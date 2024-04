Ya estamos casi seguros de cómo será la serie iPhone 16

iPhone 15 Plus

A pesar de que la línea iPhone 16 probablemente no aterrizará hasta septiembre, ya hemos visto un gran número de filtraciones, y en este punto estamos bastante seguros de cómo serán los próximos terminales de Apple.

Aunque ha habido alguna que otra divergencia, la gran mayoría de las imágenes filtradas muestran el mismo diseño, y eso incluye esta última filtración, que adopta la forma de una foto de cuatro unidades falsas.

Compartidas por el filtrador Majin Bu (según iMore), podemos ver unidades ficticias de los cuatro modelos previstos del iPhone 16: el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

Podemos ver que las unidades ficticias del iPhone 16 y el iPhone 16 Plus tienen un bloque de cámara rediseñado, con las lentes dispuestas verticalmente en lugar de diagonalmente. Esto es algo que ya hemos oído muchas veces, con el cambio supuestamente para que estos teléfonos puedan grabar vídeo espacial para su visualización en el Apple Vision Pro, algo que el iPhone 15 Pro y Pro Max pueden hacer, pero no el iPhone 15 y 15 Plus.

También podemos distinguir un nuevo botón debajo de la tecla de encendido en una de las unidades falsas. Según filtraciones anteriores, se llama botón de captura y se utilizará para hacer fotos y grabar vídeos rápidamente. Sólo es visible en una de las unidades falsas debido al ángulo de la foto, pero supuestamente se incluirá en todos los modelos de iPhone 16.

Como ya hemos dicho, se trata de detalles que hemos visto y oído muchas veces, así que nos sorprendería que estos diseños no fueran exactos, aunque siempre recomendamos tomar las filtraciones con cautela.

Las especificaciones probables también se están aclarando

No solo estamos seguros del diseño, ya que las especificaciones y características de la línea iPhone 16 también se han filtrado ampliamente, por lo que también tenemos una buena idea de lo que podemos esperar en ese frente.

Destacan las pantallas más grandes y las nuevas cámaras ultrapanorámicas de 48 MP para los modelos Pro, un botón Action para los cuatro teléfonos, un nuevo chipset A18 Pro y baterías ligeramente más grandes para todos los modelos excepto el iPhone 16 Plus.

Aún quedan algunas preguntas, como si el iPhone 16 Pro Max tendrá realmente una nueva cámara "superteleobjetivo" y cuánto costarán estos teléfonos; como aún faltan meses para el lanzamiento, es muy probable que también se filtren estos detalles.