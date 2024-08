Es oficial: Amazon volverá a celebrar un segundo Prime Day este 2024 - Y no queda mucho

(Crédito de imagen: Elpisterra via Shutterstock)

Nos gusta enorgullecernos de nuestras estimaciones sobre las fechas concretas en las que Amazon celebra sus grandes eventos de ventas como Prime Day, pero adivinar la fecha del próximo ya no es necesario: Amazon ha confirmado oficialmente que "Fiesta de Ofertas Prime" regresa este mes de octubre. Aunque todavía no tenemos una fecha exacta, este mismo evento del año pasado comenzó en la medianoche del 10 de octubre, y en 2022, que hubo un evento equivalente pero se llamó "Ofertas Exclusivas Prime", los descuentos comenzaron el 11 de octubre, por lo tanto, es bastante seguro asumir que la "Fiesta de Ofertas Prime" de 2024 también comenzará en la segunda semana de octubre. Si comienza el martes, sería el 8 de octubre de 2024.

La Fiesta de Ofertas Prime tendrá lugar en 19 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Singapur, Suecia, Reino Unido y Turquía. Sin embargo, no será igual en todos los países.

En España, el evento dura 48 horas. Aunque los productos de la marca Amazon, como Kindle (que aparecen en nuestras guías de los mejores libros electrónicos), Ring y los altavoces Echo, seguramente estarán muy rebajados, basándonos en años anteriores, suponemos que los descuentos serán mucho más que eso.

El Amazon Prime Day de julio fue testigo de grandes descuentos de empresas como Nintendo, Sony, Bose, Sennheiser, Samsung, Apple y Dyson en una amplia gama de productos, como consolas, smartwatches y los mejores auriculares, aspiradoras y móviles. Aunque esperamos un resultado similar en octubre, aún no se sabe nada en concreto.

También cruzamos los dedos para ver descuentos en los servicios premium de Amazon. Ya hemos visto descuentos en servicios como Audible, Kindle Unlimited y las suscripciones adicionales a Prime Video con motivo de las rebajas de Prime.

Cómo sacar el máximo provecho de la Fiesta de Ofertas Prime de octubre

Si la entrega en el mismo día y al día siguiente, las ofertas constantes y las ventajas como Prime Video de Amazon aún no te han convencido de su valor, los eventos de ventas exclusivas como la Fiesta de Ofertas Prime hacen que sea difícil no suscribirse a Amazon Prime.

Porque sí, la Fiesta de Ofertas Prime será exclusiva para miembros Prime, pero eso no significa que tengas que desembolsar el dinero de una suscripción si aún no te has suscrito. Los nuevos miembros reciben una prueba gratuita de 30 días, para que puedan probar el servicio y acceder a las ofertas exclusivas Prime sin tener que pagar una suscripción.

Amazon ofrece envío gratuito nacional e internacional en la mayoría de los artículos para los miembros Prime, por lo que no tienes que añadir nada al precio con descuento que ves al lado del producto. Además, hay una serie de cupones exclusivos Prime que se añaden con regularidad, y ofertas flash durante los eventos de ventas que te permitirán ahorrar todavía más si estás atento.

Para asegurarte de que consigues las mejores ofertas. Le recomendamos que eches un vistazo a las listas de los productos más vendidos de Amazon durante el evento para ver lo que compran los demás. También puedes comprar con antelación, añadiendo los artículos que desees a tu lista de deseos en lugar de al carrito; así, cuando lleguen las rebajas podrás ver fácilmente qué productos están rebajados. La aplicación de Amazon y algunas herramientas también son útiles a la hora de comprar en Amazon, y te aseguran que estés tirando tu dinero.

Además de acceder a los eventos como el Prime Day y ofrecerte descuentos durante todo el año, la suscripción a Prime también incluye un montón de otras ventajas. Por ejemplo, Prime da a los suscriptores acceso a series como The Boys, El Señor de los Anillos: Los anillos del poder, Reacher y A punto de morir, millones de canciones y los mejores podcasts en Amazon Music, una colección rotativa de libros electrónicos gratuitos con Prime Reading y una selección continuamente actualizada de juegos gratuitos a través de Prime Gaming y Twitch. Pruébalo todo sin gastar un céntimo con la prueba gratuita de 30 días de Amazon.

Prueba gratis Amazon Prime durante 30 días

Puedes registrarte para conseguir tu prueba gratuita de Amazon Prime Day durante 30 días. De esta manera disfrutarás de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, acceso preferente a ofertas, streaming de vídeo y música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y si lo haces antes de que pasen los 30 días, no tendrás que pagar nada de nada. Por otro lado, una vez pasado el período de prueba pasarán a cobrarte 49,90€ al año o 4,99€ al mes. Nota: para empezar la prueba gratuita tendrás que registrar tu tarjeta de crédito o débito, aunque no te cobrarán hasta pasados los 30 días (y sólo en el caso de que no te des de baja).