La PS5 Pro mejorará notablemente los juegos de PSVR 2 según Mark Cerny

Parece que los propietarios de PSVR 2 estarán en buenas manos con la PS5 Pro, según ha confirmado Mark Cerny de Sony.

En una charla con Cnet, el principal arquitecto de sistemas de PS5 Pro confirmó que, gracias a la GPU mejorada de la consola de nueva generación, los juegos de PSVR 2 se beneficiarán enormemente. En concreto, Cerny destaca las mejoras en la resolución y el uso del «escalado de IA de Sony que funcionará con todos los juegos de RV». Presumiblemente, esto significa que la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de PS5 Pro, tal y como se describe en las especificaciones de PS5 Pro, jugará un papel importante.

Cerny no mencionó ningún juego específico de PSVR 2 ni aquí ni durante la presentación técnica de PS5 Pro, aunque es fácil imaginar que títulos tan destacados como Horizon: Call of the Mountain, Gran Turismo 7 y Resident Evil 4 VR se beneficiarán de la actualización de la consola.

Es un alivio ver que las PSVR 2 no han sido olvidadas con todo el revuelo de la PS5 Pro. Y con razón: se trata de un dispositivo de realidad virtual de 599€. Si voy a invertir tanto en el ecosistema de PlayStation 5, espero que todos los dispositivos se beneficien mutuamente en cuanto a mejoras de rendimiento.

En cuanto a las especificaciones de PSVR 2, el casco admite una resolución por panel de 2.000 x 2.040 píxeles. ¿Podría el escalado de PS5 Pro basado en IA acercarse a 4K? Está por ver, pero parece factible dado el sustancial salto de potencia de la consola.

La PS5 Pro saldrá a la venta el 7 de noviembre, y los pedidos anticipados se abrirán el 26 de septiembre. La forma más segura de conseguirla es a través de PlayStation Direct, pero es probable que también haya existencias en otros grandes distribuidores.

