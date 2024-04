Los modelos filtrados de las fundas del iPhone 16 indican que llegarán tamaños más grandes del Pro y el Pro Max

Hemos sospechado durante mucho tiempo que la serie iPhone 16 romperá el molde cuando se trata de tamaños de pantalla del iPhone, y la última hornada de unidades de prueba filtradas del iPhone 16 muestra cómo estos rumoreados cambios de tamaño podrían hacerse realidad.

Compartida en X (Twitter) por Sonny Dickson, filtrador de Apple, (según PhoneArena), una nueva imagen de iPhones 16 ficticios muestra los cuatro modelos rumoreados (es decir, el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max) lado a lado, en orden de mayor a menor.

Como se puede ver a continuación, el iPhone 16 Pro Max aparece como el teléfono más grande del lote, con 6,9 pulgadas (por encima del tamaño de 6,7 pulgadas del año pasado), mientras que el iPhone 16 Pro también tendrá un aumento de tamaño, de 6,1 pulgadas a 6,3 pulgadas. El iPhone 16 y el iPhone 16 Plus se quedan en 6,1 y 6,7 pulgadas, respectivamente, lo que concuerda con todos los rumores anteriores que hemos oído hasta ahora sobre los tamaños de pantalla del iPhone 16 y el iPhone 16 Plus.

Además de los tamaños de pantalla, estas nuevas unidades ficticias del iPhone 16 parecen corroborar el rumor de que las cámaras del iPhone 16 y el iPhone 16 Plus estarán dispuestas en vertical, en lugar de en diagonal (como en el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus).

¿Por qué podría Apple volver a este diseño del iPhone 12? En nuestra opinión, el vídeo espacial podría ser la razón: mientras que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max pueden capturar vídeo espacial (es decir, contenido de estilo 3D que se puede ver en los auriculares Apple Vision Pro), el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus no pueden. La teoría es que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max pueden utilizar sus dos objetivos dispuestos verticalmente para grabar desde dos ángulos de cámara ligeramente diferentes al mismo tiempo, pero el mismo enfoque no es posible en el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus.

Así que, añadiendo objetivos de cámara dispuestas verticalmente al iPhone 16 y al iPhone 16 Plus, Apple podría abrir el formato de vídeo espacial a un público más amplio, fomentando así más ventas de Apple Vision Pro. Otra posibilidad es que la compañía simplemente prefiera el estilo de cámara del iPhone 12, pero cruzamos los dedos para que el rumor del vídeo espacial sea cierto.

Según los informes, el iPhone 16 se parecerá mucho al iPhone 12 (Image credit: Apple)

En cuanto a las cámaras del iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max, se espera que su disposición no cambie, y eso suena cierto en este último pack de imágenes. Sin embargo, el aumento del tamaño de la pantalla de ambos modelos permitirá mejorar la cámara ultra gran angular del iPhone 16 Pro y Pro Max, así como el alcance del zoom óptico del iPhone 16 Pro Max.

Hay que tener en cuenta que las unidades ficticias, a pesar de ser utilizadas por los fabricantes de fundas para asegurarse de que sus carcasas se adaptan a los próximos teléfonos, no siempre son precisas al 100%, por lo que deberíamos tomarnos todos los rumores sobre el iPhone 16 que aparecen en este artículo con cautela. Eso sí, estas últimas unidades prueba se parecen a otras filtradas anteriormente, por lo que estamos tranquilamente seguros de que sabemos exactamente qué esperar del iPhone 16 y sus hermanos.