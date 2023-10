El iPhone 16 Pro Max podría tener una cámara para zoom impresionante... pero a un elevado coste

Apple podría ser el rey del zoom de la cámara en 2024, porque mientras que se rumorea que Samsung bajará de un zoom óptico de 10x a 5x con el Samsung Galaxy S24 Ultra, es muy posible que Apple vaya más allá de 5x o incluso 10x con el iPhone 16 Pro Max.

La última prueba de ello procede de un informe del Economic Daily News (compartido por MacRumors), que afirma que Apple planea utilizar lentes avanzadas de cristal moldeado en el iPhone 16 Pro Max. Según los informes, este tipo de lentes son más delgadas que las que Apple utiliza actualmente, lo que significa que el módulo de cámaras podría ser más pequeño, y el teléfono en su conjunto podría ser más delgado y ligero.

Sin embargo, la mejora realmente destacable que permitirían estas lentes es una mayor distancia de zoom óptico. En este informe no se especifica cuánto podría ampliar el zoom el móvil, pero una filtración anterior sugería que el iPhone 16 Pro Max tendría un "superteleobjetivo", que es un término que suele aplicarse a distancias focales de más de 300mm. Como referencia, el zoom 5x del iPhone 15 Pro Max es de 12mm, por lo que podría significar un zoom superior a 10x.

Posiblemente el iPhone 16 Pro también se beneficie

Este informe no aclara si el iPhone 16 Pro también se beneficiaría de esta lente, pero ya hemos oído que el iPhone 16 Pro podría tener el zoom 5x del iPhone 15 Pro Max (frente al zoom 3x del iPhone 15 Pro).

Esto no descarta el uso de este tipo de lente, de hecho, se dice que el menor tamaño del iPhone 15 Pro es una de las razones por las que no tenía la mayor distancia de zoom ofrecida por el 15 Pro Max, ya que no había espacio para el hardware. Así que utilizar este cristal moldeado más fino podría ser una solución.

Sin embargo, también hay malas noticias en este informe, ya que estas lentes de cristal moldeado aparentemente cuestan más de producir que las cámaras actuales, lo que a su vez podría llevar a que el iPhone 16 Pro Max (y el iPhone 16 Pro si también utiliza este cristal) sea más caro.

Aun así, es muy pronto para filtraciones de la línea iPhone 16, así que no podemos dar por hecho que esta información esté en lo cierto. Probablemente no veamos estos teléfonos oficialmente hasta septiembre de 2024, pero mientras tanto, hay muchas otras excelentes opciones entre los mejores iPhone.