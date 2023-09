Amazon anuncia los días en los que celebrará su segundo Prime Day en Octubre

Se acabó el sacar conjeturas: Amazon ha confirmado oficialmente la fecha de su próximo gran evento de ofertas. Hablamos del evento bautizado como "Fiesta de Ofertas Prime 2023", que es básicamente un segundo Amazon Prime Day. Las rebajas comenzarán el martes 10 de octubre a medianoche en España (además de en otros muchos países), y durarán hasta el miércoles 11 de octubre. Por lo tanto, hablamos de 48 horas completas de descuentos, igual que el Prime Day de julio.

Este evento es muy parecido al llamado "Ofertas Exclusivas Prime" que la plataforma celebró los días 11 y 12 de octubre de 2022. Si te interesa, puedes pinchar aquí para echar un vistazo a las ofertas que vimos el año pasado para que puedas hacerte una idea de qué esperar este año.

La continuación de la venta masiva de Amazon Prime Day en julio no es tarea fácil, pero Amazon ya está dejando caer pistas sobre las ofertas que los miembros Prime pueden esperar ver. Marcas como Nintendo, PlayStation, Logitech, Bose y muchas más están preparadas para ofrecer grandes descuentos, pero Amazon no ha revelado qué productos encontrarán rebajados los compradores a mediados de octubre.

Como ya vimos durante el Amazon Prime Day 2023, esperamos ver gangas considerables en dispositivos de la marca Amazon, y los lectores más entusiastas deberían estar atentos a los descuentos en los mejores Kindles. Para aquellos que buscan actualizar la tecnología de su hogar, esperamos que puedan encontrar algunos de los mejores dispositivos inteligentes para el hogar en oferta, incluyendo la gama Echo de Amazon.

También esperamos ver descuentos en algunos de los servicios premium de Amazon. Durante el Amazon Prime Day, por ejemplo, los jugadores podían conseguir ventajas en Prime Gaming, como copias digitales de juegos completos sin coste adicional, así que cruzamos los dedos para que veamos más de esto en octubre.

Cómo ahorrar al máximo en el segundo Amazon Prime Day 2023

Al igual que en el Amazon Prime Day, los mejores descuentos durante el evento Fiesta de Ofertas Prime 2023 son exclusivos para los miembros de Prime. Así que si quieres comprar durante las rebajas, te recomendamos que te registres con antelación, y los nuevos miembros tienen incluso 30 días de prueba para probar el servicio sin tener que pagar nada.

El envío es gratuito tanto para compras nacionales como internacionales, por lo que los compradores no tendrán que preocuparse por gastos adicionales mientras buscan su próxima preciada posesión. Amazon también suele ofrecer cupones adicionales en los anuncios y realiza ofertas relámpago limitadas durante las rebajas, así que tendrás que ser rápido si un producto que quieres comprar recibe un buen descuento.

Antes de las rebajas, puedes incluir en tu lista de deseos todo lo que te interese para encontrarlo rápidamente cuando empiecen los descuentos.

Si vas a comprar desde tu móvil, también puedes descargarte la aplicación de Amazon. La aplicación te permitirá configurar alertas para los artículos guardados e incluso realizar un seguimiento de tus compras una vez que se hayan enviado. Además, no te pierdas nuestro artículo "Cómo comprobar el historial de precios de los productos en oferta este Amazon Prime Day 2023: que no te engañen" para que no te engañen durante el evento de ofertas con ofertas que no sean tan buenas como dicen ser.

Además de las ventajas de las compras, la suscripción a Prime también incluye un montón de otras ventajas. Prime Video, Prime Gaming, Prime Music y Prime Reading están incluidos en la suscripción a Amazon Prime, por lo que tendrás acceso a horas de películas, series, música, juegos, libros y mucho más, incluso durante los 30 días de prueba gratuita.