Quiero este generador solar de Jackery para sobrevivir al apocalipsis

No puedo culpar a Jackery por colocar la promoción de su generador solar estrella en la IFA 2022 de Berlín junto a una maqueta de caravana gigante. Ese es el gancho: compra un generador solar y llévatelo de acampada.

Ya basta con el cuento de la acampada. Todos sabemos en qué consisten estos dispositivos ecológicos para obtener energía: son herramientas de supervivencia.

¿Crees que estoy de broma? Mira las noticias. Incendios, volcanes, tormentas, guerra en Ucrania... Los cortes de electricidad podrían llegar sin previo aviso. Necesitamos una energía fiable y no depender de sistemas alimentados por combustibles fósiles.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Estos eran los pensamientos que me rondaban por la cabeza mientras observaba a Ricky Ma, jefe de marketing de Jackery en Europa, explicar el 'boom' de las acampadas y otras actividades al aire libre durante la pandemia y el desarrollo por parte de su empresa, de 10 años de antigüedad, de una serie de generadores y paneles solares y otras tecnologías respetuosas con el medio ambiente (incluido un molino de viento personal que genera electricidad).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pero la estrella de este espectáculo (y realmente fue un espectáculo, con break-dancers y una cantante alemana que interpretó canciones populares americanas) fue el nuevo Generador Solar 1000 Pro de Jackery.

He visto unos cuantos de paneles solares portátiles, aunque diré que los de Jackery son más ligeros y elegantes que la mayoría, pero no muchos generadores solares. Y este tiene unas especificaciones impresionantes:

1002wh de capacidad

230V, entrega de energía dual de 100W

Carga rápida

Puertos USB-C

Opción de carga de corriente

Pero lo más importante es que la caja portátil puede cargarse en menos de dos horas utilizando cuatro de los paneles de carga solar de Jackery. La marca nos dijo que esto funciona incluso en un día nublado.

¿Es pesada? Sí. Cogí la caja de 11,3 kg y me sorprendió su peso. No es algo que me gustaría llevar a la montaña. Sin embargo, ¿ponerlo en el exterior de mi casa después de perder la electricidad durante un apagón, una corte de luz o una tormenta? Sin lugar a dudas.

¿Es grande? Con 33 x 25 x 25cms, sí. Sin embargo, me encantó la foto que mostró Jackery de alguien usando el generador del tamaño de una panera en su mesita de noche. Creo que yo preferiría conectar el generador a un cable de extensión.

Con 46 decibelios, el Generador Solar 1000 Pro de Jackery es la mitad de ruidoso que un generador diesel, pero no es silencioso.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A 1.270€ al cambio, también es el doble de caro de un generador alimentado por combustibles fósiles, y eso sin incluir el coste de los paneles solares, que probablemente te costarán cientos de euros cada uno.

Por otra parte, los precios de los combustibles siguen estando por las nubes y, en caso de catástrofe, el gasóleo y la gasolina pueden ser difíciles de conseguir. ¿Y la luz del sol? Por lo general, en nuestro país tenemos de sobra.

Mientras recorro los pasillos de la IFA de Berlín y las empresas hablan de aparatos sostenibles y respetuosos con el planeta, veo el subtexto. La Tierra está hecha un desastre y necesitamos proteger no sólo nuestros bolsillos de los caros costes energéticos, sino a nosotros mismos de un mundo imprevisible.

No oirás a empresas como Jackery lanzar sus productos con eslóganes como "¡Prepárate para lo peor!" o "¡Al menos seguirás teniendo energía!", pero tienen que saber lo tenemos en mente. Al menos yo no me lo quito de la cabeza y puede que me prepare comprando uno de estos generadores de energía solar.