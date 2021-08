Samsung Galaxy Buds 2: precio, características, fecha de lanzamiento y análisis

Los Samsung Galaxy Buds 2 ya son una realidad. Fueron presentados en el evento Galaxy Unpacked del 11 de agosto de 2021 y los podrás comprar muy pronto.

La compañía también ha lanzado sus nuevos teléfonos plegables: el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip, así como los nuevos smartwatch: el Galaxy Watch 4 y el Galaxy Watch 4 Classic.

Samsung tiene fama de lanzar sus auriculares true wireless de manera bastante seguida, y los Samsung Galaxy Buds 2 son los últimos de la compañía.

Los Galaxy Buds 2 son los sucesores de los Galaxy Buds originales que fueron lanzados en 2019, y vienen con muchas mejoras, desde una calidad de sonido mejorada a un ajuste optimizado y cancelación de ruido activa.

Son fáciles de recomendar para cualquiera que tenga los Galaxy Buds originales y quieran unos auriculares inalámbricos nuevos, y además son buenos rivales para los AirPods de Apple. Sacarás el máximo partido a estos auriculares si tienes un móvil Samsung o un Android, pero son compatibles también con iOS.

Aunque nos ha gustado mucho el diseño de dos drivers de los Galaxy Buds 2 y su sonido bien equilibrado, también hemos encontrado algunos punto flojos. Su cancelación de ruido activa no es la mejor que hemos probado, y su rango de frecuencias en realidad parte de 80Hz, lo que significa que no escucharás bajos contundentes. Tampoco tienen una función que haga que el Asistente esté siempre escuchando por si le hablas, al menos de momento; puede que eso llegue con alguna actualización.

Pero ninguno de los inconvenientes que hemos comentado deberían echarte para atrás a la hora de comprar los Galaxy Buds 2, lo único que no son tan buenos en relación a la calidad del sonido y a la cancelación de ruido como otros modelos del mercado, como los Sony WF-1000XM4 y los Beats Studio Buds.

Si estos auriculares son adecuados para ti o no, dependerá del teléfono que uses, el nivel de cancelación de ruido que necesites y el tipo de música que te guste, pero creemos que cualquiera agradecerá todas las funciones que ofrecen, su rendimiento y su precio (aunque haya otros auriculares mejores que puedes comprar).

Los Samsung Galaxy Buds 2 fueron presentados el 11 de agosto, y por tanto ya sabemos cuándo se pondrán a la venta y qué precio tendrán.

Podrás comprar los Galaxy Buds 2 a partir del 27 de agosto y te costarán 149€.

Por dar un poco de contexto, el precio de lanzamiento de los Samsung Galaxy Buds Pro, que se pusieron a la venta en enero de 2021, fue de 239.89€. Por otro lado, los Galaxy Buds Live se lanzaron por 199€. Respecto a sus predecesores reales, los Galaxy Buds originales, el precio es más o menos el mismo.

Los AirPods Pro de Apple los puedes comprar por 279€, mientras que los AirPods tienen un precio que parte de 179€. Si Apple finalmente lanza los AirPods 3 habrá que ver cuánto cuestan.

Los Galaxy Buds 2 no cuentan con la forma de haba que tenían los Galaxy Buds Live, sino que son más bien redondeados, además de pequeños, y los puedes meter muy fácilmente en su estuche de carga, que cabrá en tu bolsillo sin problemas y que tiene una forma más bien cuadrada con las esquinas redondeadas.

Los Samsung Galaxy Buds 2 están disponibles en cuatro colores distintos: negro, blanco, verde oliva y lavanda. Cabe señalar que si bien el interior del estuche de carga es del mismo color que los auriculares, los estuches por fuera son todos de color blanco.

Según Samsung, los nuevos Galaxy Buds 2 son un 15% más pequeños y un 20% más ligeros que los Samsung Galaxy Buds+, y eso hace que sean mucho más cómodos de llevar durante un tiempo prolongado. El único inconveniente de su tamaño reducido es que hay un pelín más de probabilidades de que los auriculares se salgan de tu oreja o del estuche de carga. Por suerte, vienen imantados para que el agarre al estuche sea mejor, además de que la batería se cargue sin interrupciones.

Los Galaxy Buds 2 tienen certificación IPX2 de resistencia frente al agua, lo que significa que solo aguantan lasa salpicaduras, o el sudor si entrenas con ellos puestos (aunque no te aconsejamos sudar demasiado). Por lo tanto, nos hubiera gustado una certificación IP mayor. Que quede claro, si te los llevas a la piscina o si te los pones mientras llueve se podrían romper.

Para controlar los Galaxy Buds 2 podrás usar sus controles táctiles incorporados o tu móvil. Los controles táctiles son muy intuitivos (play/pausa con un solo toque, avanzar de canción con dos toques, etc.), sin embargo, no podrás deslizar el dedo para controlar el volumen; para eso tendrás que sacar el móvil.

En la caja encontrarás dos almohadillas de silicona para la oreja adicionales y un cable USB-C para cargar los auriculares.

Claro está, si hablamos de los nuevos Galaxy Buds 2 es inevitable hablar de la cancelación de ruido activa, ya que es algo de lo que carecían los Galaxy Buds originales.

Puedes activar la cancelación de ruido si mantienes el dedo encima del táctil de cualquiera de los dos auriculares. Además, puedes personalizar esa función desde la aplicación Galaxy Wearable para que sea activada de otra forma.

Para desactivar la cancelación de ruido, vuelve a pulsar en el mismo sitio y se cambiará a modo de sonido ambiente. Sabemos que de primeras puedes pensar "¿por qué voy a querer escuchar lo que me rodea?" pero lo cierto es que hay muchos escenarios en los que te vendrá bien.

Cambiando de tema, estamos algo decepcionados con que el Asistente no tenga una función que haga que estén siempre escuchando, porque eso quiere decir que cuando quieras usar el Asistente tendrás que pulsar primero un botón para activarlo.

En la aplicación Galaxy Wearable puedes hacer mucho más que cambiar los ajustes del botón de función, también puedes configurar el ecualizador y ver cuánta batería le queda al estuche y a los auriculares. Además, encontrarás en la app un test de sonido para buscar el mejor perfil de audio para ti, así como una opción para encontrar tus auriculares si no sabes dónde lo has dejado (aunque para esto tendrás que iniciar sesión con una cuenta de Samsung).

Es una pena que muchas de estas funciones solo estén disponibles en la app para Android, ya que la versión para iOS todavía no ha sido actualizada.

En cuanto a los códecs, los Galaxy Buds 2 son compatibles tanto con SBC como con AAC, además del Scalable Codec propio de Samsung que te sirve si tienes un móvil de la misma compañía (este códec mejora la calidad del audio, pero solo le vale a los que tienen Samsung, claro).

Hay que agradecérselo tanto a Samsung como a AKG: cada nueva generación de los Galaxy Buds suena mejor que la anterior, y los Galaxy Buds 2 no son una excepción.

Lo que más nos gusta del audio que ofrecen los Galaxy Buds 2 es la maravillosa curva de sonido que tienen, que amplifica los tonos graves, medios y agudos, siendo lo único que no suena tan bien (sobre todo si suben el volumen) los sub-graves (por debajo de 80Hz) y los tonos más agudos (de 11000Hz para arriba).

Pero la mayoría del tiempo estarás disfrutando de un sonido realmente claro con un repunte en los graves cuando escuchas rap o música dance electrónica, y un rango medio nítido cuando reproduces rock o R&B. Podrás disfrutar de excelentes efectos de barrido en las canciones gracias a la buena separación de estéreo que ofrecen los Galaxy Buds 2, y aunque el rango de direcciones desde donde viene el sonido no es el más amplio del mercado, es muchísimo mejor que en los Galaxy Buds originales.

