Esta es la herramienta gratuita que siempre uso cuando hago compras por Internet: así ahorro mucho dinero

Las compras en Internet están a la orden del día. Ya sean unos manguitos para nuestro bebé, un nuevo portátil para la vuelta al cole o trabajo o unos cajones de almacenamiento para guardar nuestras cosas en casa, realizamos compras por Internet en todas las épocas del año, ya que además de ser cómodos, es curiosamente la mejor garantía de poder devolver algo que no quieras, siempre que elijas el vendedor adecuado (como Amazon o PcComponentes, entre otros).

Si bien compramos a lo largo de todo el año, hay algunos eventos de compras muy conocidos en los que solemos comprar más, ya que sabemos que va a haber ofertas increíbles. Ese es el caso del Amazon Prime Day o el Black Friday, por ejemplo.

Esta semana precisamente es el Prime Day de Amazon 2025, del 8 al 11 de julio, y eso me ha inspirado para publicar este artículo. Dicho eso, esta herramienta gratuita de la que os voy a hablar la uso, literalmente siempre.

Es una herramienta que os va a permitir hacer distintas cosas, pero para mi, su función más deseada es poder consultar el historial de precios de un producto. De esta forma, podrás saber si ahora mismo se encuentra en su punto más bajo, o si curiosamente, estos días en los que pretendes comprar, el precio está inflado. Además, también puedes configurar una alerta para los productos que quieras comprar (que no te corran mucha prisa), para que te llegue un aviso cuando baje de precio. ¡Eso es lo que yo llamo una compra inteligente! ¡Ah! y no solo eso, sino que también podréis consultar si hay otro vendedor que venda lo mismo por menos dinero.

La herramienta de la que quiero hablaros es la extensión de Chollometro para el navegador, y funciona con más de 60 vendedores. Es súper útil, gratis, y tan fácil de instalar como de usar.

Qué es Chollometro

Chollometro es una de las principales plataformas para comparar precios de vendedores de España. En 2021 sumaron más de 225 millones de visitas, por lo que no estamos hablando de cualquier web desconocida, sino de una que se ha hecho un hueco como una de las más importantes de su tipo.

Tal vez hayáis usado alguna vez su página web: es un lugar de referencia de muchos usuarios para encontrar chollos, como habréis adivinado por su nombre, y son los propios usuarios los que informan de distintas ofertas y promociones de productos que encuentran en cualquier rincón de Internet, y no solo eso, sino que también opinan sobre los productos.

Por cierto, esta plataforma reúne ofertas de un montón de tipos de productos: tecnología, electrónica, gaming, alimentación, moda y complementos, salud y belleza, hogar, coches y motos, viajes o finanzas y seguros. Por lo que te servirá prácticamente para cualquier cosa que quieras comprar.

Chollometro cuenta con una página web y con una extensión de navegador.

Por ejemplo, si tienes claro el producto que quieres comprar, basta con que accedas a la página web de Chollometro, escribas en el cuadro de búsqueda el producto que estés buscando, y te aparecerán un montón de ofertas de distintos vendedores.

De esta forma, podrás ver dónde tienen el producto al mejor precio, y además, podrás leer las opiniones de los usuarios para asegurarte de que el producto merece la pena. También podrás iniciar sesión y crear alertas para que te llegue una notificación si suben una nueva oferta para el producto que estás buscando, algo que es realmente útil, ya que así no tienes que estar mirando cada vendedor diariamente para no perderte la ganga que querías.

Puedes buscar los mejores precios de un producto en la web de Chollometro (Image credit: Chollometro)

Pero en este artículo quiero hablaros de otra utilidad de Chollometro.

Hablo de la extensión de Chollometro, que funciona con más de 60 páginas web distintas de importantes vendedores, y te permitirá ver si un precio es realmente bajo, y si merece la pena.

Esto es lo que más uso yo, la verdad.

Qué hace la extensión de Chollometro

La extensión de Chollometro te permite comprobar si una oferta es realmente buena, y funciona con más de 60 tiendas online de los vendedores más importantes, como Amazon, PcComponentes, MediaMarkt, El Corte Inglés, Zara, Worten, Phone House, FNAC, Ikea, Game, eBay, y muchas más.

Son muchas las utilidades de la extensión de Chollometro, estas son las más destacadas:

Puedes consultar el historial de precios de un producto, para saber si la oferta es realmente buena y si es el mejor momento para comprar.

Permite crear alertas para que la extensión te avise si baja el precio del producto deseado en cualquiera de las tiendas compatibles.

Te notifica si el producto está publicado en la web de Chollometro o si hay ofertas similares en la plataforma. De esta forma, puedes conocer la valoración que le han dado los usuarios al producto y leer los comentarios de la gente.

Te muestra las ofertas más populares del vendedor.

Te dice si el mismo producto está en oferta en otros vendedores.

La extensión también te proporcionará, si hay, cupones de descuento en la tienda que estés visitando.

Personalmente, lo que más uso es la función de ver el historial de precios de un producto, así como las alertas de bajada de precio.

Yo siempre la tengo instalada la extensión de Chollometro, y la uso muchísimo para esto de los precios, tanto en el trabajo con en mi vida personal. De esta manera me aseguro de que no me engañen diciéndome, por ejemplo, que el precio es de oferta, cuando en realidad hace dos meses el producto estaba más barato.

Cómo instalar la extensión Chollometro

La extensión de Chollometro es compatible con los navegadores Google Chrome, Edge, Brave y Opera: nosotros lo explicaremos usando Chrome, ya que es el navegador más usado, pero si usas uno de los otros navegadores compatibles simplemente sigue los mismos pasos.

Lo único que tendrás que hacer la primera vez será instalar la extensión en tu navegador, y es realmente fácil y gratis:

Accede a la página de descarga de la extensión de Chollometro: para ello, simplemente búscalo en tu Google, o si usas Google Chrome, basta con que pinches aquí. Pulsa en el botón azul donde pone "Añadir a Chrome" (o al navegador que estés usando).

Una vez instalada la extensión, aparecerá un nuevo icono en la barra superior de tu navegador, en la parte derecha, que parece una llamita: así sabrás que se ha instalado la extensión, y desde ahí puedes iniciar sesión si quieres y configurar distintas cosas.

Nota: si después de instalar la extensión no te aparece directamente el icono en la parte derecha de la barra superior del navegador, dale al icono del puzle, y podrás ver y fijar la extensión de Chollometro.

A partir de este momento, en todas las páginas web de los vendedores compatibles, te aparecerá el icono de una llamita en la zona inferior izquierda, o un cuadro en miniatura con la información (según cómo lo tengas configurado). Desde aquí podrás ver todos los datos que hemos dicho que te ofrece la extensión.

Te muestro unas capturas de pantalla con lo que acabamos de comentar:

Image 1 of 4 Icono extensión Chollometro instalada (Image credit: Chollometro) Icono Chollometro para ver los datos (Image credit: Chollometro) Cuandro en miniatura con los datos de Chollometro (Image credit: chollometro) Iniciar sesión en chollometro para configurar alertas y otras cosas (Image credit: Chollometro )

Cómo usar la extensión Chollometro para ver el historial de precios

Vale, pues ahora que ya sabemos qué hace la extensión de Chollometro y cómo instalarla, veamos cómo se usa para consultar el historial de precios, que es súper sencillo.

Simplemente, compra como siempre lo haces: accede a tus tiendas favoritas y busca productos que te interesen. Si la extensión es compatible con esta tienda, te aparecerá el icono de la llama abajo a la izquierda, que deberás pulsar para que se expanda al cuadro en miniatura y poder consultar toda la información que hemos comentado.

A continuación te mostramos varias capturas de pantalla para que puedas ver todo lo que hemos comentado.

Image 1 of 3 Consulta el historial de precios con Chollometro (Image credit: TechRadar España) Consulta ofertas similares en otros vendedores con Chollometro (Image credit: chollometro) Consulta las mejores ofertas del mismo vendedor con Chollometro (Image credit: Chollometro)

Un ejemplo práctico:

Aquí tienes un ejemplo práctico. En este caso, vemos una oferta de un conocido vendedor, según la cual ahorramos 300€ en un portátil, ya que según la web, el precio era de 1.199€ y ahora es de 899€.

Pues bien, si usamos la extensión de Chollometro, podemos ver que en realidad el precio lo habían subido un poco antes de publicar la oferta, de hecho, este precio ni siquiera es el más bajo que han tenido del producto en la misma web, ya que el 15 de octubre tenían el mismo portátil por 849,15€.

De esta forma, hemos averiguado que esta "oferta", no tiene nada de oferta en realidad...

Te lo mostramos en la imagen:

(Image credit: TechRadar España)

Cómo usar la extensión Chollometro para recibir alertas de precios bajos

Tal y como ya os he comentado, lo otro que suelo usar mucho es la posibilidad de crear alertas. Personalmente, lo uso en dos escenarios.

Por un lado, para las cosas que compro de forma recurrente, como pañales para mi hijo. Es algo que siempre puedo dejar almacenado y por lo tanto me vale comprarlo cuando sea, y tengo siempre una alerta configurada para saber cuándo han bajado de precio y aprovechar y comprarlo en ese momento, ya que así me ahorro mucho dinero.

Y por otro lado, también uso las alertas cuando hay algo concreto que quiero comprar, pero no me corre prisa. Por ejemplo, en enero ya sabía que quería regalar un smartwatch concreto a mi marido por su cumpleaños, que es a finales de abril. Así que me configuré una alerta, y cuando me llegó el aviso de que había bajado de precio, aproveché y lo compré.

Configurar una alerta es muy fácil. Simplemente sitúate en la página de producto en cuestión y pulsa en la sección de Precio que hemos visto antes. Ahí, además del historial de precios, verás que pone "crear alerta" en un botón naranja. Como habrás adivinado, bastará con pulsar ese botón, luego te dará opción de elegir durante cuánto tiempo quieres que esté activa la alerta, así como a partir de qué precio quieres que te avise. Por último, dale a guardar, y ¡ya está!

Por cierto, para consultar y gestionar las alertas que tengas configuradas, puedes darle a la sección "Alertas" del cuadro de Chollometro. Te dejo unas capturas en las que se ve lo que hemos comentado aquí: