GoPro Hero 11 Black: precio, características y primeras impresiones al probar la nueva cámara de acción

GoPro Hero 11 Black: especificaciones Sensor: 1/1.9 pulgadas (8:7 relación de aspecto)

Vídeo (resolución máxima): 5K/60p

Vídeo (tasa de bit): 10-bit o 8-bit

Vídeo (cámara lenta): 4K/120p

Fotos: 27MP

Estabilización: HyperSmooth 5.0

Batería: GoPro Enduro

Procesador: GP2

La GoPro Hero 11 Black es el nuevo modelo insignia de esta gama de cámaras de acción que se remonta a 2005. No es una mejora mejora respecto a la GoPro Hero 10 Black (opens in new tab), que por cierto seguirá a la venta por un precio de 499.99€ (o 399.98€ si te suscribes a GoPro). Ahora bien, la nueva Hero 11 Black viene con un nuevo sensor de 1/1,9 pulgadas que aporta algunos trucos nuevos que la harán especialmente atractiva para los creadores de contenidos de redes sociales y para aquellos a los que les gusta graduar el color de sus vídeos.

Ese nuevo sensor se ha incorporado principalmente para aumentar la versatilidad de la Hero 11 Black, más que su calidad de imagen. Como tiene una relación de aspecto casi cuadrada de 8:7, puedes exportar vídeos en varios formatos, como por ejemplo, 9:16 para TikTok e Instagram, sin perder calidad ni resolución. Esto convierte a la Hero 11 Black, y potencialmente a su nueva hermana, la Hero 11 Black Mini, en la mejor cámara de acción para grabar vídeos para redes sociales.

Esta inusual relación de aspecto permite también otros efectos nuevos. Hay un nuevo objetivo digital gran angular "HyperView", que ofrece el equivalente a una distancia focal de 12mm. Y más útil todavía es la llegada del Bloqueo del horizonte, que mantiene el horizonte nivelado incluso cuando se gira la cámara a 360 grados (y que antes solo era posible con el módulo de la lente Max). Bueno, siempre y cuando no estés grabando en modos como 5,3K/60p o 4K/120p, en los que se aplicará la Alineación con el horizonte.

La otra novedad de la Hero 11 Black es la compatibilidad con el vídeo de 10 bits. Esta característica solo se encuentra normalmente en las mejores cámaras de vídeo, por lo que es una impresionante inclusión para una GoPro. La profundidad de bits de un vídeo describe el número total de gradaciones de color posibles, y los 10 bits ofrecen mucho más que los 8 bits estándar de las GoPro anteriores. Esto facilita a los editores de vídeo el ajuste de las secuencias y evita problemas como las bandas de color en los cielos, especialmente cuando se graba con el perfil de color "plano" de GoPro.

(Image credit: Future)

En otros aspectos, la GoPro Hero 11 Black es más bien una versión retocada de su predecesora, la Hero 10 Black. Hay nuevos y prácticos modos "Fácil" y "Pro" en los menús, el primero de los cuales ofrece una experiencia de apuntar y disparar. También puedes grabar vídeos TimeWarp 3.0 (que en realidad son secuencias time-lapse con estabilización HyperSmooth) en resolución 5.3K, en vez de 4K. Ahora bien, aparte de las nuevas opciones de relación de aspecto (puedes elegir entre 16:9, 4:3 u 8:7 en la cámara, u otras utilizando la aplicación Quik), las resoluciones y las opciones de velocidad de fotogramas son las mismas que antes. Esto significa que puedes grabar vídeos a cámara lenta en 5,3K/60p o 4K/120p.

Pero aunque estas últimas cosas se hayan mantenido igual, la Hero 11 Black trae algunos trucos nuevos de time-lapse. Ahora puedes encontrar las opciones Estelas de estrellas, Pinturas de luz y Estelas de luces de vehículos en el menú, que son modos nocturnos nuevos que te ayudarán a llevar tus secuencias a un nuevo nivel.

También viene con la batería Enduro de GoPro incluida en tu compra, que antes tenías que comprar por separado. Esta batería aumenta los tiempos de grabación hasta en un 38% con respecto a la batería anterior de GoPro (dependiendo del modo que utilices), y hace que sea más fiable en condiciones de frío extremo. En el tiempo que hemos estado probando la nuevo GoPro Hero 11 Black, también cabe señalar que no hemos experimentado ningún problema de sobrecalentamiento importante, que algunos usuarios reportaron cuando usaron una batería estándar en la Hero 10 Black.

