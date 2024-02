Google Maps a veces me frustra, así que he probado esta otra app de navegación

Desde que desembalé mi primer smartphone, he optado por la aplicación de mapas por defecto, ya fuera Google Maps o Apple Maps. Nunca consideré opciones alternativas, sino que pensé: "¿Quién podría ser mejor que estos dos gigantes mundiales?". Entonces empecé a leer informes de grandes problemas con las aplicaciones, localizaciones perdidas, conductores enviados en la dirección equivocada y falta de correcciones de errores. Esto me hizo pensar que tal vez era hora de probar una aplicación alternativa. Había oído hablar de Waze, conociendo su rica historia y la propiedad de Google, pero nunca la había probado por mí mismo. Todo eso cambió para mí en 2022.

Mi primera experiencia con Waze fue como respirar aire fresco después de haber estado atrapado demasiado tiempo en una habitación mal ventilada. No podía creer lo bueno que era. Cuenta con varias funciones innovadoras que han hecho que viajar sea mucho más fácil y predecible.

Todo comienza con la función "Planificar un viaje", que es completamente diferente a cómo funcionan Google o Apple Maps. Después de introducir tu destino, Waze te da la opción de establecer tu hora de llegada. Esto se presenta con una hermosa interfaz de usuario que muestra diferentes niveles de tráfico para momentos específicos del día sobre la base de sus datos de tráfico.

Todos estos datos se generan a partir de otros usuarios de Waze, lo que significa que cuantos más usuarios de Waze haya en una ruta determinada, más precisos y útiles serán los resultados. También es posible informar de problemas de tráfico, como accidentes, utilizando la aplicación, todo lo cual ayuda a construir una imagen en tiempo real más fiable.

Me encanta esta función porque me ayuda a planificar mejor mis viajes y a pasar menos tiempo sentado en el tráfico. Una vez fijada la hora de llegada, Waze me dice cuánto tardaré en llegar. Genial.

(Image credit: Future)

Se te perdonaría pensar que con eso ya está todo hecho, pero Waze no ha hecho más que empezar. Una vez planificada la conducción, Waze te enviará un recordatorio cuando tengas que salir, por si te entretienes con otra cosa. Todo en esta aplicación está diseñado para hacerte la vida más fácil y proporcionarte una experiencia de conducción más placentera.

Se pueden planificar varias rutas con antelación en lugar de tener que hacerlo sobre la marcha. Incluso es posible conectar tu calendario a la aplicación, lo que permite a Waze crear rutas por ti. No se trata de una aplicación de mapas al uso, sino de una solución integral para llegar a tu destino en el mejor tiempo posible y disfrutando al máximo de la conducción.

Con una ruta planificada, ya estás listo para subirte al coche. La increíble experiencia de usuario y las nuevas funciones continúan. Waze te avisará de los próximos badenes para que puedas controlar tu velocidad con antelación. Incluso te informará de curvas cerradas, por si te has saltado alguna señal. Hay una carretera por la que conduzco de vez en cuando, y la falta de una señal de curva me hacía tener que frenar demasiado tarde. Waze se ocupa de esto; ya no hay problemas.

(Image credit: Future)

Waze hace un gran trabajo proporcionando datos en tiempo real y en colaboración para encontrar las rutas más rápidas. Algunos de estos datos son registrados por otros usuarios de Waze que utilizan la aplicación, mientras que otros se recopilan cuando los usuarios informan de problemas de tráfico específicos en la carretera.

Cuando hay tráfico o retrasos, Waze responde mucho más rápido que Google Maps. Google suele esperar hasta que el tráfico alcanza un cierto nivel antes de decidir que puede ser un problema, mientras que Waze evalúa constantemente la ruta y realiza cambios en consecuencia. Si quieres garantizar llegar a tu destino en el menor tiempo posible, no hay mejor opción que Waze.

Una de las paradas más habituales que tengo que hacer por el camino es llenar el depósito. Waze destaca en este aspecto, ya que te permite buscar gasolineras y te indica el precio del combustible junto a cada resultado. Me encanta conseguir el combustible más barato, así que esto es perfecto para mí.

(Image credit: Future)

Hay algunas funciones de Google Maps que echo de menos, como los mapas sin conexión y Street View, pero en conjunto, creo que Waze es muy superior. Toda esta funcionalidad no tiene precio y está disponible tanto para dispositivos iOS como Android. Empezar a utilizarla es rápido y sencillo, sin necesidad de crear una cuenta si no se desea.

Uno de los eslóganes publicitarios de Waze es "Waze conoce las alertas de tráfico en tiempo real, evita dolores de cabeza en tiempo real". Eso lo resume a la perfección.

Descarga Waze en iOS o en Android