6 errores comunes que debes evitar este Black Friday

No se puede negar que las ofertas del Black Friday son muy emocionantes, sobre todo si has estado esperando todo el año para hacerte con ese dispositivo que tanto ansías.

Sin embargo, es fácil dejarse llevar por esa emoción y tomar una mala decisión de compra, y ahí es donde entramos nosotros. Somos expertos en ofertas y nos pasamos todo el año revisando productos, evaluando su valor y manteniendo el pulso para ver cuándo una oferta excelente hace bajar el precio.

Para ayudarte a sacar el máximo partido al Black Friday, nuestro panel de expertos en ofertas ha elaborado esta lista de los errores más comunes que vemos cometer a la gente cada año y algunos consejos para evitar que este año malgastes el dinero que tanto te ha costado ganar.

1. Comprar a marcas desconocidas

Todas las marcas tecnológicas tienen que empezar en algún sitio y, a veces, encontrarás la oferta perfecta en tecnología para el Black Friday de una empresa de la que nunca antes habías oído hablar. Puede que sea una compra fantástica, y además habrás ayudado a esta pequeña marca en su camino hacia el dominio mundial.

Lamentablemente, la mayoría de las veces, las marcas sin nombre son desconocidas por una razón. Los aparatos que fabrican se parecen a los auténticos. Tal vez hayan replicado un Apple Watch, fabricado un smartphone que parece tan bueno como tu mejor Samsung Galaxy o construido una freidora de aire al estilo Ninja. Sin embargo, hay que fijarse bien en las especificaciones, porque las marcas sin nombre suelen escatimar utilizando los componentes más baratos u omitiendo algunos por completo. Un "Apelgüoch" de 49€ no será tan bueno como uno de verdad.

En otros casos, el equipo tecnológico puede parecer tan bueno como un producto de una gran marca, pero cuando lo recibes ves que es el doble de grande y, lo que es peor, está mal fabricado.

Por último, lee las críticas. ¿En qué medida apoyan estas pequeñas marcas a las personas que compran sus productos? ¿Están satisfechos los clientes? Investiga un poco antes de lanzar tu dinero a esa marca.

2. Creerse las reseñas falsas

Esto es tan común que tenemos un artículo entero dedicado a enseñarte cómo detectar reseñas falsas en Amazon, pero es una de las formas más fáciles de ser engañado durante el Black Friday.

Algunos minoristas son mejores que otros a la hora de moderar las reseñas falsas, pero siendo Amazon en particular el mayor mercado de Internet, incluso la propia empresa ha confesado que tiene dificultades para combatir las reseñas falsas.

La mejor manera de protegerse en este caso es investigar y no limitarse a tomar al pie de la letra la calificación general por estrellas. Lee las reseñas, comprueba que no contengan un lenguaje excesivamente promocional ni errores, busca opiniones equilibradas entre 3 y 4 estrellas e investiga tanto las marcas como los perfiles de los reseñadores para ver hasta qué punto son una fuente fiable.

(Image credit: Future)

3. No comprobar las especificaciones del hardware

En la carrera por encontrar la mejor oferta en el Black Friday, es posible que tu atención se vea atraída por enormes recortes de precios y precios mínimos históricos, pero siempre debes leer la letra pequeña, especialmente cuando se trata de especificaciones de hardware.

En anteriores Black Fridays, hemos visto cómo grandes marcas ofrecían ofertas que, a primera vista, no eran tan buenas como parecían, ya que los dispositivos a veces venían con hardware antiguo o simplemente poco potente.

Muchos minoristas utilizan el Black Friday y el Cyber Monday como una forma de vaciar el stock antiguo, y aunque a menudo esto puede dar lugar a algunas ofertas brillantes en tecnología antigua, pero todavía buena, si no sabes con certeza lo que estás comprando, podrías terminar con una compra que no es adecuada para ti.

Por ejemplo, en el pasado he visto portátiles con Windows 11 a precios impresionantemente bajos, pero cuando investigué un poco más, vi que la RAM era increíblemente baja (nunca compres menos de 8 GB en un portátil con Windows) y el almacenamiento era mínimo.

