Apple presenta tres nuevos chips M3, nuevos MacBook Pro y un nuevo iMac 24 - Y eso no es todo

Apple está cerrando sus lanzamientos del 2023 con lo que podría ser su mayor revelación en la escala más pequeña. Hoy, el gigante tecnológico de Cupertino anunció no uno, sino tres nuevos chips de Apple, todos bajo el nombre de M3.

Junto con estos tres nuevos procesadores (es una novedad el hecho de que salgan a la vez), Apple presentó durante una transmisión en vivo el lunes por la noche (su evento ScaryFast) una colección de nuevos portátiles MacBook Pro y una reedición de la línea iMac, algo inactiva, con un nuevo iMac de 24 pulgadas con el chip M3 básico.

En cuanto al tamaño de escala, el M3, el M3 Pro y el M3 Max son SoC de proceso de 3 nanómetros que traen consigo una mayor eficiencia y una importante y posiblemente incluso innovadora mejora de la GPU llamada Dynamic Caching.

Pude dar un vistazo a los nuevos sistemas que ejecutan el nuevo chip de Apple y, sí, la historia va, mayormente, sobre una nueva línea de MacBooks Pro que ahora oscilan entre 14 y 16 pulgadas (adiós al MacBook Pro M2 de 13 pulgadas) y el último iMac de 24 pulgadas. Sin embargo, Apple no ha rediseñado ningún hardware. El MacBook Pro, por ejemplo, prácticamente no ha cambiado excepto por un color iónico (del que hablaremos más adelante).

Lo que importa aquí es el chip. Han pasado tres años desde que vimos la primera colección de Mac con chips de Apple. El MacBook Air, el MacBook Pro de 13 pulgadas y el Mac Mini iniciaron la rápida salida de Apple del mundo Intel x86 hacia una plataforma SoC de su propia creación.

A pesar de que ese fue el primer intento de Apple con un chip de calidad para PCs de sobremesa y portátiles, esos sistemas fueron ampliamente elogiados y Apple tuvo un éxito similar con prácticamente todas las variantes su procesador lanzadas desde entonces, incluidos el M1 Max y el M1 Ultra. Algunos podrían argumentar que el M2 no fue un salto generacional lo suficientemente importante, pero Apple parece decidida a borrar esa impresión con sus chips M3.

(Image credit: Apple)

A diferencia del M1 e incluso del M2, el M3 llega con una gama completa de variaciones de núcleo y rendimiento (sin un M3 Ultra anticipado). Al igual que el M1 y el M2 anteriores, el M3 básico tiene una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos. El M3 Pro comienza con 12 núcleos de CPU y una GPU de 18 núcleos, y el M3 Max tiene una CPU de 16 núcleos y hasta una GPU de 40 núcleos (el M2 Max alcanzó un máximo de 38 núcleos).

Si bien las proporciones centrales no son muy diferentes a las del último Apple Silicon, Apple promete un salto generacional en lo que respecta al rendimiento. Hay una mayor eficiencia gracias al proceso de 3 nanómetros y mejoras generales con respecto al chip M1 original. Las mejoras de velocidad pueden ser más graduales en comparación con la clase M2.

En el nivel superior, el M3 Max admite hasta 128GB de memoria unificada, lo que significa que es casi seguro que la nueva MacBook Pro será la mejor estación de trabajo móvil del mercado. No sólo la memoria está unificada en estos sistemas M3, sino que no existe una opción de gráficos discretos. El SoC de Apple lo hace todo e incluso puede superar el rendimiento de la última opción discreta del MacBook Pro de AMD.

Sin embargo, aquí hay un problema importante. El M3 de Apple viene con una nueva forma de arquitectura de memoria GPU con lo que Apple llama "almacenamiento en caché dinámico" que, si funciona como se anuncia, podría transformar la forma en que los MacBook Pro M3 funcionan a través de tareas de gaming y renderizado.

(Image credit: Apple)

El almacenamiento en caché dinámico pone patas arriba la gestión tradicional de la memoria gráfica. En lugar de que la arquitectura del sistema observe, digamos, la tarea que consume más memoria y luego asigne la misma cantidad de memoria a cada tarea similar, el hardware analiza cada tarea individualmente y luego aplica solo la cantidad adecuada de memoria.

Esto podría hacer que los sistemas M3 sean mucho más eficientes y acelerar el rendimiento al abrir memoria para otras tareas.

Quizás la mejor parte del almacenamiento en caché dinámico es que los desarrolladores no tienen que escribir código nuevo para aprovecharlo. Simplemente funcionará.

Los chips M3 combinarán un menor consumo de energía y esta eficiencia de la memoria con el trazado de rayos acelerado por hardware y el sombreado de malla (ambos tienen un impacto en el realismo de los gráficos de juegos). Según se informa, el Neural Engine es un 60% más rápido que lo que se encontró en la clase de chips M1. Aún no está claro cuál es la diferencia de velocidad entre M2 y M3.

Todo este rendimiento y eficiencia no equivale a una mayor duración de la batería que la que Apple logró con la clase M2. Todavía son 22 horas considerables con video y aproximadamente 15 horas de navegación web (el sistema admite carga rápida para alcanzar el 50% de carga en 30 minutos). La buena noticia aquí es que probablemente verás mejoras en el rendimiento sin sacrificar la duración de la batería.

(Image credit: Apple)

La nueva clase de chips M3 se ubicará dentro de una nueva línea de MacBook Pro que, con un par de excepciones, se parece mucho a la MacBook Pro M2.

Sin embargo, Apple por fin está dejando de lado el MacBook Pro de 13 pulgadas con Touchbar. La línea MacBook Pro ahora parte de un modelo de 14 pulgadas.

Esto significa que el MacBook Pro M3 básico es, a 2.029€, más caro que el MacBook Pro de 13 pulgadas. Sin embargo, también es más barato que el MacBook Pro de 14 pulgadas con M2. Todos los modelos ahora comienzan con un almacenamiento básico de 512GB y el M3 Pro y el M3 Max pueden admitir hasta 128GB de memoria unificada.

Básicamente, ten dan más por menos, pero el listón de entrada al MacBook Pro ahora es un poco más alto.

Se podría argumentar que simplemente tiene más sentido comenzar la línea Pro con 14 pulgadas, pero muchas personas conectaron estos portátiles de batalla a pantallas externas. En ese punto, el tamaño de la pantalla del portátil se vuelve algo menos importante. Quizás Apple esté buscando una delimitación más clara entre la línea MacBook Pro y la MacBook Air, que todavía comienza en 13 pulgadas (y no tiene opciones de 14 o 16 pulgadas) y, por ahora, ejecuta el chip M2 de Apple.

(Image credit: Apple)

No todos los MacBook Pro nuevos tendrán todas las opciones del M3:

El MacBook Pro 14 está disponible con M3, M3 Pro o M3 Max.

El MacBook Pro 16 está disponible con M3 Max o M3 Pro.

Apple no ha rediseñado el MacBook Pro. Debido a algunos cambios de componentes, el peso es ligeramente diferente (levanté un MacBook Air de 13 pulgadas y no me dio la impresión de ser ni pesado ni ligero).

Sin embargo, todo, desde la pantalla Liquid Retina XDR (ahora tiene 600 nits, pero eso se debe a la eficiencia del sistema y no a un panel nuevo), hasta seis parlantes, teclado, trackpad y cámara Facetime de 1080p, no ha cambiado. Todavía hay tres puertos Thunderbolt USB-C (solo dos en los modelos M3 de 14 pulgadas).

(Image credit: Apple)

Lo que lo diferencia es el nuevo acabado Space Black. Vi este tono en persona y es oscuro, inquietante y encantador. Pero el color va más allá de la piel. Apple utilizó un nuevo proceso de anodizado que hace que el cuerpo del portátil sea resistente a las huellas dactilares. Puedo informar que, por más que lo intenté, no pude dejar mis huellas en el acabado.

(Image credit: Apple)

Si bien vi por primera vez todos los sistemas que ejecutan el nuevo chip M3, mis impresiones no son de ninguna manera definitivas. Dicho esto, el rendimiento del M3 parece impresionante en una variedad de tareas, incluida la edición de múltiples transmisiones 4K, el análisis de un escáner cerebral por resonancia magnética y el corte vertical de un modelo arquitectónico 3D como un pastel gigante para que pueda caminar a través de capas de paredes y pisos al mismo tiempo, y numerosas demos de juegos, incluido el nuevo Lies of P. En general, las demos me confirmaron lo que sabía desde hace bastante tiempo: el chip de Apple ha venido a jugar.

(Image credit: Apple)

Apple también está dando nueva vida a la línea iMac semiinactiva con un nuevo iMac M3 de 24 pulgadas. Al igual que con la línea MacBook Pro, el hardware aquí, dejando de lado las diferencias obvias de componentes, no ha cambiado con respecto al M1 iMac de 24 pulgadas que Apple lanzó hace unos años (esto incluye el teclado compatible con cables de iluminación y los periféricos del trackpad). Por ahora, no hay opciones M3 Pro y Max para el iMac, ni Apple habla de un modelo de 27 pulgadas.

Hay dos opciones principales. El iMac M3 de 8 núcleos y 24 pulgadas, y el modelo de 10 núcleos.

Vi un puñado de demostraciones de iMac de 24 pulgadas en las que, al igual que en el MacBook Pro, el M3 funcionó bien. Es una pantalla grande y encantadora para edición de video, multitarea y gaming (Myst, en particular, muestra las habilidades de trazado de rayos del M3). Por cierto, no hay nuevas opciones de color para el iMac.

(Image credit: Apple)

En última instancia, los nuevos MacBook Pro y el iMac todo en uno de 24 pulgadas sirven como escaparate del progreso del procesador de Apple. Puede que no sean monumentalmente más rápidos que los que compró a principios de este año en su MacBook Pro M2, pero para aquellos que todavía poseen un sistema M1, o incluso un MacBook Pro Intel en sus últimas etapas, esto podría ser como descubrir un nuevo mundo de rendimiento. Apple apuesta claramente por eso. Por supuesto, sabremos más después de que sometamos estos componentes y sistemas a nuestras propias pruebas.