque solo sea para permanecer en el ecosistema de iOS.

Pero en definitiva, el N10 5G es un gran dispositivo Android a buen precio, con una pantalla más fluida, y una cámara excelente para hacer fotos a la luz del día, si es eso lo que necesitas.

(Image credit: Future)

OnePlus Nord N10 5G: precio y fecha de lanzamiento

Precio del OnePlus Nord N10 5G: 349€

Fecha de lanzamiento del OnePlus Nord N10 5G: 27 de noviembre

OnePlus Nord N10 5G: especificaciones Peso: 190g

Dimensiones: 163 x 74.7 x 8.95mm

Tamaño de pantalla: 6.49 pulgadas

Resolución: FHD+ (2400x1080)

Frecuencia de actualización: 90Hz

Densidad de píxeles: 406ppi

Chip: Snapdragon 690

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128GB (ampliable a 512GB)

Cámaras traseras: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP

Cámara frontal: 16MP

Batería: 4.300mAh

El 9 de noviembre de 2020 se anunció el precio del OnePlus Nord N10 5G y se dijo que llegaría el 20 de noviembre, al menos a varios puntos del mundo. No obstante, la fecha de lanzamiento en España fue el 27 de noviembre, tan solo unos días después; y a un precio de 349€ .

Y esto, además, significa que el Nord N10 5G es algo más barato que el OnePlus Nord, cuyo precio de entrada fue de 399€.

Este smartphone llega justo después del OnePlus Nord N100, un modelo todavía más asequible pero que, comprensiblemente, carece de conectividad 5G.

El Nord N10 5G llega en color "Midnight Ice", un tono azul degradado que se ve claro y no resulta tan llamativo como los tonos "verde espuma de mar" del Nord y el OnePlus 8T. De modo que si prefieres un color más discreto y elegante, el 'Midnight Ice' está bien.

(Image credit: Future)

Diseño

Sin control deslizante, pero con conector para auriculares de 3,5 mm

Material de primera calidad, vidrio delante, plástico atrás; y un marco de metal.

Mide 163 x 74,7 x 8,95 mm y pesa 190g

El OnePlus Nord N10 5G tiene una apariencia sólida de gama media y hereda mucho del Nord. Aunque el N10 5G es un poco más grande (unos pocos milímetros en cada lado), es prácticamente idéntico a su progenitor, aunque carece de alguna que otra característica.

El N10 5G incluye un botón de control de volumen en el lado izquierdo y una tecla de encendido/bloqueo a la derecha, sin embargo no incluye el control deslizante que todos los demás teléfonos OnePlus tienen para alternar y cambiar entre modo silencioso, vibración y sonido. Resulta un poco extraño, aunque suponemos que forma parte de los sacrificios para reducir el precio del N10 5G.

En cambio, el teléfono 5G cuenta con una característica quizás aún más valiosa: un conector para auriculares de 3,5 mm en la parte inferior, a la izquierda del puerto USB-C central. En nuestra opinión, se trata de algo más imprescindible, especialmente cuando hablamos de dispositivos a este nivel de precio.

(Image credit: Future)

El N10 5G tiene un pantalla de vidrio, mientras que la parte trasera es de plástico, con un marco de metal, lo cual al menos le da un aspecto más elegante en comparación con otros teléfonos de gama media. En general, da la sensación de que es más elegante que, por ejemplo, el Google Pixel 4a 5G con su cubierta de policarbonato, aunque no más que el Motorola One 5G con su parte trasera de plástico. Los teléfonos de gama media no es que destaquen por sus materiales.

Teniendo 163 x 74,7 x 8,95 mm y 190g, el N10 5G es más grande y un poco más pesado que muchos dispositivos de la competencia, pero tampoco mucho. Es bastante ancho como para usarlo fácilmente con una mano, pero no es incómodo, y además no tendrás problemas para presionar los botones de bloqueo o el control de volumen.

La parte posterior del N10 5G cuenta con un sensor de huellas dactilares central, el cual es bastante fácil de encontrar sin mirar; la única pega es que tienes que asegurarte de colocar todo el dedo en él, ya que no lee bien las impresiones parciales. No obstante, es más preciso y receptivo que los sensores de huellas dactilares en la pantalla de modelos OnePlus más caros.