En general, la Hero 11 Black no es una mejora espectacular respecto a su predecesora, pero es la cámara de acción con más funciones y más fácil de usar que puedes comprar, y la mejor si grabas muchos contenidos para las diferentes plataformas y redes sociales (con diferentes relaciones de aspecto) como YouTube y TikTok. Pero también tiene algunas limitaciones conocidas, como el rendimiento en escenarios de poca luz y un audio integrado bastante mediocre. Queremos hacer más pruebas antes de dar nuestro veredicto final, pero de momento ya podemos ir contándoos nuestras primeras impresiones sobre la GoPro Hero 11 Black.

GoPro Hero 11 Black: precio y fecha de lanzamiento

La GoPro Hero 11 Black tiene un precio de 449.98€ si te suscribes a GoPro, o de 549.99€ sin suscripción.

Las ventajas que te ofrece la suscripción a GoPro (opens in new tab)son:

Si te estás preguntando si merece la pena suscribirse, la verdad es que solo puedes salir ganando, al menos durante el primer año. La suscripción cuesta 49.99€ al año, y se puede cancelar en cualquier momento.

La esperanza que tiene GoPro es que te encariñes de la utilidad de las funciones de su servicio en la nube, como las copias de seguridad automáticas y los vídeos destacados, y que por eso luego sigas suscrito. Sea como sea, antes de que pase el primer año, tendrás que decidir cómo de útiles te resultan esas funciones, antes de que la suscripción se renueve automáticamente.

Pero vamos, gastar la suscripción de un año, que cuesta 49.99€, si así ahorras 100€ en la cámara, pues merece la pena: ahorras 50€ y te llevas un año de estos servicios de GoPro.

Precios en España de las GoPro Hero Modelo Precio (con suscripción GoPro) Precio (sin suscripción GoPro) GoPro Hero 11 Black 449.98€ 549.99€ GoPro Hero 11 Black Edición para creadores 659.98€ 779.99€ GoPro Hero 11 Black Mini 349,98€ No lo han anunciado todavía GoPro Hero 10 Black 399.98€ 499.99€

La Hero 11 Black está disponible desde el lanzamiento en dos opciones de compra distintas (cosa inusual, ya que normalmente la segunda suele llegar más tarde). Hablamos de la GoPro Hero 11 Black Edición para creadores, que te resultará interesante si eres un vlogger, ya que incluye una empuñadura con batería (que promete más de cuatro horas de grabación en 4K por carga), además de un módulo de foco LED, y un módulo multimedia (que incluye un micrófono direccional, una entrada para micrófono externo y un puerto HDM). Por supuesto, también trae la batería Enduro que también se incluye ahora con la opción de compra básica.

Esta Edición para creadores cuesta 659.98€ con tu suscripción a GoPro, o 779.99€ sin suscripción.

Pero más interesante todavía es el nuevo modelo GoPro Hero 11 Black Mini. Se trata básicamente de una Hero 11 Black estándar, pero sin la pantalla frontal y la trasera. Su precio con suscripción es de 349,98€, y la compañía todavía no ha confirmado cuál será su precio en España sin suscripción. La GoPro Hero 11 Black Mini se pondrá a la venta un pco más tarde, el 25 de octubre.

Si quieres gastar menos dinero, podría interesarte comprarte la GoPro Hero 10 Black anterior, cuyo precio de venta es de 399.98€ si te suscribes a GoPro, o 499.99€ sin suscripción.

GoPro Hero 11 Black: diseño

Exactamente el mismo tamaño y diseño que la GoPro Hero 10 Black

La lente es igual de impresionantemente resistente frente a los arañazos que antes

Nuevos modos "Fácil" y "Pro"

Si te cuesta distinguir la Hero 11 Black de su predecesora, es normal, ya que parecen idénticas.

Por primera vez desde hace un tiempo, GoPro no ha hecho ningún cambio de diseño notable en su cámara de acción insignia. La Hero 10 Black al menos vino con un nuevo revestimiento en su lente que repele el agua y mejora la resistencia a los arañazos. Pero esta vez, el único retoque en el diseño ha sido la inclusión de la batería Enduro de GoPro de serie.

En la Hero 10 Black y la Hero 9 Black, desde noviembre de 2021, esta batería se podía comprar por separado, y está genial que ahora la incluyan en la compra... pero no termina de ser exactamente una nueva característica. Sea como sea es una adición bienvenida, dada su capacidad de aumentar la duración de la batería en algunos casos hasta en un 38% y de funcionar de forma fiable en situaciones de frío extremo.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

Por lo demás, la Hero 11 Black es físicamente la misma GoPro que hemos conocido y que nos ha encantado de las últimas generaciones. Para resumir, esto significa que es una pequeña y resistente cámara que es resistente al agua hasta 10 metros sin funda. Hay una pantalla LCD frontal de 1,4 pulgadas para los vloggers, que ahora es más fluida que cuando apareció por primera vez en la Hero 9 Black, gracias a las velocidades de fotogramas que se consiguen gracias al procesador GP2. Y en la parte trasera se encuentra la habitual pantalla táctil de 2,27 pulgadas, que responde muy bien, aunque está un poco anticuada.

Esta experiencia con la pantalla táctil es una gran mejora respecto a la que ofrecía la Hero 9 Black, lo que se debe en gran medida al procesador GP2 que debutó en la Hero 10 Black. Y la interfaz de usuario se beneficia ahora de la inclusión de los nuevos modos "Fácil" y "Pro".

Si pones la Hero 11 Black en el modo "Fácil", podrás disfrutar de una rápida y sencilla experiencia de apuntar y disparar, sin control sobre las resoluciones ni las velocidades de fotogramas. Sin embargo, los usuarios experimentados de GoPro querrán la experiencia "Pro", que incluye una serie de preajustes y controles ProTune que permiten decidir la tasa de bits, los perfiles de color y, por su puesto, cambiar a ese nuevo y maravilloso modo de 10 bits (cuando se graba en resolución 4K y superior).

(Image credit: Future)

En el tiempo que llevamos probando la Hero 11 Black hemos podido comprobar que es una compañera maravillosa y bien pulida. Está lista para funcionar a los cinco segundos de pulsar el botón de encendido, igual que la Hero 10 Black y tres segundos más rápido que la Hero 9 Black. La lente tiene una gran resistencia a los arañazos: durante un paseo en bicicleta por la montaña, golpeamos la carcasa de la Hero 11 y el cristal permaneció completamente intacto.

La Hero 11 Black también es súper fácil de montar en bicicletas y cascos, aunque quizás no sea tan hábil como la DJI Osmo Action 3 en este sentido. Aquellos que quieran montar su cámara de acción de forma habitual en la cabeza puede que les interese más la Hero 11 Black Mini, que ofrece la misma potencia de disparo en un cuerpo más pequeño y sin pantalla. Estamos deseando poder probar también la nueva Mini, la verdad, y cuando lo hagamos os contaremos qué nos ha parecido.

GoPro Hero 11 Black: características y funciones

Un sensor más grande, de 1/1.9 pulgadas, que tiene una relación de aspecto 8:7 perfecta para los vídeos en vertical

Nuevo modo de color de 10 bit que les da a los creadores una mayor flexibilidad para la gradación del color

La función de Bloqueo del horizonte está disponible ahora en varios modos de vídeo

Las grandes diferencias entre la Hero 11 Black y la Hero 10 Black (opens in new tab) las encontramos en el interior. El cambio más significativo es el nuevo sensor de 1/1.9 pulgadas de GoPro, que tiene una inusual relación de aspecto de 8:7.

El nuevo sensor permite conseguir fotos de 27MP, en vez de los 23MP de la Hero 10 Black. Pero este cambio no tiene tanto que ver con la calidad de la imagen como con la flexibilidad que aporta su relación de aspecto casi cuadrada.

De forma similar a lo que ocurre con cámaras como la Panasonic Lumix GH6, la forma del sensor de la Hero 11 Black la hace mucho mejor para crear vídeos de distintas relaciones de aspecto a partir de una sola toma, especialmente vídeos verticales para TikTok e Instagram.

(Image credit: Future)

GoPro ha añadido 4MP de resolución vertical respecto al sensor de la Hero 10 Black, y ambas cámaras comparten la misma resolución horizontal. Esto significa que el nuevo buque insignia de GoPro sigue grabando vídeos estándar de 5K/60p en 16:9 o 4:3, pero también permite grabar en un modo "de marco completo" 8:7 y exportar los clips posteriormente en otros formatos como 9:16 utilizando la aplicación Quik.

La ventaja de este enfoque es que, en lugar de realizar un recorte de un fotograma horizontal, sigues manteniendo una calidad de imagen muy alta con las exportaciones verticales. Por ejemplo, si grabas en 8:7 y exportas un vídeo vertical en 9:16 a partir de ese metraje, su resolución será aproximadamente un 20% superior a la de 4K. Por lo tanto, esta función es sin duda de gran utilidad para los creadores de redes sociales, especialmente para aquellos que publican en varias plataformas con estilos diferentes como YouTube y TikTok.

El espacio libre adicional de este sensor "más alto" también aporta algunas ventajas más. Hay una nueva lente digital HyperView, que funciona especialmente bien para las grabaciones inmersivas y envolvente en "primera persona". Además, la nueva función de Bloqueo de horizonte (que antes solo estaba disponible con el módulo de lente Max) mantiene las imágenes perfectamente niveladas, incluso cuando se gira la cámara 360 grados.

(Image credit: Future)

El Bloqueo del horizonte no está disponible cuando grabas en 5K/60p, 4K/120p, 2.7K/240p o 1080/240p. En esos caso, la Hero 11 Black usa la Alineación con el horizonte (que solo es capaz de nivelar el horizonte en un ángulo de hasta 27 grados). Además, tienes que grabar con la lente lineal, que tiene un campo de visión relativamente estrecho frente al tradicional ojo de pez de GoPro. Sea como sea, esta función es muy impresionante y muy beneficiosa si haces muchos movimientos de rotación, como durante un vuelo con traje aéreo.

La estabilización de la Hero 11 Black también ha mejorado en los vídeos con relación de aspecto 4:3 e incluye un nuevo ajuste de AutoBoost, que solo aplica HyperSmooth cuando la cámara detecta que es realmente necesario al haber suficientes sacudidas.

La otra gran novedad, junto con el nuevo sensor de 8:7, es la inclusión de la grabación de vídeos en 10 bit en la Hero 11 Black. Es algo que vemos en una GoPro por primera vez, y es una adición útil para los fotógrafos experimentados a los que les gusta corregir el color de sus vídeos a posteriori. Más que producir una mejora instantánea en la calidad del vídeo, el vídeo de 10 bits permite realizar ajustes más finos en la postproducción gracias a los matices de color adicionales disponibles (los 10 bits tienen más de mil millones de matices de color, frente a los 16,7 millones de los 8 bits).

(Image credit: Future)

Teniendo en cuenta que GoPro es conocida por su sencillez a la hora de apuntar y disparar, resulta un poco rara la inclusión de esta función. También choca con el hecho de que GoPro no ofrezca ningún software de edición de escritorio, ya que dirige a todo el mundo hacia su aplicación Quik. Pero bueno, sin dudas, es algo que gustará a los fotógrafos profesionales.

Las últimas mejoras de la Hero 11 Black respecto a su predecesora que podemos comentar están en las secuencias time-lapse. En los menús, encontrarás nuevos "efectos nocturnos" llamados Estelas de estrellas, Pinturas de luz y Estelas de luces de vehículos. De momento solo hemos tenido tiempo de probar el primero, pero es un modo divertido que da a la Hero 11 un poco más de versatilidad. Si te gusta el modo TimeWarp de GoPro, que es una función que graba vídeos secuenciales estabilizados, ahora también puedes grabarlos en resolución 5,3K, en lugar de estar limitado a 4K.

Todas estas nuevas características están muy bien, pero ¿qué es lo que no encontramos en la Hero 11 Black, y que nos hubiera gustado que ofreciera? Pues bien, las opciones de audio son las mismas que antes, lo que significa que son bastante limitadas. Si quieres algo parecido a un audio decente, tendrás que invertir en el adaptador de micrófono Pro de 3,5 mm o, mejor aún, en el módulo multimedia de GoPro.

A pesar de su sensor más grande, la verdad es que la GoPro Hero 11 Black no es una gran cámara en escenarios de poca luz. Esto se debe a que el sensor adicional está destinado principalmente a darte opciones adicionales de relación de aspecto, en vez de mejorar notablemente las capacidades de captación de luz de la cámara. Si necesitas una cámara de acción que sea más potente con poca luz, echa un vistazo a la Insta360 One R de 1 pulgada.

