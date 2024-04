El iPhone 16 Plus podría ser el último modelo Plus de Apple - este es el motivo

Gracias a una serie de filtraciones y rumores de las últimas semanas, ya tenemos una imagen clara del aspecto que tendrá la serie iPhone 16, por lo que no es que nos extrañe que ya hayan comenzado a hablar del posible diseño de la familia iPhone 17.

Según Ross Young, especialista en pantallas e informador de Apple, el iPhone 17 Plus será notablemente más pequeño que el iPhone 15 Plus y el iPhone 16 Plus, y Apple estaría pensando en un nuevo tamaño de pantalla situado entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Estamos casi seguros de que los modelos iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max de este año serán más altos y estrechos que sus respectivos predecesores (las últimas informaciones apuntan a tamaños de pantalla de 6,3 y 6,9 pulgadas), por lo que este nuevo rumor situaría la pantalla del iPhone 17 Plus entre las 6,4 y las 6,8 pulgadas. Sin embargo, dado que los modelos Plus actuales miden 6,7 pulgadas, esperaríamos un tamaño de pantalla de unas 6,5 pulgadas para el iPhone 17 Plus (ya que la filtración dice que será más pequeño que ahora).

Young no indica por qué Apple podría estar preparándose para hacer este cambio, pero sospechamos que tiene algo que ver con el deseo de la empresa de diferenciar aún más sus iPhones de la marca Plus de sus modelos de la marca Pro. Con el iPhone 16 Pro Max (y, por tanto, el iPhone 17 Pro Max) listo para presumir de una pantalla más grande de 6,9 pulgadas, tal vez Apple considere que la pantalla actual del iPhone 15 Plus de 6,7 pulgadas está demasiado cerca en tamaño de ese próximo tamaño de 6,9 pulgadas.

Por lo tanto, 6,5 pulgadas sería un buen término medio, y daría a los fans de Apple un cuarto tamaño de iPhone para elegir (6,1 pulgadas para el iPhone 17, 6,5 pulgadas para el iPhone 17 Plus, 6,3 pulgadas para el iPhone 17 Pro y 6,9 pulgadas para el iPhone 17 Pro Max).

El iPhone 15 Plus tiene una pantalla de 6.7 pulgadas (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Históricamente, Apple no ha tenido mucho éxito cuando ha ofrecido tamaños de pantalla más pequeños (el impopular iPhone 13 mini de 5,4 pulgadas fue el último iPhone mini antes de que Apple empezara a ofrecer modelos estándar de tamaño Plus con el iPhone 14 Plus), pero este nuevo tamaño garantizaría que el iPhone 17 Plus fuera más grande que su hermano de tamaño estándar. 6,5 pulgadas no es para nada pequeño, pero sí que lo sería en comparación con las 6,9 pulgadas del Pro Max.

En nuestra opinión, el cambio a un iPhone 17 Plus de 6,5 pulgadas tiene sentido. El iPhone 15 Plus de Apple ofrece la mejor duración de batería de todos los iPhone disponibles ahora mismo, pero más allá de eso, el dispositivo sigue careciendo de identidad: es esencialmente el mismo producto que el iPhone 15 estándar, pero más grande. Dotando al iPhone 17 Plus de un tamaño de pantalla propio y exclusivo, Apple lo convertiría inmediatamente en un producto más interesante y distinguible.

Pero... ¿no estará Apple tratando de cargarse el Plus?

El iPhone 15 Pro Max es el iPhone más grande disponible en la actualidad (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dicho lo anterior, hay otra hipótesis que hay que considerar. Por razones obvias, Apple preferiría vender más de sus iPhones más caros que de sus iPhones más baratos, y la adición de un cuarto tamaño de pantalla en realidad podría animar a más clientes (sobre todo aquellos que piensan que cuanto más grande, mejor) a comprar el modelo más grande de iPhone 17 disponible (es decir, el iPhone 17 Pro Max).

¿Por qué? En la actualidad, el iPhone 15 Plus es tan grande como el iPhone 15 Pro Max, por lo que reducir el tamaño de la pantalla del iPhone 17 Plus también reduciría la competencia para el iPhone 17 Pro Max (y, por tanto, impulsaría las ventas). En otras palabras, un tamaño de pantalla de 6,5 pulgadas podría marcar, o incluso romper, el futuro de la línea de iPhone Plus de Apple.

Por supuesto, no sabremos qué pensamiento hay detrás de la locura de Apple hasta mucho después de que estos teléfonos se hayan lanzado en septiembre del próximo año, pero no deja de ser emocionante escuchar que los futuros iPhones podrían lanzarse con tamaños de pantalla nunca antes vistos.