Amazon Prime Day 2023: fechas, consejos y mejores ofertas tempranas

Ahorra un 50%

Samsung The Serif QLED 4K 2020 50LS01T - Smart TV de 50", Resolución 4K UHD, HDR 10+, Inteligencia Artificial 4K, Multi View, NFC

Ahorra 599,01€

The Serif cambia el concepto del televisor, cómo lo usamos y cómo encaja en nuestras vidas. Queremos enseñarte todo lo que The Serif puede ofrecerte. Todas las formas en que puedes hacerlo exclusivamente tuyo. El televisor The Serif tiene presencia propia. Elige cómo quieres usarlo, y moldea tu estilo de vida en torno a él.