Samsung lanza la renovación de su gama económica Galaxy FE: Galaxy S23, Tab S9 FE y unos auriculares

Samsung va a por todas con su gama asequible FE este año, y la compañía presentando ahora versiones más baratas para el Samsung Galaxy S23, el Samsung Galaxy Tab S9 y los Samsung Galaxy Buds 2 que ya estaban en el mercado.

No habíamos visto un nuevo teléfono Galaxy FE desde el Samsung Galaxy S21 FE lanzado en enero de 2022. Está claro que Samsung se ha replanteado sus ofertas más económicas, y vamos a explicar todas las novedades.

FE significaba originalmente Fan Edition, aunque aparentemente ya no es un acrónimo, es simplemente FE. La idea es mantener gran parte de la calidad y las especificaciones de los productos estrella, pero con un precio más ajustado a la gama media. Aquí tienes todos los detalles.

Samsung Galaxy S23 FE

El Samsung Galaxy S23 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Habíamos oído muchas especulaciones sobre el Samsung Galaxy S23 FE, y ahora por fin es una realidad: el teléfono funciona con un procesador Snapdragon 8 Gen 1 de 2021, y viene con 128GB o 256GB de almacenamiento. Tiene una pantalla de 6,4 pulgadas y tres cámaras traseras: una amplia de triple lente de 50MP, una ultra gran angular de 12MP y una teleobjetivo de 8MP. También hay una cámara selfie de 10MP en la parte delantera. El móvil ejecuta Android 13.

En el interior, hay una batería de 4.500mAh que Samsung dice que "te mantiene en marcha todo el día y hasta la noche" (ya veremos si esto se confirma cuando pongamos a prueba el móvil). Las opciones de color son Mint (menta), Cream (crema/blanco roto), Graphite y Purple (morado), mientras que los colores Índigo (añil) y Tangerine (mandarina) serán exclusivos de la web de Samsung.

El precio es lo más importante para que estos dispositivos resulten atractivos, y cabe señalar que Samsung todavía no ha anunciado los precios en España. Sabemos que en EEUU el Samsung S23 FE se venderá por 599,99 dólares (128GB). En comparación, el precio inicial allí del Samsung Galaxy S23 estándar con 128GB de almacenamiento es de 799,99 dólares, por lo que podemos especular que el Galaxy S23 FE cueste unos 200€ menos que el Galaxy S23 estándar, cuyo precio de lanzamiento en España fue de 959€.

Samsung ha dicho que en España, y otros países, el móvil Samsung Galaxy S23 FE se pondrá a la venta "en los próximos meses", lo cual nos resulta curioso ya que en unos meses ya llegan los Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

La Samsung Galaxy Tab S9 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

La Samsung Galaxy Tab S9 no llegó hasta agosto, así que Samsung no ha perdido el tiempo a la hora de sacar esta versión FE. La gran sorpresa es que las tablets no han perdido la certificación IP68 de resistencia al agua de las Galaxy Tab S9 en esta versión más asequible. Eso significa que puedes llevarlas a la piscina y pueden darse un chapuzón rápido (eso sí, ten cuidado con el agua salada). Hay muy pocas tablets con esta especificación de durabilidad.

En realidad hay dos modelos disponibles: una Tab S9 FE de 10,9 pulgadas (2304 x 1440 píxeles), y una Tab S9 FE+ de 12,4 pulgadas (2560 x 1600 píxeles). El modelo FE+ más grande tendrá Wi-Fi, por supuesto, pero el modelo más pequeño tendrá una opción 5G.

Ambos modelos cuentan con el procesador Samsung Exynos 1380, y ambos vienen con 128GB o 256GB de almacenamiento interno. El modelo Plus ofrece 8GB o 12GB de RAM con sus opciones de almacenamiento, frente a los 6GB u 8GB del modelo más pequeño. También tiene una batería de mayor capacidad: 10.090mAh en lugar de 8.000mAh.

Respecto a los precios, de momento Samsung solo ha confirmado que la serie Galaxy Tab S9 FE está disponible en España a partir del 5 de octubre desde 539€ en cuatro colores: Mint (menta), Silver (plateado), Gray (gris) y Lavender (lavanda).

Todavía estamos esperando todos los detalles de precios y configuraciones más específicos.

Samsung Galaxy Buds FE

Los Samsung Galaxy Buds FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Por último, tenemos los auriculares Samsung Galaxy Buds FE, que ofrecen "un sonido que se adapta perfectamente", según ha dicho Samsung. Disponibles en grafito o blanco, estos auriculares de gama media ofrecen una autonomía de 6 horas con la función de cancelación automática del ruido activada, o de 9 horas con la función ANC desactivada. Con la carga de la funda, estas cifras aumentan a 21 y 30 horas respectivamente.

Los Galaxy Buds FE también incluyen el modo de sonido ambiente que ya hemos visto en otros Samsung Galaxy Buds, que permite captar sonidos externos importantes, y Auto Switch para cambiar rápidamente entre distintos dispositivos de audio (siempre que sean de Samsung).

Los Galaxy Buds FE estarán disponibles a partir del 6 de octubre en España por 109€. Esto los hace un poco más baratos que los Samsung Galaxy Buds 2, que cuestan 149€.