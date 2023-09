El Plus anterior fue una pequeña decepción, en el sentido de que no se vendió en el mismo número que, por ejemplo, el Pro Max del año pasado. El modelo de este año tiene las mismas ventajas que el iPhone 15 estándar (USB-C, la Dynamic Island, el chip A16 Bionic y una cámara principal de 48MP), pero podría ser otra gran actualización ignorada por los consumidores en favor de los iPhone más grandes y mejores disponibles, el Pro y el Pro Max.

iPhone 15 Plus: análisis en dos minutos

Siempre me ha gustado la línea Plus del iPhone. El iPhone 14 Plus es un dispositivo ágil, de gran pantalla, con una fotografía suficientemente buena y una batería de excelente duración, pero a nadie más parece gustarle como a mí. El iPhone 15 Plus, sin embargo, puede tener más influencia.

Lanzado junto con el iPhone 15, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, el iPhone 15 Plus recibe algunas actualizaciones que lo hacen parecer más parte del club que su predecesor, cambios que también lo hacen más atractivo para los posibles compradores de smartphones de gran pantalla.

A pesar de mantener los laterales rectos de las últimas generaciones de iPhone, todos los iPhone de la serie 15 (incluido el 15 Plus) tienen ahora los bordes suavizados y más redondeados. Esto puede ser especialmente importante para el iPhone 15 Plus de 6,7 pulgadas, ya que me pareció más cómodo de sujetar que los anteriores iPhones "grandes".

Con el iPhone 15 Plus, sigues teniendo una pantalla OLED de 6,7 pulgadas a 60 Hz, pero ahora con la Dynamic Island que era exclusiva de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max del año pasado, en lugar de una muesca. Funciona con un chip A16 Bionic más potente fabricado por Apple (de nuevo como los iPhones Pro de 2022), mientras que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max han sido mejorados al aún más potente A17 Pro. Además, despídete de Lightning; como los Galaxy, los Pixel y prácticamente todos los demás teléfonos, el iPhone ahora se carga por USB-C.

En cuanto a la configuración de la cámara, sigue habiendo dos objetivos en diagonal, pero el sensor principal pasa de 12MP a 48MP, lo que promete una mejor calidad de imagen en multitud de condiciones, incluida la luz escasa, el zoom o los retratos. El sensor de imagen del iPhone 15 Plus (y del iPhone 15) no es exactamente el mismo que el de las ediciones Pro, pero incluye todos los nuevos trucos fotográficos de su primo Pro, más caro, como hacer cualquier foto Retrato (incluso después de capturarla) e imágenes base de 24MP.

Dado que Apple eliminó la opción de almacenamiento de 64 GB hace un par de generaciones, puedes elegir el iPhone 15 en configuraciones de 128 GB, 256 GB o 512 GB, con cinco colores de iPhone 15 entre los que elegir, todos ellos con nuevas partes traseras de cristal con infusión de color.

Con iOS 17 listo para usar, el iPhone 15 Plus obtiene todas las ventajas que hemos estado esperando probar durante meses (desde que Apple mostró por primera vez la experiencia, allá por la WWDC 2023 de junio). Desde Carteles de Contacto a Widgets Interactivos e incluso StandBy (que antes se pensaba que era una función exclusiva de los iPhones con pantallas siempre encendidas); hay una serie de mejoras en la calidad de vida que los usuarios de iPhone de toda la vida apreciarán en el iPhone 15 Plus.

Disponible para reserva desde el 15 de septiembre, y a la venta desde el viernes 22 de septiembre.

iPhone 15 Plus: precio y disponibilidad

Precio desde 1.109€

Reservas desde el 15 de septiembre

A la venta a partir del 22 de septiembre

Aunque se rumoreaba una subida de precios en toda la gama este año, el iPhone 15 Plus, el modelo estándar de 128GB empieza en 1.109€, 50€ menos que el iPhone 14 Plus, un año antes.

Apple presentó al mundo los cuatro nuevos miembros de la familia iPhone 15 en su evento "Wonderlust" del 12 de septiembre, y el teléfono se podrá reservar el viernes 15 de septiembre. Se podrá comprar una semana después, el 22 de septiembre.

iPhone 15 Plus: especificaciones

Las principales actualizaciones recaen en un nuevo sistema de cámara, la Dynamic Island y USB-C, pero aquí tienes un desglose completo del hardware que se ofrece.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Plus specs Header Cell - Column 1 Dimensiones: 160.9mm x 77.8mm x7.8mm Peso: 201 gramos Pantalla: OLED de 6,7 pulgadas a 60 Hz (2796 x 1290) Chip: Apple A16 Bionic RAM: 6 GB (según la versión candidata de Xcode 15 de MacRumors) Almacenamiento 128GB / 256GB / 512GB OS: iOS 17 (at launch) Cámara principal: 48MP Cámara ultra gran angular: 12MP Cámara frontal: 12MP Batería: 4,912 mAh (sin confirmar) Carga: 50% en 30 minutos (anunciado), 15 W inalámbricos (MagSafe) o 7,5 W inalámbricos (Qi) Colores: Negro, azul, verde, amarillo, rosa

iPhone 15 Plus: diseño

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dimensiones similares a las de su predecesor

Parte trasera de cristal de color

USB-C en lugar de Lightning

A primera vista, el iPhone 15 Plus se parece mucho al iPhone 14 Plus, pero un examen más detallado revela un nuevo marco de aluminio que elimina suavemente los bordes afilados y hace que el iPhone 15 Plus sea mucho más cómodo de sostener que el iPhone 14 Plus. También es ligeramente más ligero.

