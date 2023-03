Samsung Galaxy S24: últimas noticias, rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

La gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)acaba de llegar al mercado, ya que se puso a la venta en febrero, pero ya estamos pensando en lo que la próxima gama Samsung Galaxy S24 podría traer el año que viene.

Los últimos buques insignia de Samsung son de los mejores teléfonos (opens in new tab) que puedes comprar en 2023 (puedes leer nuestro análisis del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), del Samsung Galaxy S23+ (opens in new tab) y de Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) para saber por qué), y hay muchas posibilidades de que los próximos modelos sigan superando los límites del rendimiento móvil, la fotografía y la duración de la batería.

Está claro que todavía falta mucho para que los próximos Galaxy S24 se pongan a la venta, pero lo cierto es que ya hemos escuchado un par de cosas sobre los próximos móviles, por lo que en este artículo hemos reunido las últimas noticias y rumores sobre los próximos teléfonos Samsung Galaxy S.

Últimas noticias El recién contratado jefe de diseño de smartphones de Samsung -un antiguo diseñador de Mercedes-Benz, podría dar un vuelco al aspecto de la gama Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24: fecha de lanzamiento

Samsung lanzó su gama Galaxy S23 en febrero de este año (Image credit: Samsung)

Dado que Samsung acaba de presentar su gama Galaxy S23, no esperamos ver los próximos Galaxy S24 de la compañía hasta 2024. Dicho esto, podemos hacer una conjetura sobre cuándo podrían aparecer estos dispositivos.

Samsung presentó sus teléfonos Galaxy S23 en Galaxy Unpacked (opens in new tab)en febrero, y se pusieron a la venta el 17 de febrero. Por otro lado, la gama Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) se presentó un año antes, en 2022, por las mismas fechas, por lo tanto, cabe esperar que en el evento Galaxy Unpacked del año que viene, que probablemente tendrá lugar en enero o febrero, veamos el lanzamiento de la gama Galaxy S24.

Cabe señalar que aún no sabemos si Samsung volverá a lanzar tres modelos en su gama insignia de 2023; si bien sí que esperamos un S24 estándar, un S24+ y un S24 Ultra, y la compañía ha seguido una estrategia de tres lanzamientos cada año desde 2020, el medio The Elec (opens in new tab) ha afirmado que Samsung podría optar por deshacerse por completo de la variante Plus debido a la "polarización en el mercado de productos insignia" y al "estancamiento de todo el mercado de smartphones".

Samsung Galaxy S24: Precio

El Samsung Galaxy S23 es el modelo más barato de la gama S23, y es probable que el S24 estándar siga sus pasos (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ni que decir tiene que, dado que ni siquiera sabemos qué teléfonos formarán parte de la gama Samsung Galaxy S24, aún no se sabe nada del precio que tendrán los futuros móviles.

Ahora bien, cogiendo como referencia los teléfonos Galaxy S23 de este año, podemos suponer que los modelos S24, S24+ y S24 Ultra costarán como mínimo 959€, 1.209€ y 1.409€, respectivamente.

Sin embargo, como ya hemos dicho, es posible que no veamos un Galaxy 24+ en 2024.

Samsung Galaxy S24: noticias y especificaciones

Se espera que el Samsung Galaxy S24 Ultra mejore el ya impresionante conjunto de cámaras de su predecesor (arriba) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si lo que ha afirmado The Elec es cierto y en la próxima gama no hay un Galaxy S24+, entonces habrá que decidir entre la pantalla de 6,1 pulgadas del Galaxy S24 y la de 6,8 pulgadas del Galaxy S24 Ultra (suponiendo que estos teléfonos mantengan el tamaño de sus respectivos predecesores).

A menos que Samsung haga cambios inesperados, cabe esperar que el modelo básico mantenga la pantalla AMOLED de 120Hz del S23 (con resolución 2.340 x 1.080 píxeles), mientras que el S24 Ultra contará con el maravilloso panel AMOLED 2X dinámico del S23 Ultra (1.440 x 3.088 píxeles), así como con una tasa de refresco dinámica, que puede variar entre 1Hz y 120Hz.

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene una pantalla AMOLED 2X (Image credit: Peer Hoffmann)

Curiosamente, es posible que el aspecto real de los teléfonos sea muy diferente al que estamos acostumbrados. Resulta que Samsung ha contratado recientemente a Hubert H. Lee (opens in new tab), antiguo ejecutivo de diseño de Mercedes-Benz, para dirigir su departamento de diseño de móviles y smartwatches a partir de 2023, por lo que es posible que el S24 y el S24 Ultra vengan con un diseño nuevo con una estética distinta a la de los modelos actuales.

Bajo el capó, es casi seguro que ambos teléfonos lleven el último chip Snapdragon de Qualcomm, que parece que será el Snapdragon 8 Gen 3 en 2024. Todos los modelos de la gama Galaxy S23 equipan el ya impresionante procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, por lo que es probable que los Galaxy S24 y S24 Ultra sean móviles aún más potentes que sus predecesores.

En cuanto a las cámaras, el filtrador Ice Universe afirma que Samsung sustituirá el sensor de teleobjetivo del S23 Ultra por una "nueva solución" en el S24 Ultra, mientras que la cámara principal del teléfono "seguirá siendo la misma."

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed.December 28, 2022 See more

Más recientemente, un tuit (opens in new tab)de RGcloudS ha sugerido que el Galaxy S24 Ultra adoptará un diseño de cámara con zoom de "óptica Gen4" para "mejorar significativamente" las capacidades de zoom del teléfono.

En la práctica, eso podría significar una apertura más amplia de 2,5-2,9 y la posibilidad de un zoom digital de 150x en el S24 Ultra, lo que ofrecería un mejor rendimiento con poca luz que su predecesor y superaría las ya impresionantes capacidades de zoom espacial de 100x de este último.

Aún no se sabe nada de la configuración de la cámara del Samsung Galaxy S24 estándar, pero la tecnología fotográfica que acapara titulares casi siempre se reserva para los terminales de tope de gama de la serie Galaxy de Samsung (es decir, los Ultra).