Independientemente de esos pequeños inconvenientes que hemos comentado, los Galaxy Buds 2 ofrecen un sonido excelente.

Un área en la que los Samsung Galaxy Buds 2 todavía pueden mejorar mucho es en la cancelación de ruido activa (ANC). Evidentemente nos alegra mucho que por fin haya incluido esta función en esta línea de auriculares de Samsung, pero la cancelación de ruido se queda corta en comparación con otros auriculares como los Bose QuietComfort Buds o los Sony WF-1000XM4.

Si estás escuchando música con la cancelación de ruido activada, seguramente no oigas a alguien hablándote cerca de ti, pero sí que escucharás los ruido altos que haya fuera de tu casa. Sea como sea, la cancelación es suficientemente buena para escenarios como la oficina, pero no para situaciones como sitios demasiado concurridos o largos vuelos.

Algo que sí que es muy satisfactorio en los Galaxy Buds 2 es la calidad de llamada, la cual ha sido mejorada notablemente. Los auriculares usan aprendizaje profundo para eliminar los sonidos de fondo durante las llamadas, y cuando pusimos esto a prueba, las personas con las que hablábamos nos dijeron que se nos oía realmente bien (incluso mejor que una llamada sin auriculares).

Aunque tuvimos algunos problemas, porque a veces oíamos una especie de crujidos, lo cierto es que los Galaxy Buds 2 ofrecen una calidad de llamada bastante mejor que otros muchos auriculares que hemos probado, por lo que si sueles hacer muchas llamadas te vendrán muy bien.

En cuanto a la batería, que es un factor muy importante en unos auriculares, los Galaxy Buds 2 cuentan con 61mAh en cada auricular, mientras que el estuche de carga tiene una capacidad de 472mAh.

Si te pusieras a escuchar música del tirón y sin parar con los Galaxy Buds 2, la batería de duraría unas 5 horas con la cancelación de ruido activada, y un poco más si la apagas. El estuche de carga de proporciona al menos tres cargas adicionales, lo cual te aporta hasta 20 horas de escucha.

Claro está, la duración de la batería dependerá de cómo uses tus auriculares. Si te pusieras a tener conversaciones con los Galaxy Buds 2 te durarían mucho menos: contando con el estuche un máximo de 3.5 horas o 14 horas sin ANC.

Algo que ayudará a optimizar la duración de la batería es el sensor de proximidad incorporado en los Galaxy Buds 2, que pausará automáticamente la música si detecta que el auricular está fuera de tu oído. Claro está, esto hará que se ahorre batería cada vez que la música se pause, por lo que durarán más tiempo encendidos.

Otra novedad en esta nueva generación de esta gama de auriculares de Samsung es ofrecen carga inalámbrica si se usa un cargador compatible con el protocolo Qi. Es algo que te vendrá muy bien si tu teléfono ofrece carga inversa o si tienes un cargador de este tipo, pero tampoco pasa nada si no los tienes, ya que simplemente los cargarás por USB.

En este área lo único que echamos de menos es la carga rápida, pero tampoco es que tarden mucho en cargase; en nuestras pruebas pudimos alcanzar un 12% de la carga del estuche en 10 minutos, lo cual te dará más o menos una hora de reproducción. No es el 25%-50% que consigues en 15 minutos con otros auriculares, pero no está mal.

Necesitas unos buenos auriculares para la oficina La calidad de la cancelación de ruido activa de los Samsung Galaxy Buds 2 es más que suficiente para que no escuches a la gente que te rodea en la oficina, y además, estos auriculares te durarán encendidos dos o tres días de trabajo sin que tengas que ponerlos a cargar.

No los compres si quieres un Asistente que no sea el de Samsung

Si quieres un Asistente que no sea Bixby que esté activado sin que tengas que pulsar un botón, tendrás que buscar otros auriculares. Si tienes Android podrías echar un vistazo a los Google Pixel Buds A, y si tienes iOS deberías optar por los AirPods.