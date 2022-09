Las cámaras GoPro están a punto de recibir su mayor revolución en años

Las cámaras de acción de GoPro han seguido un ciclo de actualización predecible durante los últimos años, pero eso está a punto de cambiar según un nuevo e intrigante teaser: el vídeo confirma que la Hero 11 Black se lanzará en dos tamaños diferentes.

El inusual y revelador tráiler de GoPro nos da algunas pistas sobre lo que podemos esperar de su próximo lanzamiento, que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 15:00 (hora de Madrid). Por primera vez desde la llegada de la GoPro Session original en el 2015, veremos su cámara de acción insignia llegar en dos factores de forma: una Hero 11 Black y una hermana mini.

Recientes filtraciones de WinFuture han sugerido que un modelo Hero 11 Black Mini está en camino. Y parece que GoPro está tratando de apropiarse de los rumores mediante la publicación de un video teaser que más o menos anuncia la cámara de acción compacta, junto con un modelo más estándar que se parece mucho a una GoPro Hero 10 Black (opens in new tab).

La Hero 11 Black Mini, si es que así se llama la cámara de acción compacta, parece que podría ser la sucesora espiritual de la GoPro Hero Session, que se lanzó por primera vez en el 2015 y se dejó de fabricar tres años después.

Según el cartel que aparece en la web de GoPro, la Mini no será tan pequeña como la Session, que tiene forma de cubo (ver más abajo) y pesaba solo 74 gramos. Pero eso podría ser algo bueno desde el punto de vista de la usabilidad, ya que la GoPro Hero 5 Session sufría de una escasa duración de la batería y de un manejo incómdo de los controles.

En su lugar, parece que la Mini será simplemente una Hero 11 Black sin sus pantallas frontal y trasera, lo que significa que debería (según WinFuture, al menos) traer el mismo nuevo sensor y potencia de procesamiento. Sin embargo, es probable que las dos cámaras de acción tengan baterías diferentes, así que tendremos que esperar para ver cómo afecta esto a sus respectivos tiempos de funcionamiento.

¿El renacimiento de la Session?

La antigua GoPro Hero4 Session (izquierda) sigue pareciendo un poco más pequeña que la nueva cámara de acción compacta de GoPro (derecha). (Image credit: Future)

La llegada de un nuevo formato Hero coincidiría con los comentarios que GoPro hizo a principios de este año sobre la expansión de nuevos "tipos" de cámaras de acción.

Durante una llamada de beneficios transcrita por el sitio web financiero The Motley Fool (opens in new tab), el CEO de GoPro, Nick Woodman, dijo que "a finales del 2022, planeamos aumentar nuestra oferta de hardware de los dos tipos de productos que tenemos hoy, Hero y Max, a cuatro productos de cámara distintos".

Parece que esos cuatro productos distintos serán la Hero 11 Black, la Hero 11 Black Mini, la Max y la Hero 10 Black Bones, que es un modelo apto para drones que actualmente sólo está disponible en Estados Unidos. Al parecer, este no será el final de la reorganización de GoPro, ya que Woodman añadió que "esperamos ampliarlo aún más a finales del 2023".

Todo esto supone un cambio para GoPro, que ha estado racionalizando su oferta desde la GoPro Hero 8 Black en un intento de mantenerse en su terreno de las cámaras de acción. Sin embargo, con el iPhone 14 introduciendo un nuevo "Modo Acción" estabilizado, parece que GoPro quiere volver a darnos opciones más especializadas.

¿Para quién será esta nueva cámara de acción Mini? Tendremos que esperar hasta el 14 de septiembre para saberlo con certeza, pero con la Hero 10 Black Bones cubriendo las cámaras de los drones, parece probable que gustará a cualquier persona que quiera montar una GoPro en su casco, por ejemplo, ciclistas, ciclistas de montaña, y surfistas. Esperemos que su precio también se corresponda con su formato pequeño.