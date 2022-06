4 errores comunes que no deberías cometer durante el Amazon Prime Day

Estamos a menos de tres semanas de que comience el Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab), que como sabréis, se celebra el 12 y el 13 de julio.

Aquí en TechRadar estamos a tope preparando todos los artículos relacionados con el gran evento de ofertas del gigante de ventas, lo que incluye desde nuestra guía general sobre el Prime Day (opens in new tab) (en la que te explicamos todos los detalles y te damos trucos), a la recopilación de ofertas anticipadas que estamos preparando, y a los artículos específicos donde iremos seleccionando para ti las mejores ofertas una vez que comience el evento.

Pero hemos decidido parar un momento, entre oferta y oferta, para transmitiros algunos consejos sobre los errores que debéis evitar durante este Amazon Prime Day.

Aunque hay un montón de consejos y trucos que podríamos daros sobre la compra de todo tipo de productos, desde televisiones hasta una nueva tostadora, tenemos cuatro consejos generales sobre los típicos errores, increíblemente comunes, que la gente suele cometer durante el Amazon Prime Day. La verdad, es que nos sabe muy mal cuando vemos a personas que caen en estas trampas que son tan fáciles de evitar con el conocimiento necesario, y vemos que muchas veces la gente paga demasiado por algunos productos, o se compra unos que no cubren realmente sus necesidades.

Si eres de los que pretende sacar partido a las maravillosas ofertas de este Amazon Prime Day, te recomendamos encarecidamente que leas rápidamente este artículo, para que no acabes malgastando tu dinero cometiendo los errores que enumeramos a continuación.

Además, te hablamos de una herramienta que te ayudará a asegurarte de que eliges las ofertas adecuadas.

Por último, antes de empezar queremos recordaros que aquí en TechRadar estaremos trabajando a tope para ayudarte a encontrar las mejores gangas, y tendremos artículos específicos para cada tipo de productos tecnológicos donde reuniremos las mejores ofertas.

Sin más dilación, aquí tienes los cuatro errores comunes que debes evitar este Amazon Prime Day 2022.

1. No tener paciencia

(Image credit: Peter Hoffmann)

Ahora mismo, si buscas "Amazon Prime Day" en Google, te aparecerán un montón de noticias de cientos de medios en los que se han seleccionado muchas de las mejores ofertas anticipadas del Prime Day 2022. Todos los medios, incluidos nosotros mismos, estamos ya en "modo Prime Day", trabajando sin descanso preparando todo para uno de los eventos de rebajas más importantes del año.

Por supuesto, muchas de esas ofertas anticipadas están genial, y son legítimas, pero... ¿por qué tanta prisa? En poco más de dos semanas habrá miles de ofertas en todo tipo de productos, la mayoría de ellas mejores.

No nos entiendas mal, si hay algo que necesitas comprar ya, y no puedes esperar, entonces por supuesto, aprovecha las ofertas anticipadas. Pero por lo demás, solo podemos decir que la paciencia es una virtud, y eso es especialmente cierto en eventos como el Amazon Prime Day o el Black Friday.

Con la rara excepción de productos como los de Apple, que están muy solicitados, los demás casi nunca se agotan. Por lo tanto, en el caso de la mayoría de los productos, no supone ningún riesgo real que te esperes a ver qué pasa.

Un buen ejemplo de esto es la gran cantidad de ofertas en portátiles que hay disponibles ahora mismo en Amazon (opens in new tab). Una vez más, que quede claro, son ofertas increíbles y vale la pena mantenerlas en tu lista de posibles compras. Sin embargo, si puedes esperar, pronto tendrás a tu disposición muchísimas opciones alternativas, tanto en Amazon como en otros vendedores. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto...

2. Olvidarte de otros vendedores

(Image credit: PcComponentes)

El Amazon Prime Day solo afecta a Amazon, ¿no? Pues eso es una verdad a medias. Lo cierto es que si bien el Prime Day es algo propio de esta plataforma de compras, te sorprendería ver cuántos otros vendedores se suben al carro y ofrecen descuentos fantásticos en las mismas fechas, y además, sin necesidad de estar suscrito a nada.

