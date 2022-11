Antes de comprar este Black Friday, asegúrate de que la oferta es realmente buena - Así puedes hacerlo

Llega el Black Friday 2022 (opens in new tab): el gran día es el viernes 25 de noviembre, aunque como habréis visto, las ofertas ya han empezado, e irán en aumento desde ahora hasta que pase el lunes 28 de noviembre, conocido como Cyber Monday.

Esto significa que en la próxima semana y pico se realizarán un montón de compras, y queremos daros un consejo.

Sabemos que muchas personas están deseando aprovechar las mejores ofertas que los distintos vendedores van a lanzar este Black Friday. Aquí en TechRadar ya estamos trabajando duro para reunir para ti los mejores descuentos que van saliendo a lo largo de estos días de rebajas, y tenemos artículos específicos para cada tipo de productos tecnológicos con las mejores gangas que vamos encontrando en los distintos vendedores. Por supuesto, nos aseguramos de que las ofertas que ponemos realmente merecen la pena.

Aun así, lo normal es que tú mismo también veas algunas ofertas que te puedan interesar, y por eso estamos aquí para darte un buen consejo para que puedas asegurarte de que un descuento es realmente tan bueno como dice ser, y que no te estén vendiendo humo.

Te vamos a contar un pequeño truco que te vendrá genial: ¿sabes que puedes averiguar fácilmente si un precio del Black Friday es realmente tan bueno como dice ser? Y además, es muy fácil.

De esta manera, antes de comprar, podréis comprobar el historial de precios de un producto, y no solo eso, sino que también podréis consultar si hay otro vendedor que venda lo mismo por menos dinero.

La herramienta de la que vamos a hablar es la extensión de Chollometro para el navegador, y funciona con más de 60 vendedores. Es súper útil, gratis, y tan fácil de instalar como de usar.

Qué es Chollometro

Chollometro (opens in new tab)es una de las principales plataformas para comparar precios de vendedores de España. En 2021 sumaron más de 225 millones de visitas, por lo que no estamos hablando de cualquier web desconocida, sino de una que se ha hecho un hueco como una de las más importantes de su tipo.

Tal vez hayáis usado alguna vez su página web (opens in new tab): es un lugar de referencia de muchos usuarios para encontrar chollos, como habréis adivinado por su nombre, y son los propios usuarios los que informan de distintas ofertas y promociones de productos que encuentran en cualquier rincón de Internet, y no solo eso, sino que también opinan sobre los productos.

Por cierto, esta plataforma reúne ofertas de un montón de tipos de productos: tecnología, electrónica, gaming, alimentación, moda y complementos, salud y belleza, hogar, coches y motos, viajes o finanzas y seguros. Por lo que te servirá prácticamente para cualquier cosa que quieras comprar.

Chollometro cuenta con una página web (opens in new tab) y con una extensión de navegador, y ambas herramientas te serán muy útiles durante el Black Friday.

Por ejemplo, si tienes claro el producto que quieres comprar, basta con que accedas a la página web de Chollometro, (opens in new tab) escribas en el cuadro de búsqueda el producto que estés buscando, y te aparecerán un montón de ofertas de distintos vendedores.

De esta forma, podrás ver dónde tienen el producto al mejor precio, y además, podrás leer las opiniones de los usuarios para asegurarte de que el producto merece la pena. Además, podrás iniciar sesión y crear alertas para que te llegue una notificación si suben una nueva oferta para el producto que estás buscando, algo que es realmente útil, ya que así no tienes que estar mirando cada vendedor diariamente para no perderte la ganga que querías.

Puedes buscar los mejores precios de un producto en la web de Chollometro (Image credit: Chollometro)

Ahora, hablemos de la extensión de Chollometro, que funciona con más de 60 páginas web distintas de importantes vendedores, y te permitirá ver si un precio es realmente bajo, y si merece la pena.

Qué hace la extensión de Chollometro

La extensión de Chollometro te permite comprobar si una oferta es realmente buena, y funciona con más de 60 tiendas online de los vendedores más importantes, como Amazon, PcComponentes, MediaMarkt, El Corte Inglés, Zara, Worten, Phone House, FNAC, Ikea, Game, eBay, y muchas más.

Son muchas las utilidades de la extensión de Chollometro, estas son las más destacadas:

Puedes consultar el historial de precios de un producto, para saber si la oferta es realmente buena y si es el mejor momento para comprar.