El módulo de cámaras en la parte superior izquierda se ve un poco distinto al del Nord; en lugar de en una sola columna, las cámaras del N10 5G se han colocado en un rectángulo casi idéntico al bloque de cámaras del OnePlus 8T.

(Image credit: Future)

Pantalla

Pantalla de 6.5 pulgadas, 20:9, FHD+

Tasa de refresco de 90Hz, pero con tecnología LCD en lugar de LED

El OnePlus Nord N10 5G cuenta con una pantalla LCD de 6.5 pulgadas, adecuada para ver contenido multimedia y jugar. La relación de aspecto 20:9 es más alta que la de otros teléfonos de gama media, pero incluso los teléfonos de la competencia de gama media como el Pixel 4a 5G tienen un formato ligeramente más ancho: 19.5:9.

La pantalla LCD del N10 5G es diferente a la del OnePlus Nord estándar, que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.44 pulgadas.

Afortunadamente, el N10 5G conserva la frecuencia de actualización de 90Hz de su predecesor, lo cual es una ventaja destacable, sobre todo si has utilizado teléfonos OnePlus antes: la pantalla es más fluida al desplazarte por aplicaciones y páginas web que mientras juegas o reproduces contenido multimedia.

Puedes volver a configurarlo a 60Hz (el nivel estándar de los teléfonos) si lo prefieres, lo cual ahorrará batería.

La resolución FHD+ (1080 x 2400) y la pantalla LCD se combinan para lograr una imagen equilibrada: a diferencia de algunas pantallas OLED, las partes oscuras están en sintonía con los colores, aunque no tiene la misma vitalidad que ofrecen algunas pantallas OLED y que tanto nos impresiona.

El panel del N10 5G es compatible con HDR10 Plus, lo cual es otro aspecto inusual en un dispositivo de gama media: en comparación con el Pixel 4a 5G, podemos decir que el N10 5G muestra detalles más nítidos.

La pantalla del N10 5G se rompe por un hueco para la cámara selfie en la parte superior izquierda de la pantalla. No se incluye un sensor de huellas dactilares en pantalla, ya que depende del escáner físico en la parte de atrás, pero sí puedes configurar también el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono.

(Image credit: Future)

Cámaras

4 cámaras traseras: principal, gran angular, macro y monocromática

Cámara frontal para selfies de 16MP

El OnePlus Nord N10 5G hereda algunas de las cámaras que encontramos en el modelo Nord básico, pero pierde algunas funciones. Si bien ambos tienen un grupo de cámaras que incluyen la principal, la gran angular y la macro, el recuento de megapíxeles es diferente, y mientras que el Nord cuenta con una cámara de profundidad de 2MP, el N10 5G opta por un sensor monocromático de 2MP.

El N10 5G tiene un objetivo principal de 64MP f/1.79 (con tamaño de píxel de 0.7µm), lo cual significa que tiene más megapíxeles pero un tamaño de píxel más pequeño que la cámara de 48MP f/1.59 (tamaño de píxel de 0.8µm) del Nord.

No obstante, ambas funcionan de manera muy similar, con opción de 'agrupación de píxeles' para tomar una foto de 64MP (lo ideal si quieres imprimir una imagen a tamaño grande) o una foto de 16MP utilizando HDR para obtener colores dinámicos y la mejor iluminación. Probablemente no notarás mucha diferencia en las fotos que hagas a la luz del día, así que todo esto realmente se trata de si necesitas una foto más o menos densa: hicimos una foto de 16MP y resultó ser de 9MB, mientras que otra imagen exactamente igual, pero de 64MP, tenía 22MB.

El N10 5G tiene la misma cámara gran angular con campo de visión de 119 grados y 8MP que la del modelo Nord estándar, la cual es útil en situaciones en las que necesitas capturar mucho espacio. Sin embargo, lo cierto es que hace fotos bastante más borrosas que la cámara principal, así que al final es mejor utilizarla para objetos cercanos (a menos de 3 metros, por ejemplo) en vez de esperar una foto con buena claridad a distancia.

La cámara macro de 2MP, que se activa al tocar la flor en el modo de fotografía estándar, es buena para acercarse al objeto que quieres fotografiar (el propio teléfono recomienda que te acerques), pero la verdad es que nos costó enfocar a los sujetos.

El sensor monocromático de 2MP f/2.4 toma fotos en blanco y negro, si es lo que quieres, pero también está destinado a aumentar el objetivo principal en su modo nocturno, el cual toma fotos decentes con poca luz siempre que haya un mínimo de luz. Simplemente, no esperes fotos con demasiada claridad, sobre todo si los objetos de la imagen están en partes menos iluminadas.

En general, el N10 5G hace fotos decentes, pero no resultan impresionantes, ya que a veces tiene dificultades para aplicar efectos de profundidad alrededor del sujeto, incluso después de tocarlo repetidamente en la pantalla a través de la aplicación de la cámara. También hay otros modos, como el modo de cámara lenta, la cámara rápida, la cámara panorámica y un modo profesional que te permite cambiar manualmente la configuración.

Todo esto resume las capacidades fotográficas del N10 5G. Por desgracia, no cuenta con un teleobjetivo, lo cual lleva al teléfono a tener que utilizar el zoom digital, que vuelve la imagen granulada con bastante rapidez. Tiene un máximo de 10x, pero te recomendamos que lo mantengas por debajo de 6x, ya que este es el supuesto límite para utilizar bien el HDR; y además te diríamos que no utilices el zoom. Por otro lado, las cámaras pueden grabar vídeos 4K a 30fps y utilizar el modo de cámara super-lenta para grabar en 240fps hasta 720p.

Sin embargo, mientras que el Nord cuenta con dos cámaras frontales (principal y gran angular), el N10 5G tiene un solo objetivo de 16MP. Aquellos que lo dan todo por una buena selfie grupal podrían sentirse bastante decepcionados, pero al resto no creemos que les influya mucho contar con una única cámara frontal.

Muestras de las cámaras

Primero, una comparación básica entre el objetivo principal y la gran angular, además del zoom digital a 5x y el zoom máximo a 10x.

Imagen 1 de 4 (Image credit: Future) Objetivo principal Imagen 2 de 4 (Image credit: Future) Cámara gran angular Imagen 3 de 4 (Image credit: Future) Imagen 4 de 4 (Image credit: Future)

A continuación, una comparación entre el modo de cámara principal de 16MP y el de 64MP. Las fotografías a plena luz del día no muestran muchas diferencias, pero incluso las mínimas variaciones de luz, como la sombra entre los árboles de las fotos que mostramos a continuación, hace que se aprecie la diferencia del HDR en el modo de 16MP.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Future) Modo principal de 16MP Imagen 2 de 2 (Image credit: Future) Modo principal de 64MP

Macro y modo de profundidad, incluyendo una foto de nuestra comida...

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Macro Imagen 2 de 3 (Image credit: Future) Modo de profundidad Imagen 3 de 3 (Image credit: Future) Comida

Y finalmente una comparación del modo nocturno (activado y sin activar), algunas fotos del atardecer y otras nocturnas.

Imagen 1 de 5 (Image credit: Future) Sin modo nocturno Imagen 2 de 5 (Image credit: Future) Con modo nocturno Imagen 3 de 5 (Image credit: Future) Imagen 4 de 5 (Image credit: Future) Imagen 5 de 5 (Image credit: Future)

Rendimiento

Chip Snapdragon 690, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento

Rendimiento decente con pocas ralentizaciones

El OnePlus Nord N10 5G ofrece especificaciones decentes pero tampoco es que sean impresionantes: un Snapdragon 690, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento (ampliable hasta 512GB a través de una microSD).

Estas especificaciones dejan al dispositivo por debajo del Nord, con un Snapdragon 765 y 8GB de RAM, lo cual nos lleva a esperar un rendimiento más pobre en comparación, sobre todo si tenemos en cuenta los teléfonos de gama media que cuentan con el procesador Snapdragon 765, como el Pixel 4a 5G... Sin embargo, según los benchmarks, el N10 5G funciona mejor que estos teléfonos, con una puntuación Geekbench 5 de de 1847 en comparación con el Pixel 4a 5G, que obtuvo una puntuación de 1614 en la misma prueba.

Ya sea navegando por distintos medios o soportando sesiones extensas de juegos, el Nord N10 5G da la talla. Es uno de los primeros teléfonos con capacidad 5G que probamos con el Snapdragon 690, y ha demostrado ser capaz. Tan solo hemos detectado un pequeño problema al cambiar entre aplicaciones, lo cual no se siente como una experiencia fluida y completa, pero más bien ha sido algo puntual.

Lo cierto es que obtuvimos un resultado Geekbench 5 ligeramente más alto cuando probamos el Nord (con 12GB de RAM), el cual obtuvo una puntuación de 1877, pero la diferencia no es lo bastante significativa como para lamentar la falta de un chip Snapdragon 765 en el N10 5G.

El Nord N10 5G es un dispositivo 5G, con conectividad a redes 5G sub-6, que la mayoría de los operadores admiten.

El N10 5G ejecuta Android 10, un buen sistema operativo, por supuesto, pero dado que Android 11 se lanzó públicamente hace meses, resulta un poco molesto comprar un producto lanzado a finales de año sin contar con la actualización más reciente del software.

No obstante, funciona muy bien con la capa OxygenOS 10.5 de OnePlus, que ofrece una experiencia excelente de Android, aplicaciones personalizadas (con un administrador de archivos especialmente útil) y un modo gaming que ofrece más potencia gráfica y silencia las notificaciones.

(Image credit: Future)

Batería

Batería decente de 4300mAh y carga rápida de 30W

La batería del Nord N10 5G puede durar un día completo (y a veces más)

El OnePlus Nord N10 5G cuenta con una batería decente de 4.300mAh, más grande que la capacidad de batería de 4.115mAh del modelo Nord básico, y muy por encima de la capacidad de batería de 3.885mAh del Pixel 4a 5G, pero al mismo tiempo, está por debajo de algunos otros teléfonos de gama media: el Motorola One 5G, por ejemplo, ofrece una batería de 5.000mAh.

Haciendo uso normal del dispositivo, incluyendo alguna que otra hora jugando o reproduciendo contenido multimedia y navegando por Internet, se espera que el N10 5G dure un día completo (y tal vez más) antes de tener que cargarlo, aunque no dura tanto como el OnePlus 8 o el 8 Pro.

Por suerte, el Nord N10 5G cuenta con un cargador rápido WarpCharge 30T en la caja, como los modelos más caros de la empresa. Esto hizo que el teléfono pasara de 0% a un 55% de carga en tan solo 30 minutos.

El 30T puede parecer inferior en comparación con el cargador de 65W que incluye el OnePlus 8T, pero en realidad una capacidad de carga máxima de 30W supera las tasas de carga de muchos otros teléfonos de gama media: el Motorola One 5G, por ejemplo, se carga a 15W.

Sin embargo, el N10 5G no cuenta con capacidad de carga inalámbrica, pero tampoco suele ser una característica que se encuentre a menudo en los teléfonos de gama media.

Cómpralo si...

Quieres un modelo 5G con todo lo esencial

El OnePlus N10 5G es un todoterreno en lo que respecta a los modelos 5G de la competencia.







Te conformas con hacer fotos a la luz del día

El OnePlus N10 5G tiene un amplio conjunto de cámaras y modos de fotografía, pero no cuenta con un buen modo nocturno precisamente. Si solo haces fotos de día, el N10 5G será suficiente.







Quieres una pantalla de 90Hz

Quizás la mejor característica del OnePlus N10 5G sea su pantalla de 90Hz, una característica premium que no suele ser muy común dentro de los smartphones de gama media.



No lo compres si...

Quieres hacer las mejores fotos posibles a este precio

El N10 5G hace buenas fotos, pero el Google Pixel 4a y el 4a 5G son los mejores teléfonos respecto a fotografía a este nivel de precio.



Quieres grandes especificaciones

El N10 5G cuenta con especificaciones bastante decentes, pero no son las mejores que puedes obtener a ese precio, ya que la mayoría de smartphones de gama media cuentan con un chip Snapdragon 765 y 6GB de RAM o más.

Quieres más batería

El N10 5G no tiene la mejor batería del mercado. Si buscas mayor duración de la batería, prueba el Motorola One 5G, que cuenta con una batería de 5.000 mAh.

Analizado por primera vez: Noviembre 2020