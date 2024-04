Buenas noticias para la batería de algunos iPhones 16

iPhone 15 Plus

En los últimos años Apple ha ofrecido una gran duración de la batería en sus teléfonos más grandes, pero mientras que el iPhone 16 Pro Max podría continuar esa tendencia, el iPhone 16 Plus posiblemente no lo hará.

Eso se basa en las capacidades de la batería filtradas de OvO Baby Sauce OvO en Weibo (según Phone Arena), que afirmó que el iPhone 16 Pro Max aparentemente tendrá una batería de 4.676 mAh, lo que lo haría un 5,7% más grande que la célula de 4.422 mAh dentro del iPhone 15 Pro Max. No es un gran aumento, pero teniendo en cuenta que el iPhone 15 Pro Max ya ofrece una longevidad muy sólida, y que el iPhone 16 Pro Max probablemente tendrá un chip A18 Pro más eficiente, es una señal prometedora.

Se rumorea que el próximo terminal tendrá una pantalla ligeramente más grande de 6,9 pulgadas, por lo que podría agotar la batería más rápido, pero seguimos pensando que su longevidad sería igual o mejor que la del iPhone 15 Pro Max, si esta filtración resulta ser cierta.

De mayor a menor

Sin embargo, el iPhone 16 Plus solo tiene una batería de 4.006 mAh, un 8,6% menos que la batería de 4.383 mAh del iPhone 15 Plus. Sería una verdadera lástima, ya que en nuestro análisis del iPhone 15 Plus lo describimos como el que ofrece "la mejor duración de batería del mercado." Así que una reducción del 8,6% podría diluir uno de los mayores puntos fuertes de su predecesor.

También se han filtrado las capacidades de los otros dos modelos de iPhone 16. Se dice que el iPhone 16 tiene una batería de 3.561 mAh, un 5,8% más que la del iPhone 15, de 3.367mAh. Esto convertiría a este modelo en el mayor ganador, en términos de crecimiento.

Por último, el iPhone 16 Pro aparentemente tiene una batería de 3.355mAh, que es sólo un 2% superior a la del iPhone 15 Pro de 3.290mAh. Sigue siendo un aumento, pero con este teléfono se rumorea que tiene una pantalla más grande que su predecesor (o que el estándar iPhone 16, que se dice que tiene una batería más grande que esto) no es tanto de un aumento como nos gustaría ver.

Nosotros, como siempre, cogeríamos estas afirmaciones con precaución, aunque en gran medida se hacen eco de una filtración anterior sobre la batería del iPhone 16; la única diferencia es que el iPhone 16 Pro no se mencionaba en esa otra filtración.

Así que, con dos fuentes apuntando ahora a la mayoría de estas capacidades de batería y sin afirmaciones contradictorias, hay bastantes posibilidades de que estas cifras sean exactas. En ese caso, el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro Max podrían tener algunas mejoras tangibles en la duración de la batería, mientras que el iPhone 16 Pro podría ofrecer una duración similar a la del modelo actual, aunque con una batería ligeramente mayor. Por su parte, el iPhone 16 Plus podría decepcionar.

Lo sabremos con certeza en septiembre, ya que es cuando probablemente se lancen estos cuatro teléfonos tan esperados.