Permite crear alertas para que la extensión te avise si baja el precio del producto deseado en cualquiera de las tiendas compatibles.

Te notifica si el producto está publicado en la web de Chollometro o si hay ofertas similares en la plataforma. De esta forma, puedes conocer la valoración que le han dado los usuarios al producto y leer los comentarios de la gente.

Te muestra las ofertas más populares del vendedor.

Te dice si el mismo producto está en oferta en otros vendedores.

La extensión también te proporcionará, si hay, cupones de descuento en la tienda que estés visitando.

Personalmente, la utilidad que yo uso más es la de ver el historial de precios de un producto. De esta manera me aseguro de que no me engañen diciéndome, por ejemplo, que el precio es de oferta, cuando en realidad hace dos meses el producto estaba más barato.

Cómo instalar la extensión Chollometro

La extensión de Chollometro es compatible con los navegadores Google Chrome, Edge, Brave y Opera: nosotros lo explicaremos usando Chrome, ya que es el navegador más usado, pero si usas uno de los otros navegadores compatibles simplemente sigue los mismos pasos.

Lo único que tendrás que hacer la primera vez será instalar la extensión en tu navegador, y es realmente fácil y gratis:

Accede a la página de descarga de la extensión de Chollometro (opens in new tab) : para ello, simplemente búscalo en tu Google, o si usas Google Chrome, basta con que pinches aquí (opens in new tab) . Pulsa en el botón azul donde pone "Añadir a Chrome" (o al navegador que estés usando).

Una vez instalada la extensión, aparecerá un nuevo icono en la barra superior de tu navegador, en la parte derecha, que parece una llamita: así sabrás que se ha instalado la extensión, y desde ahí puedes iniciar sesión si quieres y configurar distintas cosas.

Nota: si después de instalar la extensión no te aparece directamente el icono en la parte derecha de la barra superior del navegador, dale al icono del puzle, y podrás ver y fijar la extensión de Chollometro.

A partir de este momento, en todas las páginas web de los vendedores compatibles, te aparecerá el icono de una llamita en la zona inferior izquierda, o un cuadro en miniatura con la información (según cómo lo tengas configurado). Desde aquí podrás ver todos los datos que hemos dicho que te ofrece la extensión.

Te mostramos unas capturas de pantalla con lo que acabamos de comentar:

Image 1 of 4 Icono extensión Chollometro instalada (Image credit: Chollometro) Icono Chollometro para ver los datos (Image credit: Chollometro) Cuandro en miniatura con los datos de Chollometro (Image credit: chollometro) Iniciar sesión en chollometro para configurar alertas y otras cosas (Image credit: Chollometro )

Cómo usar la extensión Chollometro

Vale, pues ahora que ya sabemos qué hace la extensión de Chollometro y cómo instalarla, veamos cómo se usa, que es súper sencillo.

Simplemente, compra como siempre lo haces: accede a tus tiendas favoritas y busca productos que te interesen. Si la extensión es compatible con esta tienda, te aparecerá el icono de la llama abajo a la izquierda, que deberás pulsar para que se expanda al cuadro en miniatura y poder consultar toda la información que hemos comentado.

A continuación te mostramos varias capturas de pantalla para que puedas ver todo lo que hemos comentado.

Image 1 of 3 Consulta el historial de precios de un producto con Chollometro (Image credit: chollometro) Consulta ofertas similares en otros vendedores con Chollometro (Image credit: chollometro) Consulta las mejores ofertas del mismo vendedor con Chollometro (Image credit: Chollometro)

Un ejemplo práctico:

Por último, te dejamos un ejemplo práctico. En este caso, vemos una oferta de El Corte Inglés, según la cual ahorramos 300€ en un portátil, ya que según la web, el precio era de 1.199€ y ahora es de 899€.

Pues bien, si usamos la extensión de Chollometro, podemos ver que en realidad el precio lo habían subido un poco antes de publicar la oferta, de hecho, este precio ni siquiera es el más bajo que han tenido del producto en la misma web, ya que el 15 de octubre tenían el mismo portátil por 849,15€.

De esta forma, hemos averiguado que esta "oferta", no tiene nada de oferta en realidad...

Te lo mostramos en la imagen: