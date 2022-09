¿Qué ofertas podemos esperar en ese "segundo Prime Day" que ha anunciado Amazon?

Compradores, prepararos para otro evento de rebajas. Amazon ha anunciado que celebrará un "segundo Amazon Prime Day" dentro de muy poco, y que durará dos días enteros (igual que el Prime Day original). Las fechas elegidas son el 11 y el 12 de octubre.

Es un evento exclusivo para miembros de Amazon Prime, por lo que si estás suscrito a la plataforma podrás aprovechar las ofertas (o puedes iniciar la prueba gratuita). Lo cierto es que no nos ha sorprendido del todo esta noticia, ya que ya se filtró la semana pasada este posible evento, pero ahora, ha sido confirmado por el gigante de ventas.

Amazon presenta este evento como su introducción a la temporada de compras navideñas, con cientos de miles de ofertas que estarán disponibles durante 48 horas. Al celebrarse seis semanas antes del Black Friday 2022, también es una oportunidad para repartir el gasto inevitable de la época navideña en tiempos de alta inflación. Por otro lado, es una gran noticia para los que necesiten comprarse algo urgentemente y no puedan esperar.

Entonces, ¿las ofertas serán igual de buenas que las del Amazon Prime Day?

Antes que nada, cabe señalar que el nombre oficial de este evento de descuentos es "Ofertas exclusivas Prime", y no "Amazon Prime Day".

Dicho eso, lo importante no es el nombre, sino el tipo de descuentos que veremos... ¿podemos esperar ver las mismas súper ofertas que solemos ver en el Amazon Prime Day?

Como hemos comentado antes, Amazon ha afirmado que habrá "cientos de miles de ofertas" en este evento del 11 y 12 de octubre.

Entre las marcas que estarán rebajadas están Shark, Lego, KitchenAid y Samsung, mientras que Amazon también ha prometido que habrá hasta un 80% de descuento en determinados televisores inteligentes Fire TV, así como ahorros adicionales en una gama de dispositivos habilitados para Alexa. Eso está en su mayoría en concordancia con lo que esperaríamos de una venta de estilo Prime Day 2... aunque no hay nada asegurado respecto a la extensión de la ofertas.

Sinceramente, no creemos que las ofertas de este evento secundario sean tan buenas como las que podemos ver en el Amazon Prime Day o en el Black Friday.

Es cierto que no tenemos certeza de ello, y el hecho de que sea un evento exclusivo al 100% para miembros de Prime es posible que signifique que sí que veamos descuentos muy interesantes.

Es posible que durante esas 48 horas que durará el evento veamos muy buenas ofertas en los productos más codiciados de la plataforma, como dispositivos tecnológicos de primera y productos propios de Amazon. La gran pregunta es si habrá tantos productos distintos en oferta como solemos ver en el Prime Day, y tenemos la sensación de que el alcance será algo más reducido. Nos han dicho que "es un evento un poco más pequeño que el Black Friday, pero las ofertas podrían ser mejores o peores".

Hay que ver este evento llamado "Ofertas exclusivas Prime" como un preludio del gran Black Friday que será a finales de noviembre, y no hay que olvidar que a ese evento se suman todos los distintos vendedores, y no solo Amazon, por lo que la gama de ofertas es mayor.

Dicho esto, creemos que este "segundo Amazon Prime Day" es una gran noticia para todos aquellos que necesitan comprarse algo ya mismo y que no puedan esperar a finales de noviembre. Si de todos modos pensabas comprarte algo concreto ya porque te urge, te alegrará saber que tal vez al final sí que puedas ahorrar algo de dinero.

Recuerda también que es un evento exclusivo para los miembros de Prime, por lo que deberás estar suscrito a la plataforma para aprovechar las ofertas. Ahora bien, si no eres miembro, puedes iniciar una prueba gratuita de 30 días a Amazon Prime si nunca la has aprovechado.

Sea como sea, aquí en TechRadar estaremos atentos el 11 y 12 de octubre para traerte las mejores ofertas del evento y que no te pierdas las mejores gangas.

(opens in new tab) Prueba gratis Amazon Prime durante 30 días (opens in new tab)

Puedes registrarte para conseguir tu prueba gratuita de Amazon Prime durante 30 días y así aprovechar las ofertas. Además, disfrutarás de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, streaming de vídeo y música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y si lo haces antes de que pasen los 30 días, no tendrás que pagar nada.

¿A qué se debe la celebración de este nuevo evento de ofertas de Amazon?

Este nuevo evento nos trae una reflexión a la cabeza.

Como sabréis, Amazon anunció a sus usuarios a finales de julio que iban a subir los precios de las suscripciones a partir del 15 septiembre. Concretamente, el precio de la suscripción mensual a Amazon Prime ha aumentado de 3.99€ a 4.99€ al mes, mientras que si pagas de forma anual, ahora pagarás 49.90€ en vez de 36€ al año. Eso supone un aumento mensual de un 25%, o del 38.61% para los suscriptores anuales.

¿Es posible que la plataforma quiera con este evento convencer para que se queden a los usuarios que hayan decidido darse de baja debido al incremento del precio? ¿O tal vez la idea de Amazon sea conseguir nuevos usuarios que quieran aprovechar las ofertas, mitigando de esta manera las bajas ocasionadas por el encarecimiento de las suscripciones?

Sea como sea, no está mal que Amazon nos dé este pequeño premio en forma de ofertas exclusivas a todos los que somos fieles a la plataforma, y de todos modos, ya sabéis que aquí en TechRadar consideramos que aunque la suscripción a Amazon Prime haya subido de precio, sin dudas sigue mereciendo la pena (opens in new tab). La plataforma te da muchas cosas por tu suscripción, de hecho, muchos más servicios de lo que la gente es consciente. Puedes encontrar más información sobre esto en este artículo que publicamos en su momento (lo encontrarás pinchando aquí (opens in new tab)).