Si te gustan los tonos pastel, la gama de colores del iPhone 15 Plus (y del iPhone 15) de este año incluye cinco acabados (negro, azul, verde, amarillo y un rosa realmente fascinante), todos ellos con un nuevo cristal de color, en el que la protuberancia de la cámara sobresale del panel trasero. Tiene buena pinta.

Ese marco de aluminio también alberga ahora un puerto USB-C, donde antes había un puerto Lightning; lo que significa que deberías poder cargarlo con un solo cable, si ya tienes un MacBook y/o iPad modernos, ya que este último abandonó finalmente el Lightning en su modelo básico de iPad 10.9 (2022) el año pasado.

Si optas por este iPhone más asequible, te darás cuenta de que no tiene ese nuevo e ingenioso botón de Acción. No, el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 siguen teniendo el clásico interruptor de anillo/silencio. No estoy en contra de este antiguo interruptor, pero definitivamente no es útil al nivel del botón de acción.

Aparte de un retoque en los materiales y colores, el Escudo de Cerámica que protege la parte trasera del teléfono sigue albergando un sistema de cámara dual diagonal, mientras que en la parte delantera, ahora encontrarás una Dynamic Island similar a la del iPhone 14 Pro, donde antes estaba la muesca.

Apple sigue ofreciendo una de las mejores protecciones IP del sector, con cifras que superan ligeramente su certificación IP68 contra la entrada de polvo y la resistencia al agua prometida.

El teléfono también está lleno de materiales reciclados, desde el marco de aluminio del 75% hasta metales preciosos, como el cobalto 100% reciclado en la batería. Apple también tiene planes para que sus teléfonos sean neutros en emisiones de carbono, pero el 15 Plus es sólo un paso en este particular camino.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Plus: pantalla

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas

Resolución de 2796 x 1290 con frecuencia de actualización de 60Hz

La Dynamic Island sustituye al notch

La pantalla de 6,7 pulgadas del iPhone 15 Plus me parece bastante agradable y amplia (aunque los biseles no sean tan finos como en el Pro), pero es frustrante que, a pesar de tener una pantalla OLED Super Retina XDR, el iPhone 15 Plus (y el iPhone 15) sigan funcionando a 60Hz, mientras que los modelos Pro ofrecen imágenes ProMotion a 120Hz.

En la práctica, sin embargo, me cuesta creer que la mayoría de los consumidores vayan a notar la diferencia en el uso diario. Sin embargo, a diferencia del iPhone 15 Pro Max, la compatibilidad con Always On de esta pantalla es limitada y hará que la experiencia de uso del nuevo modo de espera de iOS 17 sea algo diferente. En lugar de permanecer (tenuemente iluminada) mientras duermes, tendrás que tocar para despertar la pantalla.

Más allá de eso, la Super Retina XDR OLED es un placer para la vista en persona, un poco más brillante este año (el máximo de 1.200 nits se eleva a 2.000 nits) con la misma resolución que su predecesora, produciendo la misma densidad de píxeles de 460ppi.

Aunque parezca que la pantalla no ha cambiado respecto al año pasado, no es así. La pantalla del iPhone 15 Plus (y del iPhone 15) cuenta ahora con la misma Dynamic Island que la del iPhone 14 Pro, 14 Pro Max y los nuevos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Créeme, no echarás de menos el notch.

Todo lo que la Dynamic Island ya podía hacer (direcciones, música, tu Uber) se puede tener ahora en el iPhone 15 Plus, y es de esperar que iOS 17 siga añadiendo nuevas funcionalidades con el tiempo, aunque Apple no tuviera ninguna funcionalidad que añadir durante el evento de presentación.

iPhone 15 Plus: software

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Funciona con iOS 17 de fábrica

iOS 17 parece una actualización relativamente menor con respecto a las funciones más potentes que la compañía introdujo en iOS 16. Sin embargo, hay algunas (que cubrimos en nuestro artículo dedicado a iOS 17) que ayudan a mejorar la experiencia de usuario en el iPhone 15 Plus.

Carteles de contacto y NameDrop, uso compartido de la ubicación en tiempo real (llamado Check In) en Mensajes, difuminado automático de la desnudez en Mensajes y AirDrop, Live Voicemail (con transcripción completa) Widgets interactivos, y un montón más.

El iPhone 15 Plus resultará completamente familiar a la mayoría de los usuarios de iPhone e iOS 16. La mayoría de los cambios importantes están incrustados en varias características que no necesariamente tocan la pantalla de inicio por defecto. Aun así, la introducción de la Dynamic Island hace que todo parezca más fresco y nuevo.

iPhone 15 Plus: cámaras

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sensor principal de 48MP

Ultra gran angular de 12MP

Cámara frontal de 12MP

En cuanto al diseño, el sistema de cámara puede parecer el mismo que el de las series iPhone 14 y 13, pero la configuración de la cámara del iPhone 15 Plus esconde un gran secreto. El sensor principal, que durante mucho tiempo ha sido de 12MP, sigue el ejemplo del iPhone 14 Pro y da el salto a un sensor de 48MP.

Esto introduce por primera vez el pixel binning en la receta fotográfica estándar del iPhone y, junto con una mejor captura en todos los entornos (también con poca luz), también debería ofrecer una mejor calidad en la fotografía con zoom 2x y en los retratos. Por no hablar de la mejor estabilización, tanto en fotos como en vídeo.

Y lo que es más importante, el iPhone 15 Plus (y el iPhone 15) pueden ahora capturar imágenes de 24MP que combinan realmente la mejor información de 12MP con todo el detalle del nuevo sensor de 48MP. También dispone de un zoom óptico efectivo de 2 aumentos, que no es un objetivo de zoom, sino que extrae la subsección central de ese sensor completo de 48MP.

Más allá del aumento de megapíxeles, el ultra gran angular del iPhone 15 Plus se queda en 12 MP, al igual que la cámara frontal (aunque ahora esté oculta dentro de la Dynamic Island).

Aunque no he tenido ocasión de hacer fotos con el iPhone 15 Plus, sí he visto algunas fotos originales en su gran pantalla de 6,7 pulgadas. Se veían muy bien y el nivel de detalle que se obtiene con la información combinada del sensor de 48MP y las fotos fijas de 12MP es impresionante.

La cámara incorpora algunos trucos de software que permiten disparar en modo retrato con la cámara estándar. Básicamente, empiezas con una foto estándar, el teléfono reconoce que hay personas y que hay profundidad en la imagen y guarda la información. Más tarde, cuando vuelvas atrás, puedes transformar la foto en un retrato e incluso seleccionar cuál de los modelos está enfocado.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Plus: rendimiento y batería

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple A16 Bionic

Hasta 512GB de almacenamiento

La duración de la batería no ha cambiado respecto al iPhone 14 Plus

Con la serie iPhone 14, Apple creó una brecha mayor de la que los fans estaban acostumbrados, al equipar los iPhone 14 y 14 Plus básicos con el mismo chip A15 Bionic que había estado presente en toda la gama un año antes, mientras que los iPhone 14 Pro y Pro Max recibieron acceso exclusivo al más potente y eficiente A16 Bionic. Para 2023, la tendencia de los procesadores de dos niveles continúa, con el iPhone 15 Plus (y el iPhone 15) con acceso al A16 Bionic del año pasado, mientras que los modelos 15 Pro de este año llevan el potencialmente mucho más capaz A17 Pro.

Pasé poco tiempo con el iPhone 15 Plus, pero funcionó bien en un pequeño conjunto de tareas que incluían algo de fotografía y edición de fotos (probando las nuevas funciones de retrato). No me cabe duda de que el A16 Bionic del teléfono es capaz de hacer frente a prácticamente todo lo que se le ponga por delante y, si se comporta igual que en los modelos Pro del año pasado, seguirá teniendo mucha fuerza para enfrentarse incluso a los nuevos buques insignia de Android en las batallas de los benchmarks.

El almacenamiento se mantiene sin cambios desde el año pasado, con una base de 128GB, una opción de 256GB y 512GB en la parte superior de la escalera (el iPhone 15 Pro también empieza en 128GB, mientras que el Pro Max parte de 256GB). La batería podría ser ligeramente más grande (Apple no lo dice), pero la duración de la batería no ha cambiado desde el año pasado.

Apple sigue ofreciendo un 50% de carga en 30 minutos y las mismas velocidades de carga inalámbrica de 15W y 7,5W para MagSafe y el estándar Qi respectivamente, pero aparte de eso, tu iPhone 15 Plus debería poder durar todo el día sin problemas. Y, sí, debería durar más que el iPhone 15, más pequeño y barato.

iPhone 15 Plus: conclusión

Con el chip del año pasado y el venerable interruptor de silencio, el iPhone 15 Plus podría parecer que se está quedando corto en lo que a smartphones se refiere. La realidad es que el A16 Bionic sigue siendo un chip móvil endiabladamente rápido.

Además, no olvidemos que el iPhone 15 Plus tiene un diseño ligeramente actualizado y más suave, el puerto USB-C e incluso la fungible (y divertida) Dynamic Island.

Lo mejor de todo es que ahora tiene esa gran cámara de 48MP y está respaldada por todo tipo de nuevos trucos de cámara del iPhone, que te permitirán hacer muchas de las mismas cosas que puedes hacer con el iPhone 15 Pro (y Pro Max) más caro.

Para los que quieren divertirse con un iPhone de pantalla grande sin gastar tanto, el iPhone 15 Plus, ahora más potente, puede resultar una opción ganadora. Además, su color rosa es espectacular.

Primer análisis: septiembre 2023