Por lo tanto, si tienes en tu punto de mira ese portátil fantástico tan rebajado en Amazon, asegúrate antes de comprar de echar un vistazo a otros vendedores o marcas, como PcComponentes (opens in new tab), The Phone House o HP, por dar unos ejemplos. Podría pasar que encuentres el mismo producto, pero con una oferta mejor, o incluso otros dispositivos similares rebajados que se adapten mejor a tus necesidades.

Por supuesto, aquí en TechRadar, cuando te recomendemos las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2022, haremos los deberes por ti y comprobaremos siempre que esa es realmente la mejor oferta disponible para cada producto, echando un vistazo a los demás vendedores, y en caso contrario te lo haremos saber.

3. No comprobar el historial de precios

Extensión CamelCamelCamel (Image credit: CamelCamelCamel)

Te vamos a contar un pequeño truco que te vendrá genial: ¿sabes que puedes averiguar fácilmente si una oferta del Prime Day realmente es tan buena como dice ser? Y además, es muy fácil. Puedes ver el historial de precios de un producto con una herramienta de seguimiento de precios. Por ejemplo, una muy recomendada es CamelCamelCamel (opens in new tab) y solo necesitarás el código ASIN del producto en cuestión.

El código ASIN es como el número de referencia que Amazon tiene para cada producto, y lo puedes encontrar fácilmente en la URL de la página del producto (ya sabes, lo que pone en la barra de dirección de tu navegador).

Por ejemplo, si estás en una oferta y la dirección URL es: "https://www.amazon.es/Samsung-Crystal-UHD-2020-43TU7095/dp/B08J417XCH", entonces el código ASIN es la referencia que empieza por "B0" (la hemos marcado en negrita en el ejemplo).

Para ver el historial de precios de ese producto en cuestión, solo tendrás que copiar esa referencia y pegarla en la barra de búsqueda de la web de CamelCamelCamel (opens in new tab). Esta herramienta encuentra prácticamente todos los productos de Amazon, y te mostrará de forma de gráfica los distintos precios que ha tenido a lo largo de los últimos meses, para que puedas averiguar cómo de buena es la oferta.

Otra opción es instalar una extensión del navegador para que busque el código ASIN automáticamente por ti mientras navegas por Amazon. La misma web de CamelCamelCamel tiene una extensión para Chrome (opens in new tab) que puedes instalar de forma fácil y rápida, puedes ir a la web de descarga pinchando aquí (opens in new tab).

Por supuesto, hay más herramientas similares a esta.

También merece la pena saber que Amazon tiende a señalar claramente si la oferta está en su precio más bajo en los últimos 30 días más o menos. Por ejemplo, una oferta "Top" significa que ese es el precio más bajo que ha tenido ese producto en todo el año (y la oferta puede durar hasta 48 horas).

En general, la mayoría de las ofertas del Amazon Prime Day son realmente buenas y suponen buenas compras. Aun así, es bueno conocer este tipo de herramientas que te permiten averiguar la evolución del precio de un producto a lo largo del tiempo, y te viene bien para saber cómo de bueno es el descuento.

4. Comprar cosas que no necesitas

Por último, quiero comentar un error muy habitual: si no quieres gastar más dinero del necesario, procura no comprar cosas que en realidad no te hacen falta. Yo misma lo veo con mi padre; él ve una buena oferta y no lo puede evitar, y compra el producto; y siempre viene súper orgulloso diciendo: "¡Mira que oferta he conseguido! ¡Me he ahorrado 300€!", y la mayoría de las veces le tengo que mirar y decirle: "Papá, me alegro mucho, sí que es una buena oferta sí, pero... ¿acaso vas a usar eso alguna vez?".

Por lo tanto, con esto en mente, si quieres ahorrar dinero en estos tiempos que corren, piensa dos veces antes de comprar algo que no necesitas, simplemente por no poder dejar pasar una buena oferta. Los caprichos están muy bien, por supuesto, y todo el mundo puede darse alguna alegría... pero no perdamos la cabeza.