Aunque conocer las especificaciones es importante a la hora de buscar ofertas de portátiles en el Black Friday, también lo es para prácticamente cualquier tecnología. ¿Buscas una aspiradora nueva? Comprueba la duración de la batería. ¿Te apetece un nuevo televisor 4K para jugar a la PS5? Asegúrate de saber cuál es la tecnología de la pantalla (LED, OLED, etc.) y si tiene HDMI 2.1 para jugar a juegos 4K a 120 Hz. Si compruebas bien las especificaciones antes de comprar, evitarás sorpresas desagradables tras el Black Friday.

4. No te ciegues con los porcentajes de los descuentos

En algunos casos, los minoristas muestran descuentos del 40% o el 50% sobre el precio de catálogo original, lo que siempre resulta tentador. Pero hay algunos productos que casi nunca se venden por su precio de catálogo en el Black Friday.

Los televisores son el ejemplo clásico de esto: un precio que parece ser un 40% de descuento puede ser sólo un 5% más barato que la semana pasada, y no realmente el más barato que ese producto ha sido este año - es exactamente por eso que ofrecemos una visión de la tendencia de precios en nuestra cobertura siempre que sea posible.

Del mismo modo, un televisor que sólo muestre una rebaja del 15% puede ser en realidad un precio mínimo histórico y una ganga; lo que ocurre es que el porcentaje de descuento es exacto en comparación con la semana pasada. Así que céntrate en el precio, no en el descuento.

No te saltes tu presupuesto para conseguir algo que sobre el papel parece una megaoferta cuando puede haber algo comparable dentro de tu presupuesto que sea una verdadera ganga, aunque sea menos llamativo.

(Image credit: Glenn Carstens-Peters / Unsplash)

5. Actuar sin un plan

Como dice el viejo adagio, "si no planificas, planificas para fracasar", y aunque no hay mucho en juego cuando se trata de conseguir ofertas en el Black Friday, es bueno tener un plan en mente con lo que quieres conseguir y cuánto quieres pagar.

Esto se debe a que hay un montón de productos rebajados que parecen ser grandes ofertas, cuando en realidad sólo parecen atractivos debido a su precio de lista original que puede no haber estado en vigor durante algún tiempo, pero que es promocionado por Amazon. Prepárate para distinguir lo que es una buena oferta de lo que no lo es.

Otras tareas de planificación y preparación pueden incluir la elaboración de un presupuesto de lo que estás dispuesto a gastar, la planificación de horarios para buscar ofertas, la selección de sitios para comparar ofertas (ver si MediaMarkt puede mejorar el precio de PCcomponentes, por ejemplo) y asegurarse de que estás suscrito a membresías de minoristas como Amazon Prime que pueden ofrecer ofertas exclusivas. También merece la pena suscribirse a boletines de noticias y notificaciones de marcas centradas en las ofertas, como las de TechRadar, que te avisarán de ofertas atractivas en cuanto se produzcan. ¡Buena caza!

6. Desesperarse

A todos nos ha pasado: es el gran día, necesitas un televisor nuevo y barato, pero ninguno de los modelos que has buscado o que quieres está en oferta. O, si están de oferta, es a un precio que no llama la atención, pero te sientes obligado a desembolsar el dinero que tanto te ha costado ganar. Mi consejo: no te desesperes en el Black Friday.

Si hay algo que he aprendido después de cubrir el Black Friday durante años, es que el Black Friday ya no se limita a una única fecha del calendario.

Lo que antes era un evento de un solo día se ha convertido en un periodo de descuentos mucho más amplio. En pocas palabras, no tienes que sentirte desesperado si no encuentras una oferta de tu agrado el mismo día del Black Friday: siempre tienes las ofertas del Cyber Monday tres días después, por ejemplo.

Por lo general, el Cyber Monday traerá una nueva ronda de ofertas o bien ofrecerá una continuación de las ofertas del Black Friday. Si no estás seguro de si comprometerte o no, lo más seguro es esperar hasta el lunes para tomar una decisión. En algunos casos, algunos comercios incluso prolongan sus rebajas hasta mediados de diciembre (aunque, según las previsiones de compras navideñas de Adobe para 2023, los descuentos no son tan buenos).