GoPro Hero 11 Black: calidad de vídeo y de imagen

Las mismas resoluciones máximas de 5,3K/60p y 4K/120p que su predecesora

Mayor tasa de bits máxima de 120 Mbps (100 Mbps en la Hero 10 Black)

La transmisión en directo sigue limitada a 1080p

Más allá del nuevo modo de color de 10 bit, la Hero 11 Black no trae ninguna mejora importante en la calidad de imagen con respecto a su predecesora, pero hay un par de pequeños retoques.

En primer lugar, la tasa de bits máxima de la cámara se ha incrementado a 120 Mbps, frente a los 100 Mbps de la Hero 10 Black. Esto no significa necesariamente un aumento notable de la calidad de vídeo, ya que otros factores, como la resolución y la velocidad de fotogramas, tendrán un efecto mas importante, pero sí que da a la Hero 11 Black un techo más alto que podría ayudar en escenas más complejas.

Por otro lado, ahora también podrás conseguir fotos de 24,7MP a partir del vídeo 5,3K 8:7 de la Hero 11 Black, en comparación con las fotos de 19,6MP de su predecesora a partir del metraje 5K 4:3. Pero lo que más se notará en el resultado final serán las funciones añadidas, como la posibilidad de grabar secuencias TimeWarp en resolución 5,3K.

Aunque los 10 bits son una mejora para aquellos que se conforman con disparar en el perfil de color "plano" de GoPro y graduar el color del material resultante, la realidad es que la mayoría de los usuarios de GoPro quieren una experiencia sencilla que permita simplemente apuntar y disparar. Y al igual que la Hero 10 Black, este nuevo modelo ha ajustado la configuración predeterminada para crear un estilo más natural y agradable.

Este perfil "Natural", que se sitúa junto al perfil "Plano" y al "GoPro", que es más llamativo, produce buenos resultados sin demasiada saturación, mientras que la nitidez ahora se reduce a "media" por defecto (una gran decisión). En general, el vídeo generado por la Hero 11 Black sigue siendo de lo mejor que se puede encontrar en una cámara de acción, y se une a lo que es sin duda la mejor experiencia de usuario para los principiantes.

Aunque es tentador aumentar la resolución a 5K/60p, hay que tener en cuenta las limitaciones que esto conlleva en cuanto a modos de estabilización y sobrecalentamiento. Aun así, no hemos encontrado ningún problema de sobrecalentamiento durante nuestras pruebas, y la Hero 11 Black ha durado unos decentes 58 minutos y 12 segundos al grabar 5K/30p de forma continua. Y aunque las velocidades de fotogramas más altas, como 4K/120p, pueden hacer que la Hero 11 Black se caliente, es poco probable que necesites grabarlas continuamente.

Estos ajustes de cámara lenta producen un vídeo de aspecto bastante suave, pero aun así sale lo suficientemente bien si se graba con una luz decente. Y son los efectos como Bloqueo de horizonte y HyperSmooth los que son más importantes para el resultado final, dada su capacidad para ayudarte a crear vídeos que simplemente no son posibles en los smartphones.

GoPro Hero 11 Black: primer veredicto

El año pasado dijimos que la GoPro Hero 10 Black era la mejor cámara de acción para redes sociales, pero ahora ese título le corresponde a su sucesora, la GoPro Hero 11 Black.

El último buque insignia de GoPro no sube mucho el listón en cuanto a calidad de imagen, pero es el modelo Hero más versátil que hemos probado gracias a su nuevo sensor. La capacidad de exportar vídeos en varias relaciones de aspecto sin comprometer la calidad significa que será especialmente atractiva para aquellos que publican contenidos en varias plataformas de redes sociales.

(Image credit: Future)

Es una pena que la Hero 11 Black no haya aportado ninguna mejora real en el audio o en el rendimiento con poca luz. Pero, sin duda, es la cámara de acción más pulida y fácil de usar que existe, y a pesar de la útil inclusión de una opción de vídeo de 10 bits, sigue siendo una cámara de bolsillo perfecta para principiantes.

Antes de dar nuestro veredicto final y nuestra puntuación, queremos pasar más tiempo utilizando la Hero 11 Black, especialmente con la aplicación Quik actualizada que aporta nuevas funciones como la edición automática de vídeos. Pero de momento, hay muchas posibilidades de que este nuevo modelo se convierta en la mejor GoPro para la mayoría de la gente, a pesar de que cueste más que la Hero 10 Black.